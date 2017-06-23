Открытым текстом 23.06.2017

Самая смешная новость недели — из Вашингтона. Там состоялась историческая, по словам украинских СМИ, встреча Порошенко и президента Соединённых Государств Америки Трампа. Правда, американские газеты называют её издевательским унижением укропрезидента.

Беседа продолжалась, по украинским данным, двадцать пять минут, а судя по опубликованной американской стенограмме и доступным видеоматериалам — около пяти. Проведена совместная фотосессия.

Киевские журналисты открытым текстом, всерьёз, с восторгом сообщают, что Порошенко не пять минут был у Трампа, а целых двадцать пять! Ну правда же, есть чем гордиться! Как наложнице из гарема, побывавшей в спальне господина.

Администрация президента Соединённых Государств Америки открытым текстом заблаговременно предупредила: встреча пройдёт именно в формате “drop in”, то есть “заскочил на пару минут”. Мерзко ещё и то, что заскочив в буквальном смысле, Порошенко тут же попросил продать Украине летальное оружие. В первые же минуты!!! А после, выпертый за ограду Белого дома, прямо на дороге гордо отчитался перед украинскими журналистами, что договорился о поставках американского газа и угля!!!

Обычного для переговоров на высоком уровне совместного выступления перед журналистами не состоялось. О результатах встречи Порошенко сообщил в одиночку, причём не в самом Белом доме и даже не на лужайке перед ним, а уже за оградой. Порошенко сообщил, что за океаном договорился о поставках на Украину американских энергоносителей — угля и сланцевого газа.

Не нужно быть математиком, чтобы подсчитать, что возить уголь из СГА на украинские ТЭЦ несколько дороже, чем из шахт Донбасса. Но для реанимации хозяйства Украины нужно всего лишь снять блокаду с Донбасса и начать выполнять минские соглашения. А за любой шаг к миру подельники по террору снесут Порошенко голову. И никакой Трамп не поможет.

Кстати, на этой неделе радикалы потребовали остановить и поставки российского угля. Неужто Порошенко не сделает то, о чём его ТАК просят? Представьте, во сколько раз увеличится при использовании американского угля и так уже непомерная плата за тепло и воду! Ну а так, конечно, визит исторический!!! Молодец, Петро Порошенко!!!

Накануне визита Порошенко в СГА появились сообщения, что он везёт за океан новый план реинтеграции Донбасса. Позже Парубий объяснил, что речь идёт о введении в некоторых областях Украины военного положения.

Открытым текстом предупреждаю: военное положение в исполнении киевских террористов означает право арестовать и убить без суда и следствия любого человека на всей подконтрольной им территории. А уж выборы во время военного положения можно спокойно отменить, так что нынешним разбойникам не понадобится даже имитировать демократию. Вот такой план МИРНОГО!!! — как нам пытаются подавать — киевского плана возвращения Донбасса…

19 июня опубликовано интервью лауреата Нобелевской премии по литературе Алексиевич. Она сказала столько саморазоблачительного, что попыталась запретить публикацию.

Вот несколько мыслей литературной обработчицы чужих воспоминаний, удостоенной высочайшей награды.

— Запретить миллионам людей общаться на родном русском языке можно — а как иначе создать новый народ?

— Желающие стать частью Европы имеют право давить нежелающих. Физически! Ей понятны душевные движения убийц Александра Алексеевича Бузины. Ну и правда, а чего он не за Майдан? Убили, и молодцы!

Пару веков назад либералами называли борцов за свободу для всех. Сейчас — тех, кто именует свободными только себя, а других объявляет подножным кормом. Изощренное либеральное людоедство. От всего этого больного и жестокого бреда пахнет кровью с улиц Киева и Донбасса. Кровью людей! Они не захотели мыслить как Алексиевич, значит, по ее мнению, никуда не годны! И жизни не заслужили… Фашизм как он есть… Но самое пакостное, что для наших либероидов Алексиевич — образец. Журналист, взявший скандальное интервью, уволен из газеты “Деловой Петербург”. Вот такая свобода…

Источник –http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru