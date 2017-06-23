О чём ещё стоит напомнить полякам…

А знаете ли вы, что: согласно подписанному 14 августа 1941 г. в Москве советско-польскому соглашению о взаимопомощи, руководство СССР обязалось создать «на советской территории польские войска, которые будут двинуты на фронт по достижении полной боевой готовности». Сперва численность этой армии, формируемой из оказавшихся в 1939-1941 гг. в СССР солдат и офицеров Польши, была определена в 30 тыс. Но по просьбе тогдашнего польского премьер-министра Владислава Сикорского, в ходе его переговоров с И.В. Сталиным в середине декабря 1941-го, численность той армии было решено довести до 96 тыс.

Подчеркну: денежное довольствие, продовольственное, медицинское, бытовое обеспечение, обучение, обмундирование (причем с польскими знаками воинского отличия), вооружение и поставку боеприпасов этой армии, а также содержание и снабжение семей и родственников солдат и офицеров этой армии осуществлял СССР. В том числе в счет беспроцентного займа в 300 млн. тогдашних советских рублей, предоставленного польскому правительству в январе 1942 года. А сроки и размеры выплат по этому займу, по просьбе польской стороны, не были оговорены…

Плюс к тому, СССР безвозмездно выдал офицерскому составу этой польской армии в октябре 1941-го – апреле 1942-го около 15,4 млн. руб. в целом. Уже к марту 1942 г. её численность почти достигла 80 тыс. в составе шести пехотных дивизий.

Всего на формирование армии Андерса было израсходовано более 187 миллионов рублей! На деньги, которые СССР потратил на эту армию, можно было создать полноценную танковую (1000 Т-34) или авиационную (1000 Ил-2) армию! Полная боевая готовность упомянутой армии была достигнута, по официальным данным обеих сторон, к середине февраля 1942 года.

И что же? Когда руководство СССР 2 февраля 1942 г. предложило Андерсу направить на советско-германский фронт только одну — 5-ю пехотную дивизию, польский командующий отказался: дескать, он против ввода в военные действия отдельных польских частей на разных участках фронта. Также было отклонено предложение СССР направить некоторые части армии Андерса на усиление советско-турецкой или ирано-турецкой границы.

А вскоре тот же Андерс и правительство Польши, пребывавшее с ноября 1939 г. в Лондоне, развернули кампанию… за эвакуацию польских войск и их семей в Иран, британский Ирак, французские Сирию и Ливан. Польские требования были поддержаны правительством Великобритании и лично У. Черчиллем. Затем Лондон и Вашингтон официально заявили, что, вопреки своим прежним гарантиям, Второй фронт в Европе не будет открыт в 1942 году. Весьма примечательные совпадения…

Руководство СССР удовлетворило всё более настойчивые просьбы Черчилля и Андерса: через каспийские порты Шевченко (Казахстан), Красноводск (Туркмения), Баку и Ленкорань (Азербайджан) началась эвакуация в Иран той польской армии вместе с семьями и родственниками военнослужащих.

В разгар Сталинградского сражения, когда каждая винтовка и каждый боец был на счету, эта армия, обмундированная и вооруженная Советским Союзом, отплыла на соединение с англичанами. 1 сентября 1942 г. эвакуация польской армии в Иран было закончена. Всего из СССР выехало 76 110 военнослужащих и 38 629 членов их семей. А фашистские войска к тому времени захватили весь Крым, почти весь Северный Кавказ, угрожая прорывом в Закавказье, и рвались к Сталинграду…

Мы отстояли Сталинград без помощи Андерса. И никто не намерен требовать ни у него, ни у его идейных наследников в Польше извинений. Хотя, учитывая польский подход, может, следовало бы…

И ещё пару «забытых фактов». Советский Союз в первые месяцы после освобождения Варшавы оказывал большую помощь продовольствием жителям польской столицы. В сообщении ТАСС от 27 января 1945 г. сообщалось что «в целях оказания немедленной продовольственной помощи населению освобожденной Варшавы Советские республики направляют в г. Варшаву из своих ресурсов 60 тысяч тонн хлеба… Весь хлеб передается для населения Варшавы безвозмездно». Потом этот хлеб был распределен для всех крупных городов Польши.

Постановление ГКО СССР от 25.09.1945 г. обязывало военные советы 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов для оказания помощи городам и промышленным центрам вновь освобожденных районов Польши передать Временному правительству в срок с 1 по 20.3.1945 г. 2 тыс. грузовых автомашин из числа трофейных и автомашин отечественного производства, пригодных к эксплуатации

СССР отказался от всех претензий на германское имущество в Польше и уступил Варшаве 15% репарационных поступлений, причитающихся нам за счет советской зоны оккупации, а также 15% промышленного оборудования, которое СССР вывозил из Германии.

Спустя годы, в связи с кризисной ситуацией в Польше, в 1980-1986 годах Советский Союз оказал польскому народу безвозмездную помощь на сумму в 7 млрд. руб. Об этом говорилось на заседании Политбюро ЦК КПСС 23 октября 1986 г.

А в 1989 г. Польша поставила вопрос о возмещении Советским Союзом материального ущерба гражданам польского происхождения, пострадавшим от сталинских репрессий. Подобным путем Польша стремилась ликвидировать свою задолженность Советскому Союзу в размере 5,3 млрд. инвалютных руб., т.е. по тогдашнему курсу более 8 млрд. долларов США. Этот долг после 1992 г. просто исчез, благодарности, как всегда, не последовало…

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Нижняя палата парламента Польши (Сейм) 22 июня сего года одобрила поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, а также в памятных объектах. «За» закон проголосовали 408 депутатов, против – семь.

Закон запрещает называть улицы, школы, культурные центры, театры, спортклубы, больницы и другие сооружения в честь коммунистических деятелей или коммунистической партии. Под запрет могут попасть даже отдельные даты, как «7 ноября». Также он предусматривает «декоммунизацию» памятников, установленных на территории Польши в советские времена. В частности, с них должны быть удалены пятиконечные звезды и другие советские символы, которые «прославляют советскую систему».

На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.

Подготовила Юлия Витязева, специально для News Front,

по материалам Алексея Чичкина

Источник: news-front.info