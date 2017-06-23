Новости проекта МиГ-35

В январе этого года Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» провела официальную презентацию перспективного легкого истребителя МиГ-35.

В течение нескольких следующих месяцев проводились необходимые испытания, по результатам которых осуществлялась доработка проекта. Согласно последним сообщениям, развитие имеющегося проекта продолжается до сих пор. Накануне стали известны некоторые новые подробности проводимых работ, планов разработчиков и заказчика, а также перспектив истребителя.

22 июня издание «Известия» опубликовало ряд новых данных о ходе проекта МиГ-35, полученных от неназванных представителей министерства обороны и Объединенной авиастроительной корпорации. Кроме того, в последние дни представители авиационной промышленности сделали ряд важных заявлений. Все новые сообщения позволяют заметным образом увеличить объем известных данных о перспективном проекте МиГ-35. Как сообщается, на данный момент не только продолжается развитие проекта, но и ведется согласование различных его деталей.

По данным «Известий», в настоящее время министерство обороны и ОАК заняты определением точного облика перспективного истребителя. Требования к самолету формируются с учетом нужд и пожеланий воздушно-космических сил, которым в будущем предстоит эксплуатировать такую технику. Работа по формированию облика уже находится в стадии согласований. При этом уже точно определены некоторые черты будущего самолета. Так, известно, что в рамках нового проекта организации-разработчику придется заметным образом доработать силовую установку и комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

Неназванный представитель военного ведомства рассказал прессе о планах, касающихся использования новой силовой установки. Модернизируемый самолет МиГ-35 должен будет получить средства отклонения вектора тяги, повышающие его маневренность. Одновременно с этим он будет комплектоваться турбореактивным двигателем существующего типа – РД-33МК. Задача управления вектором тяги будет решаться не за счет соответствующей конструкции двигателя, но при помощи специального устройства-насадки.

На данный момент опытные образцы будущего МиГ-35 для ВКС оснащены двигателями РД-33МК в базовой конфигурации и не имеют возможности управления вектором тяги. Тем не менее, проектом изначально предусматривалась возможность дополнения двигателей специальной насадкой с управляемым соплом. Такой вариант силовой установки уже был проверен на практике в рамках относительно старого проекта МиГ-29ОВТ. Архитектура «двигатель-насадка» дает определенные преимущества перед двигателями, изначально комплектуемыми отклоняемым соплом, такими как АЛ-31ФП,

Также имеются сведения о желании министерства обороны оснастить перспективные истребители новой радиолокационной станцией «Жук-А», имеющей в своем составе активную фазированную антенную решетку. Это изделие представляет собой доработанный вариант более старой станции «Жук-МА» и предназначается для установки на боевых самолетах легкого класса, из-за чего отличается уменьшенными габаритами. Несколько лет назад экспортный вариант РЛС под названием «Жук-АЭ» поступил в серийное производство. Кроме того, такая аппаратура уже использовалась в составе бортового оборудования истребителей МиГ-35 предыдущих версий.

Напомним, название перспективного самолета «МиГ-35» появилось достаточно давно и в течение долгих лет использовалось для обозначения разных вариантов глубокой модернизации истребителя МиГ-29. Было создано несколько проектов авиационной техники, имеющих заметные отличия друг от друга, что может приводить к путанице. В контексте сообщений, поступавших в последние месяцы, речь идет о новой версии самолета МиГ-35, предназначенной для серийного производства и поставок в воздушно-космические силы России.

О завершении проектирования такой машины было объявлено в середине осени прошлого года. В конце января 2017-го состоялась официальная презентация перспективного истребителя, а также стартовали летные испытания. Как теперь стало известно, испытываемые в настоящее время самолеты еще не в полной мере отвечают всем имеющимся требованиям и пожеланиям заказчика в лице министерства обороны. Как следствие, авиастроители и военные продолжают обсуждать технический облик самолетов, планируемых к серийному производству и эксплуатации в войсках.

Несмотря на недавнее появление проекта и начало испытаний, уже были оглашены основные особенности перспективных истребителей. Кроме того, в последние дни ранее имевшаяся информация была дополнена новыми сведениями о планах по совершенствованию силовой установки и бортовой электроники. Согласно известным данным, основной целью проекта МиГ-35 является глубокая модернизация существующего семейства МиГ-29 с повышением основных технических, боевых и эксплуатационных характеристик.

Рост боевых качеств должен обеспечиваться применением новой РЛС с АФАР «Жук-А». Кроме того, предлагалось использование оптико-локационных станций во встроенном и подвесном исполнении. Предусматривается применение современного прицельно-навигационного комплекса, включающего в себя набор разнообразной аппаратуры, в том числе нашлемную систему целеуказания. За счет повышения технических характеристик должна увеличиться боевая нагрузка. Модернизационный потенциал будет обеспечен открытой архитектурой бортового радиоэлектронного оборудования. В состав бортовой аппаратуры предлагалось ввести комплекс обороны, оснащенный необходимыми системами обнаружения, средствами выброса ложных тепловых целей и аппаратурой радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось о возможности применения турбореактивных двигателей РД-33МК, оснащенных дополнительными устройствами управления вектором тяги. Согласно последним новостям, военное ведомство одобрило это предложение. Также двигатели должны сопрягаться с новой электронной системой управления. Среди прочего, все эти нововведения должны привести к определенному росту ресурса техники и сокращению стоимости обслуживания.

Новый самолет МиГ-35 должен отличаться меньшей сложностью эксплуатации. Планировалось использовать антикоррозийную защиту, аналогичную на применявшихся на палубных истребителях, а также некоторые другие решения. По результатам таких нововведений должен был вырасти ресурс как отдельных агрегатов, так и всего самолета в целом. Утверждалось, что стоимость летного часа может быть снижена в 2-2,5 раза.

В прошлом году РСК «МиГ» построила два опытных образца истребителя МиГ-35, обозначенные как предсерийные машины. Согласно ранним планам, испытания этой техники должны были начаться еще летом 2016 года, однако позже их перенесли. По некоторым данным, первый полет состоялся в конце ноября. Позже руководство ОАК рассказало, что летные испытания предсерийных МиГ-35 начались только в конце января 2017 года. В то же время состоялась официальная презентация техники.

В ходе подготовки к летным испытаниям предсерийной техники руководители авиастроительных предприятий уточняли имеющиеся планы. Так, в июне 2016 года руководитель дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Михайлов рассказал, что в 2017 году пройдут непродолжительные проверки новой техники, а уже в 2018-м вооруженные силы получат первые серийные машины нового типа. Сократить и ускорить программу испытаний удалось благодаря более ранним проверкам техники схожей комплектации. На тот момент объем поставок серийной техники еще не был определен, но оценивался в 35-37 машин.

Основной задачей ОАК и РСК «МиГ» в настоящее время является приведение существующего проекта МиГ-35 в соответствие с обновленными требованиями воздушно-космических сил. Тем не менее, авиастроители не намерены ограничиваться лишь поставками отечественному заказчику, и готовы предлагать подобные машины вооруженным силам зарубежных государств. В последний раз тема экспортных поставок МиГ-35 поднималась 19 июня в ходе международного аэрокосмического салона Le Bourget 2017.

Следует напомнить, что предыдущие проекты под обозначением МиГ-35 уже выводились на международный рынок. К примеру, в конце прошлого десятилетия иной вариант такого истребителя был представлен на индийский конкурс MMRCA, известный своими многочисленными проблемами разного рода. Тем не менее, тогда российской промышленности не удалось получить заказ: МиГ-35 выбыл из соревнования в 2011 году, на одной из ранних его стадий.

В минувший понедельник заместитель генерального директора РСК «МиГ» Виктор Чернов заявил, что истребитель последней модели будет иметь очень хорошие перспективы. Компания-разработчик рассчитывает на рынки Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. При этом, однако, пока новые заказчики не найдены и контракты на поставку отсутствуют.

Вопрос экспортных поставок МиГ-35 также прокомментировал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По его словам, новейший отечественный многофункциональный истребитель является конкурентным экспортным продуктом, но все же нуждается в определенных доработках. Сейчас, по мнению руководителя организации, необходимо довести машину до сертификационного облика. На подобные работы потребуется около года или двух.

Для повышения экспортного потенциала в новом проекте предлагается применить новые подходы к эксплуатации. Предполагается отказаться от традиционного назначения ресурса конструкции в виде определенного количества летных часов. Вместо этого следует определять готовность техники к эксплуатации в соответствии с ее актуальным состоянием. Возможность эксплуатации самолетов по текущему состоянию должна заинтересовать потенциальных заказчиков в лице третьих стран.

Как сообщается, перспективный истребитель представляет большой интерес для зарубежных заказчиков. В ходе продолжающегося авиасалона «Ле-Бурже» генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко рассказал французскому изданию La Tribune о текущем положении дел с экспортными контрактами. По его словам, новые покупатели буквально выстраиваются у двери. Интерес к российской авиационной технике, среди прочего, связан с успешным ее использованием в ходе операции в Сирии. Кроме того, иностранных покупателей планируется привлекать экономической выгодой. Эксплуатация МиГ-35 будет примерно на четверть дешевле, чем использование зарубежных самолетов аналогичного класса.

Получение заказов от зарубежных вооруженных сил представляет большой интерес для РСК «МиГ» и ОАК, но основной задачей проекта МиГ-35 в настоящее время является создание машины, полностью соответствующей требованиям воздушно-космических сил России. На данный момент заказчик и разработчик заняты согласованием обновленного облика многофункционального истребителя, и уже достигли определенных успехов в этом деле. При этом к настоящему времени было принято принципиальное решение о закупке серийной техники после завершения всех необходимых опытно-конструкторских работ и испытаний.

Тем не менее, пока имеется лишь принципиальное решение. Контракт на строительство и поставку самолетов будет подписан только после завершения всех необходимых работ. В мае вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков, ранее возглавлявший РСК «МиГ», отметил, что промышленность должна работать с соблюдением установленного порядка. Необходимо провести государственные испытания, и только после получения акта об их проведении будет принято окончательное решение о закупке техники. Будущий контракт будет включен в новую Госпрограмму вооружений, реализация которой начнется в следующем 2018 году.

Так же в мае этого года командование воздушно-космических сил раскрыло планы, касающиеся будущих поставок самолетов МиГ-35. Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что в будущем весь имеющийся парк легких истребителей различных модификаций будет заменен новыми МиГ-35. Такие самолеты смогут решать различные боевые задачи, связанные с уничтожением воздушных и наземных целей. Имея такие возможности, многоцелевой истребитель сможет принимать участие в различных вооруженных конфликтах, в том числе в локальных, подобных нынешней войне в Сирии. В дальнейшем возможно создание новых вооружений, вплоть до лазерного. Тем не менее, подробности подобных планов главком ВКС не раскрыл.

В настоящее время воздушно-космические силы России имеют достаточно крупный парк легких истребителей семейства МиГ-29. Эта техника уже не в полной мере отвечает требованиям времени, однако по-прежнему нужна вооруженным силам. Для замены устаревших машин создается новый проект. За счет ряда доработок планера, применения новой силовой установки и кардинального обновления комплекса бортового радиоэлектронного оборудования получен значительный прирост основных технических, боевых и эксплуатационных характеристик. Согласно имеющимся планам, до конца этого года предсерийные самолеты МиГ-35 пройдут все необходимые испытания, после чего техника этого типа сможет стать предметом контракта на серийное производство. Количество машин, требуемых воздушно-космическим силам, пока не уточнялось. Однако и без подобных данных ясно, что поставки перспективных истребителей заметным образом повысят боеспособность отечественной военной авиации.

По материалам сайтов:

uacrussia.ru

ria.ru

iz.ru

tass.ru

lenta.ru

rg.ru

russian.rt.com

bastion-karpenko.ru



Автор: Рябов Кирилл

Использованы фотографии: ОАК / uacrussia.ru, Bastion-karpenko.ru

Источник: nnm.me