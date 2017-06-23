Ниже и выше. Бой за бой проигран

Александр Беленький о развязке в истории Уорда и Ковалева

В том смысле, что победа Андре Уорда над Сергеем Ковалевым в прошлую субботу не будет признана, как ныне говорят только в детском саду, «нечестной», так как за его пределами, видимо, все уже честно, а самое честное что есть — это удары ниже пояса. Следовательно, на ближайшее время не будет назначен повторный поединок Ковалев-Уорд.

Специально для тех, кто свалился с луны позже воскресного утра, в двух словах напомню, о чем идет речь.

После семи раундов Уорд вел на двух судейских картах со счетом 67-66, на третьей вел Сергей Ковалев со счетом 68-65. Примерно через 1 минуту 13 секунд с начала восьмого раунда Уорд провел трехударную серию левый-правый-левый по корпусу. Оба левых пришлись ниже пояса, а правый между ними точно в резинку. Ковалев показал рефери Тони Уиксу, что произошло, но тот предпочел не заметить, и, хотя Сергей явно чувствовал последствия «торпедной атаки» ниже ватерлинии, он сделал то, что от него требовали: продолжил бой.

Чувствовал Ковалев себя неважно и примерно через полминуты пропустил сильнейший правый прямой от Уорда. Тот бросился добивать. Ковалев отступал, но не падал, хотя пропустил несколько очень увесистых ударов по обоим этажам. Закончилось все тем, что Уорд прижал его к канатам и провел три удара левой по корпусу. Первый, возможно, пришелся в резинку, но второй и особенно третий — явно ниже пояса. После этого рефери Тони Уикс остановил бой, посчитав, что Ковалев больше не может сопротивляться, что означало победу Уорда техническим нокаутом.

Видеоматериалы после боя почему-то хотя бы частично засекретили, но кое-что скрыть оказалось невозможно. На свой странице в фейсбуке я оставил ссылки на видео, из которых для всех, кто смотрит на экран не задницей, совершенно однозначно следует, что, по крайней мере, последние удары левой в обеих сериях были, вне всяких сомнений, нанесены ниже пояса. По правилам рефери должен был после каждого из этих ударов, независимо от того, бил ли Уорд ниже пояса до этого, остановить бой и дать Ковалеву до пяти минут на отдых. Он этого не сделал.

Начну с того, что невозможно доказать и в чем у меня самого нет никакой уверенности, но не сказать об этом тоже нельзя. Работа рефери Тони Уикса показалась мне в этом бою крайне странной. Когда профессионал такого высокого класса, каковым является Уикс, допускает такого рода ляпы, это всегда выглядит, как минимум, странно. Еще «страннее», когда в этом проглядывает какая-то система.

Дело в том, что Уорд с самого начала показал явное пренебрежение к тому, к «северу» или к «югу» от границы приходятся его удары по корпусу. До поры до времени Уикс их все видел, признавал непреднамеренными, что почти невозможно ни доказать, ни опровергнуть, и давал Ковалеву время очухаться. Однако с седьмого (подчеркиваю: не с восьмого, а с седьмого раунда) он их видеть категорически перестал, и не увидел, как минимум, три раза подряд: один раз в том же седьмом и два раза – в восьмом, причем в последнем, как уже говорилось, такие удары наносились сериями.

Если бы это зависело от меня, я бы, на всякий случай, назначил расследование. Уорд считался в этом бою фаворитом, и он действительно вел на двух судейских картах их трех на момент остановки матча, с чем я и не подумаю спорить. Однако досрочная победа американца считалась наименее вероятным исходом этого поединка и на ней на тотализаторе можно было поднять очень большие деньги, так как коэффициент был чрезвычайно высок.

Разумеется, это только догадки, так что вернемся к фактам.

Сергей Ковалев, его менеджер Эгис Климас и его промоутер Кэти Дува после боя резко выступили с осуждением действий Тони Уикса и требованием провести повторный матч.

Буквально через несколько часов был опубликован твит Уикса, в котором он признавал свою ошибку. Признаюсь: после этого я впал в некоторую эйфорию и подумал, что очень скоро может последовать заявление Уорда, в котором он скажет, что его «аккаунт» хакнули, и это не он нанес удары ниже пояса, а кто-то другой, коварный, под его личиной. Или, на очень худой конец, что это не он отрицал после боя, что неоднократно бил ниже пояса.

Но не тут-то было. Заявление последовало, но несколько иное: вроде бы, Уикс объявил, что никаких ошибок не признавал и что опубликованное – липа. И что любопытно: второе заявление было опубликовано с большой задержкой. Словно Уикс сам долго размышлял — липа его прежние слова или нет. В общем: «А где был я вчера, не найду днем с огнем».

Здесь нам опять без догадок не обойтись. В свете последующих событий лично мне кажется, что оба заявления исходят от Уикса. Просто поначалу он подумал, что сейчас на него спустят всех собак, и решился на «явку с повинной». Однако тут кто-то влиятельный сказал ему, что он поторопился, и он честно взял свои не менее честные слова обратно.

Так что для меня никак не стало сюрпризом следующее заявление, на этот раз от Боба Беннетта, исполнительного директора Атлетической Комиссии Штата Невада, который полностью поддержал Уикса, сказал, что ничего особо низкого ни в каком смысле в действиях Уорда не узрел. Короче говоря, согласно его философскому взгляду, все, что ниже пояса, в некотором смысле все равно выше него. От души желаю Беннетту, чтобы его мужские причиндалы, если они у него еще имеются, переехали выше пупа, чтобы он сам понял, что сказал.

Однако каким бы оно ни было, заявление Беннетта означало, что «войне» пришел конец. Тут же последовали примирительные заявления от Кэти Дувы и от Сергея Ковалева, справедливо отдавшего должное Уорду в том, что не касалось ударов ниже пояса.

А теперь еще одна порция догадок от меня. Реакция широкой американской аудитории после матча в целом была в пользу Уорда. Его победа, пусть и такая, всех устроила, третьего боя между Ковалевым и Уордом почти никто не хотел и вряд ли бы охотно покупал его трансляцию по системе pay-per-view. Особенно позабавили ролики на ютубе, где разные афроамериканцы проталкивали мысль, что удары Уорда были легальными, потому что он негр, а кто не согласен — тот расист. Я даже ничего особенно не преувеличиваю. Хотите — поищите сами. Введите в гугле: “Ward Kovalev low blows” — и наслаждайтесь.

Некоторые пошли даже дальше. Стали публиковать видеозаписи с подрезанными и хитро скомпанованными кадрами. Однако самые умные ушли на другую линию обороны: да, последний удар был ниже пояса, но он уже ничего не решал, так как по-настоящему Ковалев был потрясен еще ударом справа в голову незадолго до этого, и именно он привел к остановке боя. О чем практически все отказывались говорить, так это о первой серии Уорда ниже пояса, нанесенной до этого удара справа.

Только не надо искать в моих словах ничего «антипиндосского». Люди везде одинаковы, и я не лучше остальных. Думаете я буду отрицать, что не раз выгораживал наших бойцов? И не подумаю. Выгораживал. И самые чесТные, из тех, кто в чужом глазу соринку увидит, а в своем тонну дерьма не заметит, уже лет десять неустанно ставят мне это на вид.

Однако сейчас я занимаюсь вовсе не этим. Понимаю, что писать что бы то ни было бесполезно, многие все равно прочтут что-то свое, потому что только это читать и умеют. Да, бой складывался для Ковалева неважно, и, положа руку на самое дорогое, а это вовсе не сердце, вынужден признать, что более вероятным победителем выглядел Уорд. Однако, в отличие от деятелей из Атлетической Комиссии Штата Невада и множества поддерживающих их товарищей отечественного производства, которые организовали что-то вроде «Лиги Защиты Андре Уорда», я полагаю, что это никак не позволяет последнему бить Ковалева ниже пояса. Вот, не позволяет.

http://www.sportsdaily.ru/articles/nizhe-i-vyshe-boj-za-boj-proigran