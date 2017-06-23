На Запорожье испытали «ласкового» робота: догоню и рассмешу?

Отличная картинка, но к Украине она не относится. До таких «вершин» в мире пока еще никто не добрался. Так, мастерят потихоньку боевых роботов, действующих под управлением операторов, проводят испытания да «меряются мускулами». В России процесс разработки и внедрения роботов в армию давно набирает обороты. Подключились и «небратья» к «робогонке», проведя в Запорожье испытания беспилотной боевой платформы «Ласка».

БРП «Ласка» планируют использовать для охраны и защиты периметра заданной территории в мотопехотных частях ВСУ. Она представляет собой мобильную роботизированную платформу с автоматической турелью, на которую будут крепить пулеметы или малокалиберные автоматические пушки, для выполнения оперативно-тактических боевых действий.

Скину сразу и видео, на котором «Ласка» рассекает по полигону:

Несомненно, использовать при проведении военных операций боевых роботов гораздо удобней: и потери среди личного состава можно снизить, и задачи, непосильные для человека, они могут выполнять даже в самых критических условиях. Многое зависит от спецификации боевых машин и от технических характеристик. К слову, «Ласка» на Украине не первый боевой робот, при виде которого украинские военачальники впадают в умиление.

Имеются еще и боевые роботы «Пиранья» и «Фантом». Никто ведь и не сомневался, что кондитер Порошенко запустит ручонки в оборонную отрасль страны. Это же самый вкусный «кусок» госинвестиций. На его заводе «Ленинская кузня» выпускают практически все: от катеров «Гюрза» до гранатометов УАН-40 и броневиков «Тритон». Добавилось и производство «Пираний». Ну, а «Фантом» выпускает «Укроборонсервис».

Эйфория от успехов даже вскружила голову укропатриотам, решившим сравнить боевые возможности российских машин со своими новинками. Мол, Россия уже не первый год этим занимается, а мы всего ничего и такой прорыв. Но хвалиться пришлось аккуратно, создав видимость объективности.

Насчет «прорыва», впрочем, хохлы соврали. Разработка БРП «Ласка» основана более, чем на 20-летнем опыте создания и внедрения сложных автоматизированных систем и роботехнических комплексов. Так что, за двадцать лет и в результате только такой «боевой клоп» получился?

Украинские «эксперты» в соцсетях стали писать, что украинский боевой робот хоть и не обладает перед российским конкурентом – «Платформой-М» огневым преимуществом, зато мобильней, быстрее и стреляет дальше. Другими словами, победитель в весовой категории.

Да, все в реальности же «много шуму из ничего». Российские боевые роботы в Сирии одной «Платформой-М» не ограничиваются. Разработки новых боевых машин продолжаются, испытания проходят успешно плюс «обкатка» в реальных боевых условиях всегда на высоте. И нам незачем создавать машины, заточенные на выполнение узких задач, когда можно разработать универсальные машины, как та же «Нерехта».

Робот «Нерехта» решает широкий круг задач, при наличии сменных модулей: боевые, разведывательные, транспортные, патрульные и санитарные. Высокая проходимость и наличие двух танковых пулеметов позволяют действовать в городе. Машинный интеллект позволяет самостоятельно принимать ряд решений. Боец, усиленный такой поддержкой, тратит меньше времени на управление: работает связка «боец-машина».

Честно говоря, даже сами украинцы посмеиваются над успехами украинской роботехники, отмечая, что при перехвате противником секретного радиосигнала робот просто «сядет в лужу». Ах, ну да, остается еще и кабель, только вот протянуть его на многие километры не получится, да и перерезать всегда можно. Такие боевые машины до Москвы точно не доползут: заглохнут по дороге. Кроме того, в планах Киева пока не значится оснащение войск такими «машинками». Чистой воды пиар и пыль в глаза украинцам!