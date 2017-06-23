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Минфин готовит пенсионную революцию

08:59. 23 июня 2017 Просмотров - 211 2 коммент. Опубликовал:

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В конце июня Минфин внесет в российское правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая сменит государственную накопительную систему, взносы в которую заморозили еще три года назад. Теперь их будет делать не работодатель, а сам работник, выбрав ставку от 0 до 6%.
 
Сначала предполагалось, что граждане автоматически будут подключены к формированию пенсионных накоплений. Новая концепция предполагает два варианта автоподписки. Более подходящий выберут в ходе обсуждения проекта.
 
По первому предполагается подписка по умолчанию, по второму — при любом изменении трудового договора в нем появится фраза о том, что человек участвует в ИПК. Отменить этот пункт гражданин сможет с помощью личного заявления.
 

 

Новую систему федеральные власти намерены внедрить к 1 января 2019 года. Сейчас ЦБ разрабатывает юридическую конструкцию автоподписки, пишет газета «Ведомости».
Метки: Новости, пенсии
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2 коммент.»

  • 4369 1899
    юстас 23 июня 2017 в 9:44 Ссылка Пометить
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    Как ты однажды промямлил :”На сайте приветствуются разные мнения и обсуждения”. Поэтому , не обижайся , Шудра , это моё мнение , оно “может не совпадать с мнением редакции”. Так что , думай , Шудра , думай.

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