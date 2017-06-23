Минфин готовит пенсионную революцию

В конце июня Минфин внесет в российское правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая сменит государственную накопительную систему, взносы в которую заморозили еще три года назад. Теперь их будет делать не работодатель, а сам работник, выбрав ставку от 0 до 6%.

Сначала предполагалось, что граждане автоматически будут подключены к формированию пенсионных накоплений. Новая концепция предполагает два варианта автоподписки. Более подходящий выберут в ходе обсуждения проекта.

По первому предполагается подписка по умолчанию, по второму — при любом изменении трудового договора в нем появится фраза о том, что человек участвует в ИПК. Отменить этот пункт гражданин сможет с помощью личного заявления.

Новую систему федеральные власти намерены внедрить к 1 января 2019 года. Сейчас ЦБ разрабатывает юридическую конструкцию автоподписки, пишет газета «Ведомости».