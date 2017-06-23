Минфин готовит пенсионную революцию
08:59. 23 июня 2017 Просмотров - 211 2 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
В конце июня Минфин внесет в российское правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала, которая сменит государственную накопительную систему, взносы в которую заморозили еще три года назад. Теперь их будет делать не работодатель, а сам работник, выбрав ставку от 0 до 6%.
Сначала предполагалось, что граждане автоматически будут подключены к формированию пенсионных накоплений. Новая концепция предполагает два варианта автоподписки. Более подходящий выберут в ходе обсуждения проекта.
По первому предполагается подписка по умолчанию, по второму — при любом изменении трудового договора в нем появится фраза о том, что человек участвует в ИПК. Отменить этот пункт гражданин сможет с помощью личного заявления.
Новую систему федеральные власти намерены внедрить к 1 января 2019 года. Сейчас ЦБ разрабатывает юридическую конструкцию автоподписки, пишет газета «Ведомости».
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Да , Брахман , превратил ты некогда интересный сайт “Ящик Пандоры” в помойку уровня “Регнума” . Сюда даже Вьеха уже не ходит ! Похоже , и последние умные посетители перестанут сюда захаживать . Умные ищут умную информацию . А этот бред на “регнумах” в изобилии , если кому очень надо ! А какие были комментаторы ! Можно было подискутировать и почерпнуть много интересных мыслей ! Комментарии иногда превосходили по своей глубине содержание статьи ! Но всё изменилось , когда ты допустил сюда пидopa под ником “Олег Козлов” , он-то и oпидopacил твой сайт ! Тебя из Брахмана сделал Шудрой ! Ты– опущенный , низшая каста , транслирующий базарные сплетни ! Знания забыли дорогу на этот сайт.
Теперь главная тема — мазанье гoвнoм всего хорошего , что есть в России . В комментариях дискуссий не бывает , там одно козлиное блеяние в адрес Люси , невзирая на тему статьи. Подискутировать не с кем : интеллект уровня трепана у всяких андреев, урсусов, вадиков и прочей шелупони , подтянутых сюда пидopoм Козловым , которые даже вразумительно написать не могут длинное предложение , не говоря уже о грамотности.
Смени название сайта “Ящик Пандоры” на “Козлиный ящик” или “Козлиная правда” , можно “Страсти по козлу”.
Как ты однажды промямлил :”На сайте приветствуются разные мнения и обсуждения”. Поэтому , не обижайся , Шудра , это моё мнение , оно “может не совпадать с мнением редакции”. Так что , думай , Шудра , думай.
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Обиженное меньшинство изволит хамить и злиться. Ну конечно, оно же обиженное.