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Миллер назвал сроки запуска первой нитки «Турецкого потока»

16:41. 23 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Первая нитка «Турецкого потока» будет введена в эксплуатацию в марте 2018 года, вторая — в 2019 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, сказанные на церемонии начала укладки глубоководной части газопровода, на которой присутствовал президент Владимир Путин.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок топлива непосредственно на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны.

В декабре оператор строительства South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество «Газпрома») и швейцарская компания Allseas подписали контракт на трубоукладку первой нитки морского участка «Турецкого потока», а в феврале — второй нитки.

Источник

Источник: news-front.info

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