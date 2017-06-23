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Комитет Госдумы поддержал проект о наказании за нецензурную брань в семье

08:39. 23 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал в четверг и рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить санкции за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в квартирах.

Законопроект был внесён в Госдуму группой депутатов от ЕР, КПРФ, ЛДПР.
Законопроектом предлагается удвоить административный штраф за мелкое хулиганство, а также распространить возможность его применения за нарушения общественного порядка не только в общественных местах, но и в квартирах, в том числе на семейно-бытовые конфликты, в частности за мат в семье.
 
Штраф за мелкое хулиганство предлагается установить в размере от 1 до 2 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей), либо ввести обязательные работы на срок до 40 часов (сейчас такого наказания нет). Наказывать предлагается за "оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан". Такое хулиганство может быть сопряжено с уничтожением или повреждением чужого имущества.
 
Как отмечают разработчики, поправки нацелены на устранение правового пробела, который затрудняет привлечение к ответственности за нарушение общественного порядка и спокойствия граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях, в том числе на почве семейно-бытовых конфликтов.
 
Удвоить штраф предлагается также за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти — штраф предлагается установить от 2 тысяч до 3 тысяч (сейчас от 1 тысячи до 2 тысяч), также предлагается ввести наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.
 
Кроме того, депутаты предлагают ввести новый штраф за повторное мелкое хулиганство в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, либо в виде административного ареста на срок до 15 суток, либо в виде обязательных работ на срок до 80 часов.
Как отмечают разработчики законопроекта, в настоящее время законы об административных правонарушениях некоторых субъектов РФ предусматривают административную ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере, в том числе за совершение "семейно-бытового дебоширства", "бытового дебоширства" или "нарушение прав членов семьи".
 
Так, сотрудниками органов внутренних дел в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Чувашской Республике, Архангельской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Мурманской, Нижегородской и Пензенской областях ежегодно пресекается в среднем порядка 5 тысяч административных правонарушений данной категории. Привлечение лиц к административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство позволило снизить в данных субъектах Российской Федерации количество преступлений против личности, совершенных в семейно-бытовой сфере.
 
https://ria.ru/society/20170622/1497093669.html

 

Метки: Новости
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Нет комментариев»

  • 11943 7426
    Волемир 23 июня 2017 в 11:12 Ссылка Пометить
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    Ну все, наконец то в России жизнь наладится! Прям все только этого и ждали! Ну теперь заживем!!!
    Надо в квартирах поставить видеонаблюдение, чтобы никто не скрылся от возмездия, в спальне, в туалете, на кухне обязательно – это же самые матерные места!! И транслировать прям на пульт в РОВД.
    Надо еще принять закон, как правильно галстук завязывать и с какой ноги вставать утром.

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