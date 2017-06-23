Комитет Госдумы поддержал проект о наказании за нецензурную брань в семье

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству поддержал в четверг и рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить санкции за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в квартирах.

Законопроект был внесён в Госдуму группой депутатов от ЕР, КПРФ, ЛДПР.

Законопроектом предлагается удвоить административный штраф за мелкое хулиганство, а также распространить возможность его применения за нарушения общественного порядка не только в общественных местах, но и в квартирах, в том числе на семейно-бытовые конфликты, в частности за мат в семье.

Штраф за мелкое хулиганство предлагается установить в размере от 1 до 2 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей), либо ввести обязательные работы на срок до 40 часов (сейчас такого наказания нет). Наказывать предлагается за "оскорбительное приставание к гражданам, нецензурную брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан". Такое хулиганство может быть сопряжено с уничтожением или повреждением чужого имущества.

Как отмечают разработчики, поправки нацелены на устранение правового пробела, который затрудняет привлечение к ответственности за нарушение общественного порядка и спокойствия граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях, в том числе на почве семейно-бытовых конфликтов.

Удвоить штраф предлагается также за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти — штраф предлагается установить от 2 тысяч до 3 тысяч (сейчас от 1 тысячи до 2 тысяч), также предлагается ввести наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.