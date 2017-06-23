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Германия реабилитировала геев: с какой целью? И не врите про демократию!

20:41. 23 июня 2017 Просмотров - 72 Один комментарий Опубликовал:

gei-an

Германия геев реабилитировала. Парламентарии в едином душевном порыве сказали «да» программе по реабилитации гомосексуалистов, осужденных в стране в послевоенный период. Еще один шажок в сторону диктатуры ЕС был сделан. Так постепенно и придут к тому, чтобы общество на цепь посадить, и за каждый промах бить то рублем, то тюремным заключением.
 
Полагаете, я преувеличиваю и говорю о совершенно разных вещах? Конечно, конечно, именно так себя и могут успокаивать немецкие граждане, впрочем, как и остальные европейцы. Восстановили права геев, выплатили компенсацию, в стране цветет и пахнет демократия. Все счастливы! А точно все счастливы? Тут явно диктатурой пованивает, а не ценностями ЕС.
 
Ладно, с компенсацией все ясно: попал в программу – получи 3.000 евро, а также по 1.500 евро за каждый год, проведенный в заключении. Но и тут пришлось вносить коррективы. Представители Христианского союза сумели пропихнуть свои коррективы в программу и теперь компенсацию не получат лица, осужденные за гомосексуальные отношения с молодыми людьми младше 16-летнего возраста. Геи-педофилы мимо денег пролетели.
 
Но и то в парламенте по этому поводу дискуссия развернулась: давать или нет? Если взглянуть на цифры, то за период с 1949 год по настоящее время по этой статье в Германии осудили порядка 64 тысяч человек. Найдут выживших, порадуют старичков выплатой. Предполагается, что тысяч пять найдут, если повезет. Но не суть важно!
 
За лозунгами о восстановлении справедливости никто не заметил «бревна» в этой программе: защищая содомитов, Евросоюз проводит антисемейную политику, нагло вторгаясь в частную жизнь людей с самого раннего детства.
 
Немецкая программа всего лишь маленький кусочек более обширного содомского пазла. Недаром ЕСПЧ так рьяно пытается навязать России европейские правила игры. Европейские бюрократы бесятся из российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей и подростков.
 
Пожалуй, нам все же стоит на пространстве БРИКС создать свой аналог ЕСПЧ, ориентированный на традиционные ценности, а не извращения. Чем сейчас занимается Страсбургский суд? Права человека защищает? Ну, да, конечно: права сексуальных меньшинств и политических отморозков. Последний вердикт ЕСПЧ о чем вынес, не помните? Выплатить активистам российского ЛГБТ-движения денежную компенсацию в качестве морального вреда. Морального вреда! Им запретили гей-парады и совращать молодежь.
 
Нисколько не сомневаюсь, что обращение в ЕСПЧ нормальных людей с требованием не лезть в их внутрисемейные дела и перестать навязывать детям извращенные представления останется без ответа. Во Франции женщина в прошлом году Библию процитировала и получила штраф в пять тысяч евро. Так повезло председателю христианско-демократической партии Кристине Бутин (оппозиция). В интервью журналу Charles на вопрос о ее отношении к гомосексуалистам она процитировала Библию (Книга Левит 18:22): «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость».

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Неважно, осуждает она геев или нет, но за цитату из Библии штраф получила. Содомиты обиделись и потребовали наказать ее за подстрекательство к ненависти и насилию. Это не гейская диктатура в Европе? Даже Библия попала под запрет, читай: свобода слова, свобода на выражение своего мнения и неприятие извращений попали под запрет.

Скажешь, что запрещаешь ребенку посещать занятия по половому просвещению, и все: привет, тюрьма, прощай, ребенок! Его определят из «неправильной семьи» к «правильным» содомитам или лесбиянкам. Хотя, это я, наверное, мыслю ограниченно, не зная всех «цветов радуги».

Ну, и раз я упомянула про Россию, хотелось бы скинуть ссылку на прошлогоднюю петицию под названием «Ребёнок из плохой русской семьи — хорошим европейским геям».

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Начало уже вызывает сомнения в демократичности самой Германии и наводит на мысли о том, что защита прав в этой стране носит своеобразный характер, точнее, избирательный. Одних защищаем, а других караем? К слову, ювенальная юстиция в этом процессе тоже задействована в качестве карательного инструмента в немецком административном аппарате.

Вот тебе и реабилитация геев в Германии. Цель всего лишь одна: под предлогом заботы о людях навязать им иное мировоззрение. Круг стран, которых захотят заставить плясать под «радужную» дудку ЕС, неограничен, и Россия в их числе. Так что, обращаем внимание на очередную «ласточку» и готовим Европе дулю. Можно ее даже георгиевской ленточкой повязать…

 

 

Метки: Германия, евросоюз, ЛГБТ, права, пропаганда, Россия и Запад
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