Германия геев реабилитировала. Парламентарии в едином душевном порыве сказали «да» программе по реабилитации гомосексуалистов, осужденных в стране в послевоенный период. Еще один шажок в сторону диктатуры ЕС был сделан. Так постепенно и придут к тому, чтобы общество на цепь посадить, и за каждый промах бить то рублем, то тюремным заключением.

Полагаете, я преувеличиваю и говорю о совершенно разных вещах? Конечно, конечно, именно так себя и могут успокаивать немецкие граждане, впрочем, как и остальные европейцы. Восстановили права геев, выплатили компенсацию, в стране цветет и пахнет демократия. Все счастливы! А точно все счастливы? Тут явно диктатурой пованивает, а не ценностями ЕС.

Ладно, с компенсацией все ясно: попал в программу – получи 3.000 евро, а также по 1.500 евро за каждый год, проведенный в заключении. Но и тут пришлось вносить коррективы. Представители Христианского союза сумели пропихнуть свои коррективы в программу и теперь компенсацию не получат лица, осужденные за гомосексуальные отношения с молодыми людьми младше 16-летнего возраста. Геи-педофилы мимо денег пролетели.

Но и то в парламенте по этому поводу дискуссия развернулась: давать или нет? Если взглянуть на цифры, то за период с 1949 год по настоящее время по этой статье в Германии осудили порядка 64 тысяч человек. Найдут выживших, порадуют старичков выплатой. Предполагается, что тысяч пять найдут, если повезет. Но не суть важно!

За лозунгами о восстановлении справедливости никто не заметил «бревна» в этой программе: защищая содомитов, Евросоюз проводит антисемейную политику, нагло вторгаясь в частную жизнь людей с самого раннего детства.

Немецкая программа всего лишь маленький кусочек более обширного содомского пазла. Недаром ЕСПЧ так рьяно пытается навязать России европейские правила игры. Европейские бюрократы бесятся из российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей и подростков.

Пожалуй, нам все же стоит на пространстве БРИКС создать свой аналог ЕСПЧ, ориентированный на традиционные ценности, а не извращения. Чем сейчас занимается Страсбургский суд? Права человека защищает? Ну, да, конечно: права сексуальных меньшинств и политических отморозков. Последний вердикт ЕСПЧ о чем вынес, не помните? Выплатить активистам российского ЛГБТ-движения денежную компенсацию в качестве морального вреда. Морального вреда! Им запретили гей-парады и совращать молодежь.

Нисколько не сомневаюсь, что обращение в ЕСПЧ нормальных людей с требованием не лезть в их внутрисемейные дела и перестать навязывать детям извращенные представления останется без ответа. Во Франции женщина в прошлом году Библию процитировала и получила штраф в пять тысяч евро. Так повезло председателю христианско-демократической партии Кристине Бутин (оппозиция). В интервью журналу Charles на вопрос о ее отношении к гомосексуалистам она процитировала Библию (Книга Левит 18:22): «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость».