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Ещё один смертный грех: как США собрались бороться с российской «коррупцией» в Европе

17:49. 23 июня 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

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В конгрессе США предлагают создать специальный орган, который будет бороться с внешней «российской коррупцией». Авторы инициативы утверждают, что Москва якобы «подкупает покровителей» в европейских странах для продвижения своих национальных интересов. Как Вашингтон готовится отслеживать финансовые операции России в Европе, почему в Соединённых Штатах формируется очередная теория заговора и какие ещё бездоказательные обвинения звучат со стороны США в адрес Москвы — в материале RT.

В конгрессе США предлагают бороться с внешней российской коррупцией, якобы «поражающей демократические институты Запада», и создать для этого специальный госорган. Соответствующий законопроект подготовил конгрессмен-демократ, член подкомитета по Ближнему Востоку в комитете по иностранным делам Томас Суоззи. Соавторами документа выступили ещё шесть членов конгресса от обеих партий.
 
«Вирус» из-за океана
 
Основной целью законопроекта заявлена «борьба с российской коррупцией, поражающей демократические системы стран Запада».
 
«Лишь укрепляя западные политические институты и методы управления, США и их партнёры смогут помешать коррупционным и эксплуатационным приёмам России и защитить американскую демократию от вируса российской коррупции», — говорится в тексте законопроекта.
 
Для того чтобы противодействовать «влиянию России», в конгрессе предлагают госсекретарю США учредить антикоррупционное управление по противодействию незаконной финансовой деятельности России в Европе.
 
Новая структура будет тщательно проверять финансовую деятельность России в европейских государствах.
 
«Анализ финансовых схем РФ, которые действуют в странах Европы в сфере недвижимости, энергетики, СМИ, инфраструктуры, благотворительности, гражданского общества, спорта, неправительственных организаций и др. В этом направлении управление будет работать совместно с разведсообществом», — отмечается в документе.
 
Кроме того, ведомство начнёт обучать американских чиновников «взаимодействию с иностранными партнёрами при обнаружении и судебном преследовании незаконной финансовой деятельности России».
 
Новая структура объединит «ответственных за межведомственное взаимодействие американских чиновников, которым предстоит занять ключевые дипломатические и консульские посты в европейских странах».
 
Расшатать Европу 
 
Конгрессмены уверены в необходимости таких мер, поскольку считают, что Россия с помощью своей финансовой деятельности в Европе стремится «разрушить трансатлантическое единство, используя в своих интересах и усугубляя существующие в Европе противоречия».
 
«Российская Федерация использует коррупцию в качестве стратегического инструмента с целью разрушить демократическую систему правления изнутри и дискредитировать либеральную демократию и тем самым расширить свою сферу влияния», — говорится в документе.
 
Авторы уверены, что Москва уже создала «непрозрачную сеть патронажа в Европе», которую она использует «для влияния на принятие решений» правительств других государств. По мнению парламентариев, РФ с помощью своих «покровителей» в разных странах стремится получить влияние во всём мире, «контролировать критические государственные институты».
 
В тексте законопроекта подчёркивается, что «российская коррупция» с помощью непрозрачных финансовых операций в иностранных государствах «заражает различные стратегические отрасли экономики этих стран, особенно энергетики, СМИ и финансового сектора». Финансируя различные госструктуры, Россия контролирует правительства других стран, считают конгрессмены.
 
На ладони Кремля
 
Кроме того, в конгрессе считают, что Россия ведёт «экономическую войну и использует политически мотивированные инвестиции» для продвижения своих национальных интересов, «бросая вызов трансатлантической ориентированности стран Центральной и Восточной Европы». Об этом, согласно тексту документа, предупреждают лидеры Румынии, Чехии, Латвии и Польши.
 
Парламентарии также полагают, что РФ использует внешнюю коррупцию и через финансовые рычаги влияет на страны Балтии, Украину и Грузию, пытаясь дестабилизировать политическую ситуацию в этих странах.
 
По мнению авторов документа, рука Кремля добралась и до Франции, Австрии, Германии и Великобритании, где «Россия напрямую поддерживает организации, которые связаны с отсутствием доверия народа к демократическим системам», что повышает популярность правых партий в этих странах.
 
Вполне ожидаемо, что авторы законопроекта упоминают и призрачное вмешательство Москвы в выборы президента США, якобы осуществлённое с целью «подрыва доверия общественности к политической системе Соединённых Штатов».
 
Доказательств нет
 
 
 
Уже несколько месяцев американские СМИ публикуют множество материалов, в которых утверждается, что на результаты президентских выборов якобы повлияло вмешательство Москвы и «русских хакеров».
 
Особый интерес американцев вызывает расследование «связей» между избирательным штабом Трампа и российскими властями. Однако затянувшийся на месяцы процесс так и не привёл к реальным доказательствам.
 
«Спустя семь месяцев расследований и слушаний в комитете (по разведке конгресса США. — RT) о моём «тайном сговоре с русскими» никто не смог предоставить никаких доказательств. Печально!» — написал Трамп в своём Twitter.
 
Выключить рубильник 
 
Кроме вмешательства в выборы призрачных «русских» обвиняют и в намерении влиять на электросети в США. В частности, издание The Washington Post утверждает, что «связанные с Россией хакеры» обладают мощным оружием, способным обесточивать американские города.
 
В качестве доказательств связи создателей программы с Кремлём издание приводит догадки, которые не получили подтверждения американских властей и были неоднократно опровергнуты экспертами.
 
Целый аппарат 
 
Ранее в конгрессе США даже предложили создать Национальный центр реагирования на угрозы со стороны России.
 
Такая структура должна будет защитить Соединённые Штаты от «российского вмешательства» и координировать действия американского правительства в этом направлении.
 
«Без сильного и согласованного ответа со стороны правительства США враждебные атаки на американскую избирательную систему, экономику и государственную безопасность в дальнейшем лишь станут чаще и изощрённее.
 
Объединив усилия наших агентств и союзников перед лицом общей угрозы, Центр реагирования поможет правительству страны дать отпор подобным вмешательствам до того, как они возымеют эффект», — заявил автор инициативы, конгрессмен Джозеф Кеннеди на своём официальном сайте.
 
В состав этого центра войдут представители ведущих ведомств, в том числе Госдепартамента США, ЦРУ и ФБР. Планируется, что сотрудники центра займутся синхронизацией и анализом информации, касающейся России. Будут изучены данные, поступающие от разведывательного сообщества, органов правопорядка и по дипломатическим каналам.
 
https://russian.rt.com/world/article/402366-kongress-ssha-korruptsiya-evropa

 

 

 

Метки: политика, русофобия, санкции, США
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