Ещё один смертный грех: как США собрались бороться с российской «коррупцией» в Европе

В конгрессе США предлагают создать специальный орган, который будет бороться с внешней «российской коррупцией». Авторы инициативы утверждают, что Москва якобы «подкупает покровителей» в европейских странах для продвижения своих национальных интересов. Как Вашингтон готовится отслеживать финансовые операции России в Европе, почему в Соединённых Штатах формируется очередная теория заговора и какие ещё бездоказательные обвинения звучат со стороны США в адрес Москвы — в материале RT.

В конгрессе США предлагают бороться с внешней российской коррупцией, якобы «поражающей демократические институты Запада», и создать для этого специальный госорган. Соответствующий законопроект подготовил конгрессмен-демократ, член подкомитета по Ближнему Востоку в комитете по иностранным делам Томас Суоззи. Соавторами документа выступили ещё шесть членов конгресса от обеих партий.

«Вирус» из-за океана

Основной целью законопроекта заявлена «борьба с российской коррупцией, поражающей демократические системы стран Запада».

«Лишь укрепляя западные политические институты и методы управления, США и их партнёры смогут помешать коррупционным и эксплуатационным приёмам России и защитить американскую демократию от вируса российской коррупции», — говорится в тексте законопроекта.

Для того чтобы противодействовать «влиянию России», в конгрессе предлагают госсекретарю США учредить антикоррупционное управление по противодействию незаконной финансовой деятельности России в Европе.

Новая структура будет тщательно проверять финансовую деятельность России в европейских государствах.

«Анализ финансовых схем РФ, которые действуют в странах Европы в сфере недвижимости, энергетики, СМИ, инфраструктуры, благотворительности, гражданского общества, спорта, неправительственных организаций и др. В этом направлении управление будет работать совместно с разведсообществом», — отмечается в документе.

Кроме того, ведомство начнёт обучать американских чиновников «взаимодействию с иностранными партнёрами при обнаружении и судебном преследовании незаконной финансовой деятельности России».

Новая структура объединит «ответственных за межведомственное взаимодействие американских чиновников, которым предстоит занять ключевые дипломатические и консульские посты в европейских странах».

Расшатать Европу

Конгрессмены уверены в необходимости таких мер, поскольку считают, что Россия с помощью своей финансовой деятельности в Европе стремится «разрушить трансатлантическое единство, используя в своих интересах и усугубляя существующие в Европе противоречия».

«Российская Федерация использует коррупцию в качестве стратегического инструмента с целью разрушить демократическую систему правления изнутри и дискредитировать либеральную демократию и тем самым расширить свою сферу влияния», — говорится в документе.

Авторы уверены, что Москва уже создала «непрозрачную сеть патронажа в Европе», которую она использует «для влияния на принятие решений» правительств других государств. По мнению парламентариев, РФ с помощью своих «покровителей» в разных странах стремится получить влияние во всём мире, «контролировать критические государственные институты».

В тексте законопроекта подчёркивается, что «российская коррупция» с помощью непрозрачных финансовых операций в иностранных государствах «заражает различные стратегические отрасли экономики этих стран, особенно энергетики, СМИ и финансового сектора». Финансируя различные госструктуры, Россия контролирует правительства других стран, считают конгрессмены.

На ладони Кремля

Кроме того, в конгрессе считают, что Россия ведёт «экономическую войну и использует политически мотивированные инвестиции» для продвижения своих национальных интересов, «бросая вызов трансатлантической ориентированности стран Центральной и Восточной Европы». Об этом, согласно тексту документа, предупреждают лидеры Румынии, Чехии, Латвии и Польши.

Парламентарии также полагают, что РФ использует внешнюю коррупцию и через финансовые рычаги влияет на страны Балтии, Украину и Грузию, пытаясь дестабилизировать политическую ситуацию в этих странах.

По мнению авторов документа, рука Кремля добралась и до Франции, Австрии, Германии и Великобритании, где «Россия напрямую поддерживает организации, которые связаны с отсутствием доверия народа к демократическим системам», что повышает популярность правых партий в этих странах.