Дуров ответил на требование зарегистрировать Telegram в России

Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что в случае блокировки мессенджера в России чиновники перейдут на другие сервисы, "подконтрольные Америке". По существу на требование Роскомнадзора представить данные для включения в российский реестр он не ответил.

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Таким образом Дуров ответил на требование главы Роскомнадзора Александра Жарова, который в ранее в пятницу обратился к владельцу Telegram с требованием представить ведомству информацию для включения мессенджера в его реестр в качестве "организатора распространения информации".

Жаров в своем обращении предупредил об угрозе блокировки Telegram в России. Дуров считает, что такой шаг ударит в том числе по представителям власти в России.

"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive", — предупредил владелец Telegram.

"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", — подытожил Дуров.

Жаров объяснил свое требование исполнением закона об организаторах распространения информации.

"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает, — предупредил Жаров Дурова. — В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения".

После комментария Дурова глава Роскомнадзора заявил: "К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову".

"Он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", — говорится в заявлении Жарова, опубликованном в "Фейсбуке" ведомства.

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В России заблокировали мессенджеры BlackBerry, Imo и Line

"Как говорил товарищ Сталин"

В Минкомсвязи призвали не драматизировать ситуацию в связи с возможной блокировкой Telegram.

Отвечая на вопрос, есть ли сопоставимый по масштабу мессенджер, который сможет занять место Telegram, замминистра связи Алексей Волин сказал: "Как говорил товарищ Сталин, незаменимых у нас нет" (цитата по Интерфаксу).

Такого же мнения придерживается советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. "Я точно знаю, что в психиатрии такой болезни, как неизлечимая зависимость от Telegram, нет", — сказал он (цитата по РИА Новости).

С большим вниманием к Telegram отнесся глава Чечни Рамзан Кадыров, признавшись, что сам пользуется мессенджером Дурова.

"Не хочется, чтобы Telegram блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Глава Чечни предложил провести эти переговоры в Грозном. На его предложение пока никто из участников спора не откликнулся.

Как Telegram хранит данные

Компания Telegram ранее сообщала, что хранит всю переписку пользователей, за исключением сообщений в секретных чатах, на своих серверах, расположенных в разных странах мира, в том числе в Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско. Общего хранилища данных нет — разные серверы обслуживают клиентов в разных частях света.

Согласно российскому законодательству, "организатор распространения информации" в интернете должен обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.

Мессенджеры WhatsApp и Viber — основные конкуренты Telegram. WhatsApp принадлежит группе компаний Facebook.

В середине мая газета "Ведомости" сообщила, что Роскомнадзор направил Telegram письмо, где пригрозил заблокировать сервис. Тогда ведомство отказалось комментировать эту информацию.

"Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда", — прокомментировали тогда эту новость в Telegram агентству Rambler News Service.

Кого уже блокировали

В начале мая Роскомнадзор внес в список запрещенных ресурсов адреса мессенджеров BlackBerry, Imo и Line. В перечне также оказался аудиовизуальный чат Vchat.

Мессенджеры, которые ранее отказались регистрироваться в ведомстве в статусе распространителей информации, были внесены в реестр запрещенных сайтов с пометкой "Restricting". Это означает, что в будущем Роскомнадзор будет блокировать все сервисные IP-адреса и технические домены сервисов, сообщал сайт общественного проекта "Роскомсвобода".

В апреле 2017 года на тех же основаниях было заблокировано мобильное приложение Zello. Сервисом-рацией нередко пользовались активисты, в том числе дальнобойщики, во время координации протестных акций.

Накануне Роскомнадзор объявил, что мессенджер выполнил требование закона и был разблокирован. Компания Pagebites Inc., которой он принадлежит, предоставила данные реестру организаторов распространения информации, сообщило ведомство.

Источник: nnm.me