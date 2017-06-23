Дуров ответил на требование зарегистрировать Telegram в России
Как только Telegram блокируется, российские чиновники «перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», предупредил Дуров
Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что в случае блокировки мессенджера в России чиновники перейдут на другие сервисы, "подконтрольные Америке". По существу на требование Роскомнадзора представить данные для включения в российский реестр он не ответил.
"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Таким образом Дуров ответил на требование главы Роскомнадзора Александра Жарова, который в ранее в пятницу обратился к владельцу Telegram с требованием представить ведомству информацию для включения мессенджера в его реестр в качестве "организатора распространения информации".
Жаров в своем обращении предупредил об угрозе блокировки Telegram в России. Дуров считает, что такой шаг ударит в том числе по представителям власти в России.
"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive", — предупредил владелец Telegram.
"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", — подытожил Дуров.
Жаров объяснил свое требование исполнением закона об организаторах распространения информации.
"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает, — предупредил Жаров Дурова. — В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения".
После комментария Дурова глава Роскомнадзора заявил: "К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову".
"Он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", — говорится в заявлении Жарова, опубликованном в "Фейсбуке" ведомства.
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"Как говорил товарищ Сталин"
В Минкомсвязи призвали не драматизировать ситуацию в связи с возможной блокировкой Telegram.
Отвечая на вопрос, есть ли сопоставимый по масштабу мессенджер, который сможет занять место Telegram, замминистра связи Алексей Волин сказал: "Как говорил товарищ Сталин, незаменимых у нас нет" (цитата по Интерфаксу).
Такого же мнения придерживается советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. "Я точно знаю, что в психиатрии такой болезни, как неизлечимая зависимость от Telegram, нет", — сказал он (цитата по РИА Новости).
С большим вниманием к Telegram отнесся глава Чечни Рамзан Кадыров, признавшись, что сам пользуется мессенджером Дурова.
"Не хочется, чтобы Telegram блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
Глава Чечни предложил провести эти переговоры в Грозном. На его предложение пока никто из участников спора не откликнулся.
Рамзан Кадыров призвал стороны сесть за стол переговоров
Как Telegram хранит данные
Компания Telegram ранее сообщала, что хранит всю переписку пользователей, за исключением сообщений в секретных чатах, на своих серверах, расположенных в разных странах мира, в том числе в Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско. Общего хранилища данных нет — разные серверы обслуживают клиентов в разных частях света.
Согласно российскому законодательству, "организатор распространения информации" в интернете должен обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.
Мессенджеры WhatsApp и Viber — основные конкуренты Telegram. WhatsApp принадлежит группе компаний Facebook.
В середине мая газета "Ведомости" сообщила, что Роскомнадзор направил Telegram письмо, где пригрозил заблокировать сервис. Тогда ведомство отказалось комментировать эту информацию.
"Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда", — прокомментировали тогда эту новость в Telegram агентству Rambler News Service.
Кого уже блокировали
В начале мая Роскомнадзор внес в список запрещенных ресурсов адреса мессенджеров BlackBerry, Imo и Line. В перечне также оказался аудиовизуальный чат Vchat.
Мессенджеры, которые ранее отказались регистрироваться в ведомстве в статусе распространителей информации, были внесены в реестр запрещенных сайтов с пометкой "Restricting". Это означает, что в будущем Роскомнадзор будет блокировать все сервисные IP-адреса и технические домены сервисов, сообщал сайт общественного проекта "Роскомсвобода".
В апреле 2017 года на тех же основаниях было заблокировано мобильное приложение Zello. Сервисом-рацией нередко пользовались активисты, в том числе дальнобойщики, во время координации протестных акций.
Накануне Роскомнадзор объявил, что мессенджер выполнил требование закона и был разблокирован. Компания Pagebites Inc., которой он принадлежит, предоставила данные реестру организаторов распространения информации, сообщило ведомство.
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news46796.htm
Источник: nnm.me
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И этот самодовольный козёл пытается шантажировать государство? Посмотрим, что из этого произойдёт, но как мне кажется “Telegram” просто заблокируют. Не они первые не они последние. А я бы заблокировал .
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