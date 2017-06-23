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Дуров ответил на требование зарегистрировать Telegram в России

22:12. 23 июня 2017 Просмотров - 109 2 коммент. Опубликовал:

Дуров ответил на требование зарегистрировать Telegram в России

Как только Telegram блокируется, российские чиновники «перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive», предупредил Дуров

Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что в случае блокировки мессенджера в России чиновники перейдут на другие сервисы, "подконтрольные Америке". По существу на требование Роскомнадзора представить данные для включения в российский реестр он не ответил.

Дуров ответил на требование зарегистрировать Telegram в России

"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Таким образом Дуров ответил на требование главы Роскомнадзора Александра Жарова, который в ранее в пятницу обратился к владельцу Telegram с требованием представить ведомству информацию для включения мессенджера в его реестр в качестве "организатора распространения информации".

Жаров в своем обращении предупредил об угрозе блокировки Telegram в России. Дуров считает, что такой шаг ударит в том числе по представителям власти в России.
"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive", — предупредил владелец Telegram.
"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", — подытожил Дуров.
Жаров объяснил свое требование исполнением закона об организаторах распространения информации.
"Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает, — предупредил Жаров Дурова. — В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения".
После комментария Дурова глава Роскомнадзора заявил: "К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову".
"Он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", — говорится в заявлении Жарова, опубликованном в "Фейсбуке" ведомства.
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"Как говорил товарищ Сталин"

В Минкомсвязи призвали не драматизировать ситуацию в связи с возможной блокировкой Telegram.
Отвечая на вопрос, есть ли сопоставимый по масштабу мессенджер, который сможет занять место Telegram, замминистра связи Алексей Волин сказал: "Как говорил товарищ Сталин, незаменимых у нас нет" (цитата по Интерфаксу).
Такого же мнения придерживается советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. "Я точно знаю, что в психиатрии такой болезни, как неизлечимая зависимость от Telegram, нет", — сказал он (цитата по РИА Новости).
С большим вниманием к Telegram отнесся глава Чечни Рамзан Кадыров, признавшись, что сам пользуется мессенджером Дурова.
"Не хочется, чтобы Telegram блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
Глава Чечни предложил провести эти переговоры в Грозном. На его предложение пока никто из участников спора не откликнулся.

Дуров ответил на требование зарегистрировать Telegram в России

Рамзан Кадыров призвал стороны сесть за стол переговоров

Как Telegram хранит данные

Компания Telegram ранее сообщала, что хранит всю переписку пользователей, за исключением сообщений в секретных чатах, на своих серверах, расположенных в разных странах мира, в том числе в Лондоне, Сингапуре и Сан-Франциско. Общего хранилища данных нет — разные серверы обслуживают клиентов в разных частях света.
Согласно российскому законодательству, "организатор распространения информации" в интернете должен обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.
Мессенджеры WhatsApp и Viber — основные конкуренты Telegram. WhatsApp принадлежит группе компаний Facebook.
В середине мая газета "Ведомости" сообщила, что Роскомнадзор направил Telegram письмо, где пригрозил заблокировать сервис. Тогда ведомство отказалось комментировать эту информацию.
"Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда", — прокомментировали тогда эту новость в Telegram агентству Rambler News Service.

Кого уже блокировали

В начале мая Роскомнадзор внес в список запрещенных ресурсов адреса мессенджеров BlackBerry, Imo и Line. В перечне также оказался аудиовизуальный чат Vchat.
Мессенджеры, которые ранее отказались регистрироваться в ведомстве в статусе распространителей информации, были внесены в реестр запрещенных сайтов с пометкой "Restricting". Это означает, что в будущем Роскомнадзор будет блокировать все сервисные IP-адреса и технические домены сервисов, сообщал сайт общественного проекта "Роскомсвобода".
В апреле 2017 года на тех же основаниях было заблокировано мобильное приложение Zello. Сервисом-рацией нередко пользовались активисты, в том числе дальнобойщики, во время координации протестных акций.
Накануне Роскомнадзор объявил, что мессенджер выполнил требование закона и был разблокирован. Компания Pagebites Inc., которой он принадлежит, предоставила данные реестру организаторов распространения информации, сообщило ведомство.

Дуров ответил на требование зарегистрировать Telegram в России

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news46796.htm

Источник: nnm.me

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2 коммент.»

  • 1129 961
    jackomb 23 июня 2017 в 22:24 Ссылка Пометить
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    И этот самодовольный козёл пытается шантажировать государство? Посмотрим, что из этого произойдёт, но как мне кажется “Telegram” просто заблокируют. Не они первые не они последние. А я бы заблокировал .

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