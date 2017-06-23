Дави на газ! Российский! – сказали США. Каким должен быть наш ответ?

"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим". В.И. Ленин

США практически согласовали новый санкционный пакет в отношении России. Он пока не принят по настоянию "протрамповского" республиканского крыла в Конгрессе, но нет никаких сомнений, его продавят "демократические" силы, и с этого момента для России начнётся новая эра экономических проблем, более серьёзных, чем предыдущие.

Одна из составляющих нового пакет санкций – тема российского газа в Европе. По задумке американских политиков должны быть полностью прекращены поставки газа из РФ в Европу и заморожен "Северный поток-2".

Обоснование американского предложения таково: "Поскольку русские вмешались в наши выборы и беспардонно попрали своими сапогами нашу демократию, теперь Европа будет покупать наш сжиженный газ вместо русского".

Постановка вопроса классически идиотическая с любой точки зрения – хоть с политической, хоть с экономической, хоть с логической.

С политической – потому что вместо разрядки напряжённости в Европе это создаёт новую напряжённость и ещё более обостряет международные отношения.

С экономической – потому что американский сжиженный газ значительно дороже российского трубопроводного, и, значит, Европу принуждают платить свои деньги за амбиции американских политиканов.

С логической – потому что с проблемой вмешательства России в американские выборы Европа никак не связана. Почему она должна платить за чужие проблемы?

Не мудрено, что в Европе (прежде всего немцы) возмутилась. Там и без того хватает проблем, прежде всего – иммигрантских, которые тоже косвенно вызваны американской политикой. Теперь еврожителям предложено платить опять, ещё больше, чем раньше.

Немцы недовольно бухтят, но в конце концов сделают то же, что и Польша, которая только что проявила привычную догадливость и отказалась от реверса российского газа из Германии, начав строить терминал по приёму танкеров из-за океана.

Рассчитывать, что Европа примет антиамериканское решение, может только идиот из Ольгино, который уже который год пишет взахлёб об очередном провале американской и европейской политики, о новом триумфе Российского руководства, о мистических "тайных" резервах России и о скором крахе американской экономики.

Ибо российский газ при всей его важности никогда для европейцев не перевесит соображения стратегической безопасности, то есть НАТО. Зная это, американцы спокойно и цинично плюют на недовольство старой Европы, поскольку уверены в её конечном согласии.

Для России это будет означать многомиллиардные убытки, сокращение валютных поступлений в бюджет, сокращение внутренних инвестиций, заморозку социалки, зарплат, повышение пенсионного возраста и многое другое.

По сути речь идёт об очередной блокаде России наподобие той, что имела место в 1919 году, когда объединённая Антанта попыталась изолировать Советскую Республику от остального мира.

Разница в том, что Владимир Владимирович совсем не Владимир Ильич. Хотя даже Ленин, столкнувшись с международным вызовом, вынужден был объявить НЭП – ставший прологом к экономическому чуду современного Китая.

Но Путин впрямь не Ленин.

Советское правительство начало экономическое возрождение страны с полной национализации Западного капитала.

Современное Российское правительство, поругивая коммунистов, всерьёз размышляет устами г-на Кудрина, что бы ещё приватизировать, т.е. – продать!

Экономическая логика тут просто потрясает. В стране всё ощутимее нехватка средств, дело идёт к тому, что скоро их будет не хватать уже очень сильно.

Казалось бы, жизненно важно сосредоточить все имеющиеся источники золотовалютных поступлений в руках государства и перейти к режиму тщательного планирования и жесточайшей экономии. Но власть гадает, что бы ещё продать за бугор – Роснефть, Газпром или Сбербанк, чтобы заткнуть очередную дыру очередными 10-20 миллиардами долларов. Ничуть не задумываясь при этом, что будущая прибыль от такого "бизнеса" уже никогда не попадёт в российский бюджет.

Гадает, сколько процентов в виде дивидендов акционерам Роснефти надо выплатить – 50% или 35%?

И сколько новых церквей надо срочно открыть по всей стране для утешения страждущих, число которых в результате нынешнего экономического курса готово достичь астрономических величин?

Поневоле вспоминается старинный советский анекдот о дураке председателе колхоза:

– У прошлом годе мы посадили15 гакапусты. Усю поела тля… Посадим в етом150 га. Нехай подавится, подлюка!

И кто тупее в этой ситуации? Американское руководство, чью логику мы привели выше – или российское, которое готово засеять эти очередные150 гакапусты?

В преддверии этих новых санкций российское руководство забавно угрожает ненавистному Западу. Дескать, "мы обдумаем зеркальный ответ".

Какой ответ, любезные? Вы всерьёз надеетесь развалить американский авиапром отказом от поставок алюминия и титана? Рассчитываете на остановку НАСА, если прекратите экспорт РД-180?

Во-первых, ни Боинг, ни НАСА не закроются от этих "зеркальных ответов", хотя определённые неудобства у них, конечно, будут.

А во-вторых (и это самое главное), вы сами никогда не это не пойдёте! Потому что и деньги нужны, и ссориться страшно.

Чтобы действительно ответить на агрессивные инициативы из Вашингтона, нужно совсем другое! Чтобы вся экономика России перестала быть зависимой от Запада!

А для этого прежде всего нужно, чтобы вы сами, ваши детки, дядьки, тёщи и банковские счета перестали зависеть от Запада.

Чтобы наша российская экономика начала обеспечивать себя за счёт собственных внутренних ресурсов.

Чтобы не только Президент, но вся страна летала на отечественных самолётах, ездила на отечественных автомобилях, ела отечественную картошку и держала деньги в родных российских банках.

Чтобы школьника учили, как строить машины и ракеты, а не как лизать задницу начальству за 30 сребреников!

А для этого надо отказаться от идеи "мы всё купим на Западе".

Надо ходить в своём костюме! А не в дядином!

Необходима национализация ресурсов, прежде всего – системообразующих. Необходима консолидация основных финансовых средств в руках государства. Необходимо создание в стране двух экономик – государственной по образцу СССР и частной, по примеру Китая.

Надо наполнить рубль товарным, а не сырьевым содержанием.

Необходимо срочное отстранение от реальной власти всех либеральных экономистов и управленцев.

Всё это требует от руководства обладания двумя достоинствами – мозгами и хребтом.

Ни того, ни другого сегодня в российском руководстве не наблюдается. И продолжая до упора его нынешнюю логику, в конце концов нам придётся покупать на Западе ту самую верёвку, на которой он нас повесит.

Douglas

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107563/19194/-