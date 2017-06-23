22 июня 1938 года- изготовлен первый отечественный 2-этажный троллейбус ЯТБ-3
09:26. 23 июня 2017 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Первый русский троллейбус появился ещё в 1902 году. Однако широкое его внедрение началось лишь в советские времена. Первыми советскими троллейбусами, вышедшими на московские улицы, стали машины ЛК-1 и ЛК-2, названные в честь Лазаря Кагановича выпустил Сокольнический вагоноремонтный завод. Первый ЛК-1 проехался по Москве 15 ноября 1933 года. Следом за ними, в декабре 1935 года, появились троллейбусы ЯТБ-1 Ярославского автозавода. В них, в отличие от ЛК, пассажиров не било током, так как не было утечки тока на корпус.
К началу 1936 года на 22 км четырёх столичных маршрутах работал 61 троллейбус. Однако по своей вместимости каждый из них значительно уступал трамваю, а ведь в планах партии и правительства была ликвидация трамвайной линии на Садовом кольце и замена её троллейбусной.
И тут один из энтузиастов троллейбусизации тогдашний глава московской парторганизации Никита Хрущёв предложил ввести в городе двухэтажные троллейбусы, наподобие тех, что уже ездили в Англии.
Первый такой троллейбус, доставленный с берегов Альбиона, был запущен в пробную эксплуатацию в конце августа 1937 года и несколько недель колесил по московским проспектам, привлекая внимание москвичей своей необычной высотой. Затем его отправили на Ярославский автозавод для детального изучения и последующего создания на его основе отечественного аналога.
По сравнению с британским прототипом, ярославский двухэтажный троллейбус ЯТБ-3 пришлось несколько видоизменить. Во-первых, перенесли руль с правой стороны на левую, а двери с левого борта на правый. Если на английском прототипе для входа и выхода служила одна четырехстворчатая задняя дверь, то на ЯТБ-3 сделали еще и переднюю дверь для выхода. Правда, суля по сохранившимся фотографиям, такую дверь имели не все экземпляры. На первом этаже в салоне к услугам пассажиров находились 32 мягких сиденья, а на втором 40.
На втором этаже имелась кнопка, при помощи которой можно было подать водителю звуковой сигнал. Поэтому, когда кондуктор находился на втором этаже, он мог сигнализировать водителю отправление машины. Звук этого сигнала отличался от звука сигнала с нижнего этажа. Поэтому водитель всегда знал, где находится кондуктор в момент отправления машины, и сам следил за посадкой пассажиров, если кондуктор находился на втором этаже. Для доступа на второй этаж служила лестница из двух маршей в 10 ступенек.
ЯТБ-3 был низкопольным. Широкая и низкая площадка троллейбуса, а также отсутствие ступенек делали посадку пассажиров очень удобной.
Двухэтажный троллейбус имел 74 места для сидения – ровно вдвое больше, чем у ЛК-1, в то время как вес его был лишь в 1,232 раза больше веса одноэтажной машины. Поэтому и мощность электродвигателя двухэтажного троллейбуса была ненамного больше мощности электродвигателя одноэтажного 75 кВт против 60 у ЯТБ-1 ил ЛК-1. С этой точки зрения двухэтажная машина была весьма экономична. Скорость движения составляла 55 км/час.
Изящно отделанный салон обогревали 20 электропечей, расположенных под сидениями.
Наконец, двухэтажная машина, несмотря на свой, казалось бы, неуклюжий вид, обладала завидной маневренностью.
Двухэтажный троллейбус был снабжен аккумуляторной батареей, при помощи которой он может передвигаться на 2,8-километровое расстояние, что иногда позволяло вернуться в парк при отключении электроэнергии – такие случаи стали возникать с началом войны.
При 6053-миллиметровой колёсной базе ЯТБ-3 имел 9470-миллиметровую длину и 2510- миллиметровую ширину. Высота же двухэтажного троллейбуса ограничивалась высотой контактной сети, которую делали в расчете на обычные машины, и составляла 4783 мм. В результате этого ЯТБ-3 оказался несколько ниже своего английского прототипа. На первом этаже расстояние от пола до потолка составляло всего 1,78 метра, а наверху и того меньше – 1,76 метра, благо народ был тогда пониже теперешнего. (via)
К началу 1936 года на 22 км четырёх столичных маршрутах работал 61 троллейбус. Однако по своей вместимости каждый из них значительно уступал трамваю, а ведь в планах партии и правительства была ликвидация трамвайной линии на Садовом кольце и замена её троллейбусной.
И тут один из энтузиастов троллейбусизации тогдашний глава московской парторганизации Никита Хрущёв предложил ввести в городе двухэтажные троллейбусы, наподобие тех, что уже ездили в Англии.
Первый такой троллейбус, доставленный с берегов Альбиона, был запущен в пробную эксплуатацию в конце августа 1937 года и несколько недель колесил по московским проспектам, привлекая внимание москвичей своей необычной высотой. Затем его отправили на Ярославский автозавод для детального изучения и последующего создания на его основе отечественного аналога.
По сравнению с британским прототипом, ярославский двухэтажный троллейбус ЯТБ-3 пришлось несколько видоизменить. Во-первых, перенесли руль с правой стороны на левую, а двери с левого борта на правый. Если на английском прототипе для входа и выхода служила одна четырехстворчатая задняя дверь, то на ЯТБ-3 сделали еще и переднюю дверь для выхода. Правда, суля по сохранившимся фотографиям, такую дверь имели не все экземпляры. На первом этаже в салоне к услугам пассажиров находились 32 мягких сиденья, а на втором 40.
На втором этаже имелась кнопка, при помощи которой можно было подать водителю звуковой сигнал. Поэтому, когда кондуктор находился на втором этаже, он мог сигнализировать водителю отправление машины. Звук этого сигнала отличался от звука сигнала с нижнего этажа. Поэтому водитель всегда знал, где находится кондуктор в момент отправления машины, и сам следил за посадкой пассажиров, если кондуктор находился на втором этаже. Для доступа на второй этаж служила лестница из двух маршей в 10 ступенек.
ЯТБ-3 был низкопольным. Широкая и низкая площадка троллейбуса, а также отсутствие ступенек делали посадку пассажиров очень удобной.
Двухэтажный троллейбус имел 74 места для сидения – ровно вдвое больше, чем у ЛК-1, в то время как вес его был лишь в 1,232 раза больше веса одноэтажной машины. Поэтому и мощность электродвигателя двухэтажного троллейбуса была ненамного больше мощности электродвигателя одноэтажного 75 кВт против 60 у ЯТБ-1 ил ЛК-1. С этой точки зрения двухэтажная машина была весьма экономична. Скорость движения составляла 55 км/час.
Изящно отделанный салон обогревали 20 электропечей, расположенных под сидениями.
Наконец, двухэтажная машина, несмотря на свой, казалось бы, неуклюжий вид, обладала завидной маневренностью.
Двухэтажный троллейбус был снабжен аккумуляторной батареей, при помощи которой он может передвигаться на 2,8-километровое расстояние, что иногда позволяло вернуться в парк при отключении электроэнергии – такие случаи стали возникать с началом войны.
При 6053-миллиметровой колёсной базе ЯТБ-3 имел 9470-миллиметровую длину и 2510- миллиметровую ширину. Высота же двухэтажного троллейбуса ограничивалась высотой контактной сети, которую делали в расчете на обычные машины, и составляла 4783 мм. В результате этого ЯТБ-3 оказался несколько ниже своего английского прототипа. На первом этаже расстояние от пола до потолка составляло всего 1,78 метра, а наверху и того меньше – 1,76 метра, благо народ был тогда пониже теперешнего. (via)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com