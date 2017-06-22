ВСЯ ПРАВДА О БАЛЕТЕ и ТЕАТРАХ

Впервые брошен вызов мировой системе и её общепринятым "ценностям".



ЧТО ТАКОЕ ТАЛАНТ? Люди настолько отупели и обездушились, что даже не задумываются над тем, что им впаривают и по каким ценностям они живут. Например, когда нам говорят об очередном актёре, скажем Том Хэнксе, какой он великий и талантливый, то большинство, даже не подумает над тем, а в чём величие и талант лицедея, который играет капитана самолёта Чесли Салленбергера спасшего жизни 155 человек? Вот Чесли, который спас жизни чьих-то детей и матерей это ТАЛАНТ! А тот кто не спасает, а лишь ИГРАЕТ этих героев, притворяется, что он спасает это не талант, а лицедейство, мимикрия. Не лицедеи должны получать за игру! миллионы, прославляться во всех СМИ, а настоящие герои такие как Чесли. Лицедейство же это одна из форм шизофрении. Порядочные люди не притворяются кем-то, не занимаются тем, что изображают из себя кого-то. Они не играют, а реально делают, а не притворяются, что они летают, спасают и т.д.



На вершине нашего общества нам поставили и славят не героев и профессии, которые спасают жизни, создают блага, от которых зависит развитие человечества, а тех, кто играет этих героев, незаметно переводя их славу на себя - лицедеев, актрис, танцоров, певичек, моделей, футболистов, извращенцев и их профессии (ДОХОДЫ танцоров, лицедеев и пр., больше чем у врачей спасающих жизни!) Вы считаете, их ИГРЫ, танцы, могут стоить больше жизни ребёнка, нуждающегося в операции? Вот и вся ваша духовность, если выступления и доходы "ваших" кумиров, стоят дороже жизни ваших детей или жизни военных, пожарников..., которые отдают ради жизни других самое безценное - свою жизнь! а получают в сотни раз меньше этих футболистов, музыкантов, телеведущих, лицедеев, слуг народа и пр. Вы скажите, что людям это же нравится. Это и страшно, что люди с детства привыкают к такому несправедливому отношению к людям т.е. к себе и к своим детям. Такими людьми легко манипулировать, втягивать в очередные революции и войны потому, что без справедливости невозможен мир и развитие общества.



Так нам внушают, что их ИГРЫ, БАЛЕТ это тяжелейший труд!? Наверное их танцы и игры, труднее, чем НЕ ИГРЫ врачей, шахтёров, учёных и пр? Только врачи, в отличии от лицедеев, не играют, а по 8 часов делают операции, что бы спасти жизнь вашему ребёнку. Плуты обычно говорят, что дескать нельзя сравнивать разные виды деятельности, но можно сравнить их доходы пропорционально их значимости для людей, общества. Например без балета или хоккея общество и люди могут прожить? Да. А без света, тепла, еды и т.д. ? Нет. Тогда

что эти танцоры и лицедеи несут людям большего, чем врачи, инженера..., что они получают больше славы, доходов, при этом ничего не строя, не производя и не изобретая?

1. Материальные блага? Нет.

2. Духовные? Нам внушают, что театры, балет это якобы искусство, культуРА, скромность, воспитание, нравственность, красота и пр. бля, бля, бля. В действительности это всё пустые слова. Посмотрите фото ниже и очнитесь! Разве после театров и их концертов люди становятся нравственнее, прекраснее - начинают замуж выходить девственницами, хранить верность жене, преданность семье, любить раз и на всю жизнь, не изменять....? Нет. Театры не учат наших детей этим семейным и культурным ценностям.

А ЧЕМУ УЧИТ БАЛЕТ И ТЕАТРЫ НАШИХ ДЕТЕЙ?





Какое воспитание, какую Русскую культуру и культуру вообще несут балет и театры, если в Славянской культуре девушки носят закрытую одежду, вышивают с любовью обереги, тем самым показывая, что их тело может созерцать и обнимать только один и единственный мужчина в их жизни. Открытая же одежда, привлекает внимание мужчин, такие женщины пользуются успехом, много поклонников, объятий, поцелуев. А ВЕРНОСТЬ – это состояние отвращения к чужим прикосновениям и поцелуям. Верность не подвластна ни времени, ни обстоятельствам, ни искусству. Верность это когда не изменяют ни сердцем, ни телом потому, что физические поступки нашего тела это проявление внутреннего мира человека. А какой внутренний мир и культуру воспитывает балет,театры у девушек если она позволяет чужим мужчинам, коллегам по работе, те прикосновения к своему телу, к своим интимным местам, объятия, взоры, поцелуи, которые можно дарить только одному и единственному мужчине в своей жизни любимому, мужу. Как мы видим, в театрах понятия Верности и Любви извращены до безобразия и чужды русской культуре. Откройте глаза. Вульгарность это не культура!



Любить одного, а отдаваться в объятия, целоваться с другими мужчинами, позволять трогать свои интимные места коллегами по работе в танцах, в фильмах, на их шоу это русская культура? это нравственность? Или сцена это оправдание, а коллегам по работе можно то, что и мужу?



А можно ли назвать мужчинами тех, для кого нормально, когда его любимая, жена, раздевается перед чужими мужчинами, обнимается, целуется с ними, позволяет им трогать свои интимные места? Носит вульгарные одеяния и показывает всем, что у ней между ног?



Разве это образ Русской Девушки? Балерины это скорее вульгарные стриптизёршы, ничего общего не имеющие с культурой.



Не называйте балет высшим искусством и культурой России потому, что никогда это не было культурой, что бы наши матеря вели себя, как эти вульгарные лицедейки. Убивая нашу веру, традиции - убивают нашу Душу. Потому, что физические поступки, выраженные в традициях и одежде это проявление внутреннего мира человека. У прекрасных, душевных существ да же взоры это зеркало души и обмен чувствами. А говорить, что это лишь игра или танец, внешнее не важно, важно что у них внутри это разделять тело и душу, делать людей бездушными.

С таким подходом и порно фильмы уже называют искусством.



ВОТ - СЛАВА РОСIИ:



А БАЛЕТ ЭТО ВУЛЬГАРНОСТЬ и самый настоящий средневековый СТРИПТИЗ.



Они превратили Россию в страну двойных стандартов т.к. осуждают развратную Европу, но при этом восхваляют, возводят в НАРОДНЫЕ! артисты России, в заслуженные преподаватели России самых настоящих проституток, извращенцев-садомитов, которые представляют "культурную элиту" России, служат примером и учителями наших детей. Член Совета Культуры! России при президенте Р.Ф. еврее В.Путине,

РЕКТОР АКАДЕМИИ "РУССКОГО" БАЛЕТА имени АРМЯНКИ Вагонян, Народный Артист России, извращенец-педераст ГРУЗИН Цискаридзе. Вот и всё что нужно знать об антирусской культуре. http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-7



ПОЗОР РОССИИ, а нам говорят он гордость России!



Нам говорят - Русский балет. Но "РУССКИЙ" БАЛЕТ НИКОГДА НЕ БЫЛ РУССКИМ. О чём официально заявил и Ректор Академии "Русского" Балета грузин Н. Цискаридзе: Даже "Академия "русского" балета им. А.Вагановой названа в честь АРМЯНКИ Вагонян...Точно также, как Георгий Баланчивадзе когда-то стал Джорджом Баланчиным". Все "звёзды"-лицедеи это не русские, а кавказцы типо Цискаридзе или евреи типо Анны Павловой, Плисецкой, Улановой, Барышникова, с свойственной им подлостью к мимикрии, о чём свидетельствуют официальные источники. См. МИФЫ ОБ УМНЫХ ЕВРЕЯХ это глобальный обман человечества http://kolovrat2017.livejournal.com/906.html

Сам же балет был создан не в России, а в среде гомосексуалистов Европы



Ещё каких-то 250 лет назад, лицедеи это были самые низы общества, которых не только не допускали в благородные общества, даже не хоронили на кладбищах со всеми. Но пропаганда этих псевдоискусств и религий, незаметно разрушала и подменяла понятия семьи и Любви.



ЛИЦЕДЕИ ИГРАЮТ И ПРОЦВЕТАЮТ ЗА СЧЁТ ДРУГИХ. В СССР всегда жила номенклатура и театралы. А за красивыми фразами о культуре, о том, что даже во время блокады, лицедеи продолжали играть! на сцене, скрываются чудовищные убийства наших детей, когда тысячи матерей и детей умирали с голоду в Питере и по всей стране, безчеловечные власти продолжали оБЕСпечивать эти театры, балеты и лицедеев.



А в это время дети умирали с голоду.



ЭТО НЕ ПОДДАЁТСЯ НИКАКОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ОБЪЯСНЕНИЮ, что бы ваш ребёнок умирал от голода и холода, а правительство забирало еду и блага у детей, оБЕСпечивая музыкантов, балерунов, лицедеев и их ИГРЫ. Потому, что оболваненным народом легче управлять. Хорошо вам спится, театралы несущие свою "радость и прекрасное" за счёт жизней этих детей и на смертях русского народа?

То же самое и сегодня. У людей нет денег на квартиры? На операции их детей? Народ, со своими детьми не получают зарплаты по пол года? За то все эти лицедеи, певички, танцоры, с чинушами, продолжают исправно получать деньги и блага произведённые этими рабочими и инженерами.





Поэтому, когда мы смотрим их очередной спектакль, фильм или шоу, мы должны понимать, что это миллиарды наших денег из бюджета, от спонсоров (не спонсоры же стоят у станка, строят дома, производят эти деньги, а люди), забирают у нас и наших детей, в ущерб нашим семьям, превращая людей в нищих, больных, несчастливых и выделяют этим лицедеям, танцорам, певичкам, футболистам, на их ИГРЫ, танцы, спектакли, декорации, их рекламу по всем СМИ, постройку, содержание сцен, на их доходы, квартиры, виллы, наряды, поездки, короче, на их красивую жизнь. А ведь это наши деньги, это наше благополучие, здоровье, счастье и благополучие наших детей.

ВЫВОД. Если мы хотим справедливое общество, без которого не может быть РАзвития человечества, мира и любви, нам нужно принять единственный закон по которому, учёные, инженера, врачи, шахтёры, строители..., которые изобретают, строят, создают все блага (свет, тепло, дома, дороги, те же театры, самолёты и пр.) должны получать такие же доходы, посещать те же престижные салоны, курорты, жить на виллах, иметь яхты, быть во всех СМИ, как и эти лицедеи, футболисты, слуги народа!!! - президенты, министры, олигархи.., которые ничего не строят, не производят, не изобретают, но имеют все блага не ими произведённые. Но для них справедливое общество это утопия 1. Им же не выгодно, что бы учёные такие как Тесла зарабатывали такие же миллионы как и лицедеи, олигархи.., а значит могли сами внедрять свои технологии, безплатную энергию и пр. А это уже переход на другой уровень непрерывного РАзвития, которое освобождает людей от зависимости от нефти, от фармацевтики, от государства т.е. от них. Тогда исчезают такие понятие как богатый и бедный. Поэтому для них лучше, что бы все знали как зовут очередную проститутку Волочкову, Плесецкую, певичку или футболиста, кто очередной у них любовник, "муж" или машина, но никто не знает имена тех, кто спасает жизни нам и нашим детям, кто создал Шатл или Протон, кто даёт РАзвитие человечеству. Для сохранения их системы им лучше выделять наши миллиарды на развитие и популяризацию лицедейства(шизофрении), скачек на сцене, тупому беганью за мячом, доказывая лохам, что это же искусства и поистине развитие человечества!

Поэтому, сколько бы люди не ходили в театры, не читали классиков, они не станут образованней, культурней, ими всегда будут манипулировать. Потому, что театры, лицедеи и даже классики, Чехов, Станиславский... в своих произведениях, постановках, не учат людей справедливости.

Кто не согласен, пусть покажет хоть один театр, в котором учили бы людей справедливому отношению к людям:

- что те кто играют героев, не должны прославляться и иметь доходы больше, чем сами герои.

- что те кто изобретают, строят, спасают, должны прославляться и иметь доходы больше, чем те, кто лишь играют, танцуют, гоняют мяч или шайбу.

- что не спасать людей, а лишь играть, что спасаешь, летаешь, изобретаешь - это не талант, а лицедейство, которое театралы красиво завуалировали словами "входить в образ", а правильно говорить - притворяться. И пока люди будут ходить в такие театры, где не называют вещи своими именами, где не учат справедливости, не учат думать самостоятельно, до тех пор люди будут с ново и с ново вестись на очередные идеологии, обещания, революции и войны.﻿

Покажи те хоть один театр, где людей учат и на собственном примере показывают семейные и культурные ценности - замуж выходить девственницами, хранить верность жене, преданность семье, любить раз и на всю жизнь, не изменять. Где учат девушек благородному поведению и русской культуре, в которой девушки носят закрытую одежду, вышивают с любовью обереги, тем самым показывая, что их тело может созерцать и обнимать только один и единственный мужчина в их жизни. А не как в театрах, где лицедейки и танцовщицы одеты вульгарно, позволяют чужим мужчинам, коллегам по работе, те прикосновения к своему телу, к своим интимным местам, объятия, взоры, поцелуи, которые можно дарить только одному и единственному мужчине в своей жизни любимому, мужу, не понимая, что физические поступки это проявление внутреннего мира человека.

То же касается живописи и скульптуры. ГОВОРИТЕ ЧТО ЭТО ЖЕ ИСКУССТВО? Великий Рембрандт! Тогда попросите великого художника, нарисовать такую же картину вашей голой дочери и повесьте её у себя в зале. Будете показывать интимные места дочери всем!? Это же по вашему великое искусство. Нет, это просто порнография, нарисованная Рембрандтом.



Обратите внимание на фасады театров с неслучайными изображениями демонических лиц. ЗДЕСЬ И НЕ ПАХНЕТ РУСКОЙ КУЛЬТУРОЙ.



Вот от кого приходит слава в этом светском, театральном, искусственном, безбожном мире.

Как нам подменили культуру и искусства? Для этого нам заменили носителей культуры, а через них изменили понятие о культуре, верности, любви, душе, смысле жизни и судьбе человека. Например если раньше образом женщины были мудрость, красота, верность, любовь, которая проявлялась в том, что девушки носили закрытую одежду, вышивали с любовью обереги, тем самым показывая, что их тело может созерцать и обнимать только один и единственный мужчина в их жизни, замуж выходили девственницами, не изменяли, не разлюбливали жён, любили на веки веков. Ради любви жертвовали всем, положением, карьерой, благами, даже жизнью. То уже следующий образ женщины, который стали насаждать в обществе и прославлять по всем сми были лицедейки, танцовщицы, такие как еврейки Л. Орлова, Мэрлин Монро, Майя Плесецкая и др. Которые бросали своих мужей в случае проблем, репрессий или банкротства, выходили замуж по нескольку раз, имели кучу любовников, блуда, не имели детей или имели смешанных детей от разных особей. В общем через этих блудниц, которых вознесли на вершину общества как носителей "культуры", через вульгарный балет, театры, где девушки носят вульгарную одежду, танцуют стриптиз показывая, что у них под платьем между ног, позволяют чужим мужчинам, коллегам по работе трогать свои интимные места, отдаются им в обьятия, целуются с ними, раздеваются перед всеми и т.д., в обществе воспитывается извращённое понимание верности, любви, образа женщины, семьи, души, а прошлые образы оболганы и всячески высмеиваются.

Для кого лицедейство, театры, балет это нормально? Для тех у кого притворство, разврат и извращения заложены на генетическом уровне, в традициях: совокупляться со своими родными сёстрами (Быт.20:12), с родными дочерями(Быт.19), стелить своих жён под чужих мужчин. Например их прародитель, прославляемый "праведник" еврей Авраам, отправлял в койку к фараону свою жену – Сару «и Авраму хорошо было ради ее; и был у него мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды» Быт.12:11-16.

Уж тем более для них нормально, когда их любимая, жена, раздевается перед чужими мужчинами, обнимается, целуется, позволяет коллегам по работе трогать свои интимные места в танцах, в балете, в фильмах на их шоу, ходит по рукам, как на сцене так и в жизни... Поэтому в их обществе так прославляются все эти проститутки-лицедейки, стриптизёрши, балерины, певички, модели, музыканты, гомосексуалисты, танцоры, которые замуж выходят не девственницами, меняют мужей и жён, обнажаются перед всеми... Поэтому не удивляйтесь, что тех, кто не считают театральный "мир" нормальным, культурным и духовным, они обвиняют в "безкультурии". У этих извращенцев и понятия о Верности, Любви, искусствах и культуре естественно то же извращённые.

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ? ЛЮБОВЬ это душа. И как душа одна, так и любовь она одна (не две, не три), вечная и безсмертная. И нет такой силы, которая могла бы убить Любовь потому, что Душа безсмертна. У кого душа безсмертна, у того и любовь безсмертна. Поэтому расходятся только бездушные, блудные. Душа это частичка Бога, она не ошибается и никогда не сошлась бы с не своей половинкой. Поэтому когда умирал муж или жена, то второй раз не женились и замуж не выходили. Они знали, что их разделяет только эфир. Они и в прошлых жизнях были вместе, и в следующих будут вместе. А это разлука для Вечной Души лишь мгновение. Ведь жизнь без любви это не жизнь, а существование на уровне пресмыкающихся. Поэтому чужеродные религии, такие как еврейская религия из Израиля Христианство, убивают Любовь потому, что разрешают жениться по нескольку раз, замуж выходить вдовам и вдовцам. А как же ваше христианское учение о том, что душа и любовь вечны, нет ничего сильнее любви, а жизнь на земле временна? Что потом любимые скажут на том свете? Для христиан это не важно. Помните, что ответил их Иешуа Машиах (Христос по гречески) на вопрос, чьей будет жена имевшая семь мужчин? Мар.12:23. Эти религии для бездушных существ, уровня пресмыкающихся, которым не понять, что только змеи сбрасывают кожу(т.е. меняют любови, партнёров), мы же, теряем души, не тела. В отличии от христиан (у которых замуж можно выходить не девственницам т.е. б.) и мусульман(с их паранджой, гаремами, "райскими" гуриями), в Ведической Руси отношение к Женщине было как к Богине. Волхвы не девственниц не Венчали и на Руси не было блудниц и проституток. А все рассказы о якобы оргиях на Ивана Купала у Славян, снохачествах и пр. – это мифы придуманные попами и изТОРЫками еврейской религии из Израиля Христианством. (См. http://kolovrat2017.livejournal.com/1103.html).

А ЧТО ТАКОЕ ИСТИННОЕ ИСКУССТВО? Истинное искусство и музыка, несут людям реальные блага: вводят человека в возвышенное состояние, помогая познать себя, познать Законы мироздания, открывают способности видеть прошлое и будущее, позволяя избегать ошибки, генерируют колебания, разрушающие болезнетворные бактерии, лечат болезни. Такими людьми уже невозможно манипулировать. Если человек не получает всего этого и после концертов у него остаются лишь эмоции, то это не искусство и музыка, а лохотрон для рабов, поддерживаемый властями. А с чем остаются зрители после наших концертов и выступлений? Избавляются от своих проблем и болезней? Нет. Люди приходят на эти зрелища, прославляют своих кумиров, выходят "заряженные", а в действительности это только эмоции, просто отвлечённые от своих проблем, но проблемы и болезни как были так и остались, ещё и деньги потратили.﻿

Когда нам подменили искусство и культуру? На видео и фото-хронике 19 века трамваи без проводов, великолепнейшая архитектура, театры и соборы, в которых заложены сложнейшие элементы конструкций по использованию атмосферного электричества и безпроводной связи. Мы и сегодня не имеем таких технологий. Из этого следует, что вся общепринятая, официальная изТОРЫя о нашем прошлом, об искусствах, культуре, науке, театрах оказалась ложью. Мы понятия не имеем, что было в 19-18 и др. столетиях. Что происходило в театрах и в соборах, на самом деле? Какими были Питер, Москва, Нью-Йорк и мир в целом?



Совершенно очевидно, что все литературные произведения того времени уничтожены или тщательно отредактированы. Поэтому мы не найдём у ПУШКИНА и других авторов упоминаний того, что мы сейчас увидели. Хотя они жили в это время и не могли не упоминать в своих произведениях об этих технологиях. Мы даже представить себе не могли, для чего девушки носили кокошники и покрывали платками головув храмах. Теперь когда мы знаем, что кокошник использовался при ионизации воздуха и передачи информации, какими же папуасами выглядят все эти представители "культуры", которые используют кокошник не по назначению, а просто как элемент фольклора, рассуждают о моде тех кто его изобрёл, а сами понятия не имеют для чего использовали кокошник наши предки.



P.S.

Вот почему от нас скрывают и искажают истинное прошлое человечества. Насаждают байки о варварстве наших предков, а РПЦ под страхом смертной казни уничтожала тысячи видов музыкальных инструментов античности, живьём сжигали скамРАхов и любые свидетельства о культуре прошлого. См. http://kolovrat2017.livejournal.com/1103.html Потому, что только истинные искусства, музыка и культуРА, давали людям такие Знания, благодаря которым наши предки знали больше нас о Душе, о Боге, о мироустройстве, поэтому смогли создать такую высокоразвитую цивилизацию, пирамиды, Пальмиры, высочайшую культуру, просвещённое и справедливое общество. А главное, такими людьми уже невозможно было манипулировать. Они жили в гармонии с природой, космосом, в любви, а не уничтожали себя и окружающий мир нефтью, газами, зрелищами, интригами, псевдоискусствами, безсмсленными танцами, скачками на сцене, лицедейством.