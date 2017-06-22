Влияние информации на человека. Телевидение как главный манипулятор общественным мнением

Первая лекция проекта Научи хорошему из курса «Информационная безопасность личности в условиях агрессивной массовой культуры» (14+). Была зачитана на Трезвом слёте в Таганроге в мае 2017 года.

Влияние информации на человека

Человек в своих решениях и действиях всегда исходит из своего мировоззрения. То, как он представляет себе окружающий мир, влияет на его поведение. Считаете, что мир жесток и люди в нём злые – будете соответствующим образом относиться к окружающим и получать такую же обратную реакцию. Считаете, что мир – исключительно прекрасное и светлое место, будете всегда ходить с улыбкой на лице, пока не встретите того, кто считает мир злым. Поэтому, конечно, надо сохранять положительный настрой, но обстановку оценивать максимально объективно с учётом как положительных сторон, так и отрицательных. Чем более объективны и целостны будут ваши представления об окружающем мире, тем яснее вы будете представлять последствия ваших действий, а соответственно, и прогнозировать ситуацию сможете с большей степенью достоверности.

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При этом очень многие поступки в нашей жизни мы совершаем не в результате осознанных волевых действий, а, что называется, на автомате. В таких случаях нами управляет наше подсознание, которое опирается на уже сформированные стереотипы и модели поведения, и можно сказать, что в эти моменты мы действуем неосознанно, не задумываясь, а просто отрабатывая привычные поведенческие программы. Но прежде, чем мы начнём разбираться, откуда берутся эти поведенческие программы, давайте дадим определение тому, что значит «жить осознанно».

Популярное сегодня слово «осознанность» многими понимается по-разному и часто носит размытый характер. Предлагаем такой образ для этого слова: «Жить осознанно – значит, стремиться к тому, чтобы все ваши действия приближали вас к вашим жизненным целям»

Соответственно, говорить о том, что человек живёт осознанно, можно только тогда, когда он сформировал себе некий упорядоченный список целей и жизненных ориентиров и старается согласовывать все свои действия и поступки с этими целями, чтобы они приближали его к реализации задуманного. Например, если одна из целей человека – сохранять и укреплять своё физическое и психическое здоровье, то он никогда не станет употреблять алкоголь, табак и другие наркотики. То есть, чтобы жить осознанно – нужно ответить самому себе на вопрос: «Зачем ты живёшь?», а потом всегда об этом помнить.

Осознанная жизнь начинается с ответа на вопрос «зачем я живу?» и создания упорядоченного списка целей, которых вы хотите достигнуть. Если у вас нет целей, то вы не можете управлять собой, а значит – вами будет управлять кто-то другой.

Но вернёмся к мировоззрению, которое и определяет поведение каждого человека.

Мировоззрение – это совокупность взаимосвязанных и упорядоченных образов, которые отражают наши представления об окружающем мире. Если мировоззрение адекватно действительности, то есть картинка, сформированная в нашей голове, похожа на реальный мир – то и человек ведёт себя адекватно. Если в голове калейдоскоп и хаос – то и поведение будет в стиле «семь пятниц на неделе».

Представления об окружающем мире формируются под воздействием информации, которая к нам поступает извне. У нас в голове вся информация неким образом обрабатывается и складируется, занимая свою нишу в той самой мировоззренческой картине. При этом чтобы лучше понимать механику этого процесса, психику человека можно представить себе как взаимосвязанную двухуровневую информационную систему, состоящую из сознания и подсознания, в которой подсознание – это аналог мощного компьютера, оперирующего огромными объёмами различных данных – визуальных образов, текстов, звуков и так далее. А у сознания возможности обработки информации гораздо ниже, и оно может одновременно удерживать небольшое количество объектов. В тоже время сознание служит своеобразным аналогом интерфейса ввода-вывода информации и операционной системы, которая в ходе своей деятельности опирается на результаты обработки информации подсознанием.

Например, человек учится водить автомобиль. Для этого он длительное время изучает правила дорожного движения, осваивает вождение – сначала с инструктором, потом сам, сосредотачивается на том, как правильно переключать передачи, поворачивать и так далее, но в какой-то момент весь этот процесс перестаёт требовать каких-то серьёзных волевых усилий и в значительной степени переходит в автоматический режим. То есть, чтобы научиться водить автомобиль, нужно загрузить в своё подсознание определённое количество информации, связанной с этим процессом, и получить практические навыки.

Похожим образом человек учится всему в этом мире – он воспринимает большое количество информации, после чего использует её на практике. Но хитрость заключается в том, что далеко не вся информация, которую мы в себя «загружаем», оказывается достоверна или полезна. А многие вдобавок пребывают в ложной убеждённости, что существует так называемый «развлекательный контент», который вообще не надо оценивать с точки зрения его полезности или вредности, так как его влияние якобы сводится только к тому, чтобы дарить позитивные эмоции или помогать отдохнуть от обыденных дел. Так это или нет, разберёмся далее, а сейчас ответим на вопрос, какие внешние факторы сильнее всего влияют на мировоззрение человека, или какие информационные каналы наполняют его внутренний мир и тем самым обучают его новым моделям поведения и навыкам?

Основные внешние факторы, влияющие на мировоззрение человека:

Родители/семья

Школа/институт/профессиональная сфера

Друзья/круг общения

Медиасреда (СМИ, ТВ, Интернет…)

Другое (место проживания, образ жизни и т.д.)

Каждый из этих факторов играет огромную роль в жизни человека, но мы сосредоточимся на том, значение которого с каждым годом возрастает и, по всей видимости, в 21-веке – веке информационных технологий – постепенно выйдет на первое место. Речь идёт о современной медиасреде, которую ещё называют «медиапространством». Его основные составляющие.

Основные составляющие современного медиапространства:

Телевидение

Кинематограф

Музыкальная индустрия

Компьютерные игры

Рекламная сфера

Другое (радио, глянцевые журналы…)

Интернет (объединяет в себе всё перечисленное)

Все перечисленные информационные потоки сказываются на жизни каждого из нас. Даже если вы полностью оградите себя от телевизоров, компьютеров и радио, то их влияние всё равно дойдёт до вас через друзей, знакомых, коллег по работе. Поэтому надо учиться взаимодействовать с окружающей медиасредой, понимая, какое влияние – хорошее или плохое – она на нас оказывает, и какие используются технологии. С этой целью мы проанализируем популярный медиаконтент, начав с самого значимого пункта – «Телевидение».

Телевидение как главный манипулятор общественным мнением

В представленном видеоролике в качестве примера влияния телевидения приводится эксперимент с куклой Бобо и маленькими детьми, но надо понимать, что телевизор влияет и на взрослых зрителей.

Эксперимент психолога Соломона Аша

В 1951 году американский психолог Соломон Аш провёл серию простых, но очень показательных экспериментов. Он усаживал в аудитории группы из 8 человек и показывал им 2 картинки. На одной картинке была нарисована одна линия. На второй картинке были нарисованы три линии, отличающиеся по длине. Надо было сказать, какая из этих трех линий совпадает по длине с той, которая изображена на образце. Отличались они заметно.

Фокус был в следующем. В каждой группе из 8 человек реальным обследуемым был только один. Остальные 7 были подсадными утками. Обследуемому говорили, что целью эксперимента являлась проверка зрительного восприятия. Хотя на самом деле изучался конформизм, то есть склонность человека согласиться с мнением большинства.

Реальный обследуемый всегда отвечал последним в очереди. То есть предварительно он видел и слышал ответы остальных семерых участников. Всего попыток было 18. И в первых двух попытках подсадные утки давали верные ответы. Испытуемый мог таким образом убедиться в том, что его глаза его не подводят, и чувствовать себя молодцом.

А вот в последующих попытках подсадные утки специально хором давали неверные ответы, утверждая, что совпадают по длине две очевидно разные линии. Обследуемый слышал 7 таких одинаковых ответов, которые единогласно противоречили тому, что видят его же собственные глаза, а затем наступала очередь его собственного ответа.

Что показали результаты эксперимента?

Результаты эксперимента показали, что 37 % испытуемых давали тот же ответ, который давала группа! Эксперимент продемонстрировал, что огромная часть людей готова даже не верить собственным глазам, лишь бы согласиться с мнением большинства. А телевидение в восприятии зрителей чаще всего как раз и представляет свою позицию, как мнение большинства, или как экспертное мнение, тем самым мотивируя аудиторию не думать над многими вопросами самостоятельно, а просто принять транслируемую точку зрения.

Теперь давайте посмотрим ещё несколько видеороликов, в которых раскрываются цели, на достижение которых работают популярные российские телевизионные шоу. Видеоролики делались в разное время и разными людьми, поэтому они заметно отличаются по качеству видео и звука, но при этом они всё равно объединены единым аналитическим подходом.

Бесструктурное управление

Как вы наверняка заметили, во всех видеороликах постоянно встречается термин «пропаганда». А что он, собственно, означает, и уместно ли его использовать?

На самом деле в материалах проекта Научи хорошему всегда говорится о бесструктурном управлении, но делается это на доступном и понятном широкой аудитории языке, для чего используется общеизвестная лексика и в частности термин «пропаганда», который подразумевает управление общественными процессами путём распространения специфической информации. Но давайте сначала разберёмся в том, каким образом может протекать процесс управления.

Управление может быть структурным, то есть, это как в армии – когда есть начальник и подчинённый, и один отдаёт приказы и управляет другим. Армия или любая другая система с подобной иерархией – это и есть структура, по линии которой протекают информационные процессы и решаются поставленные сверху задачи.

Но управлять можно и бесструктурно – путём формирования такой информационной обстановки вокруг объекта, которая будет стимулировать его действовать нужным заказчику образом. Самый простой пример – это реклама. Она напрямую никому не говорит «иди и покупай такую-то вещь», она действует по-другому: создаёт товару привлекательный образ и пытается сформировать у зрителя новую потребность, ответом на которую и станет покупка. Приказа и структуры нет, а человек идёт и покупает навязанный ему товар.

Но ведь рекламировать или бесструктурным методом продвигать в общество можно не только предметы, но и модели поведения, идеи, взгляды на жизнь, жизненные ориентиры, ценности. Так вот, целенаправленное и системное продвижение каких-то идей бесструктурным способом – это в привычной широкой аудитории терминологии и есть «пропаганда», которой и занимаются все без исключения средства массовой информации, хотя многие журналисты этого даже не осознают. Поэтому чтобы хорошо разбираться в вопросах пропаганды, желательно знать основные положения теории управления и понимать, как протекают процессы бесструктурного управления в обществе. В конце курса мы порекомендуем вам список книг, с которыми полезно ознакомиться.

Также надо стараться переходить к использованию правильной терминологии. В частности, средства массовой информации по своей сути являются средствами формирования и управления общественным сознанием, и, когда это уместно, лучше их так и называть.

«На меня не влияет»

Многие скажут: «Ну что вы, я посмотрел выпуск Comedy Club!, посмеялся над их похабными шутками, но не пошёл после этого в кабак и не стал изменять жене. Получается, что ваше бесструктурное управление или пропаганда в отношении меня не работают?»

Во-первых, то, что вы не пошли сразу браться за бутылку, ещё не значит, что телепередача на вас никак не повлияла. К примеру, после просмотра контента, подобного ТНТ, человек как минимум становится более толерантным к пороку, потому что закономерное чувство негодования и отвращения постепенно вытесняется юмором и связанными с ним положительными эмоциями. К тому же отравление информацией происходит постепенно и незаметно. Та же реклама должна быть показана человеку множество раз, чтобы он, наконец, принял решение. Так же и эффект телевидения в навязывании моделей поведения может проявиться далеко не сразу и со своей спецификой, свойственной отдельной личности, ведь телевидение всегда работает с массовой аудиторией. Его не интересуете лично вы, его интересует влияние на общество в целом.

С помощью критического мышления, можно блокировать выявленные деструктивные программы, которые вам пытаются навязать, и оградить себя от откровенно деградационного контента. Но для того, чтобы ваши фильтры критического восприятия были постоянно в активном режиме, нужно очень хорошо запомнить, что никакая информация не проходит бесследно и всегда каким-то образом влияет на человека. Если вы в следующий раз от сотрудников телеканала услышите, что их главная задача – развлекать телезрителей, то будьте уверены, под маской развлечения эти люди просто скрывают свои деструктивные цели

Нужно навсегда запомнить, что никакая информация не проходит бесследно и всегда каким-то образом влияет на человека.

Информация = еда

Чтобы лучше это осознать, процесс просмотра фильма, сериала, передачи или любого другого медиапродукта, можно сравнить с процессом потребления пищи. Ни у кого не вызывает сомнений, что еда является одним из главных факторов, влияющих на здоровье человека. Это влияние проявляется не сразу – от одного гамбургера вы не умрёте и даже не заметите вредного эффекта, но стоит ввести фастфуд в свой постоянный рацион, как болезни не заставят себя ждать.

Абсолютно аналогичный принцип воздействия и в случае с информацией, которую потребляет человек. Если еда влияет на физическое здоровье, то информация напрямую влияет на его психическое и духовное состояние.

Вся продукция российского телеканала ТНТ, да и многих других развлекательных телеканалов, – это отравленная пища, это те же самые гамбургеры, которые разрушают вас духовно, постепенно превращая в недочеловеков, а в случае с молодёжью и детьми – изначально блокируя им возможность стать полноценными людьми. Обилие пошлости, извращений, плоского юмора, цинизма и глупости – это аналоги усилителей вкуса, которые используются в пищевой промышленности. Обществу кажется, что его только развлекают, в то время как на самом деле его программируют. Давайте посмотрим ещё один ролик на эту тему.

По той же схеме, как телевидение продвигает алкоголь, аналогичным образом продвигаются и другие вредные модели поведения.

Искаженные стереотипы поведения, формируемые современным телевидением:

Быть вульгарным, развязным, готовым к жизни напоказ – норма.

Эгоистический, «мажорный» образ жизни – норма.

Меркантильность и зацикленность на деньгах – норма.

Образ глупой/«роковой», доступной женщины – норма.

Образ гуляки, стремящегося к непостоянным отношениям, – норма.

Пропаганда пошлости, бесстыдства, извращений – норма.

Пропаганда алкоголя и табака – норма.

Казалось бы, раз телевизор такой плохой – откажись от его просмотра, вот тебе и вся «информационная безопасность личности». Но не всё так просто. Ведь телевизионный яд сам по себе очень привлекателен. Своеобразный бесплатный сыр в мышеловке. Да и другие направления современной массовой культуры по большей части не несут ничего хорошего.

Поэтому суть не в том, чтобы убрать телевизионный ящик из дома и начать потреблять аналогичный контент из интернета, а в том, чтобы, во-первых, научиться отличать хорошее от плохого, а для этого нужно знать о влиянии на человека информации и уметь выявлять реальные цели, на достижение которых работает подобный медиаконтент, а во-вторых, – нужно захотеть убрать плохое.

Это как с отказом от алкоголя и табака – вроде бы ничего сложного, просто перестал их покупать и травить себя ядами, никто же насильно не заставляет, но, как показывает практика, это самое «захотеть» совсем не просто. Проблема в том, что в голове уже есть большое количество сформированных с детства через тот же телевизор моделей восприятия и программ поведения, и их пересмотр требует времени и работы над собой. Необходимо постепенно пересматривать и заново давать оценку многим информационным блокам, которые вам кажутся настолько привычными, что вы их воспринимаете как что-то близкое и родное, но при этом над их влиянием на вашу жизнь вы никогда по-настоящему не задумывались.

К тому, чтобы вы перехотели тратить своё время на весь вредный медиаконтент, очистили своё мировоззрение от информационного мусора и перешли к осознанной жизни, мы и будем стремиться, подробно разбирая в других лекциях, чему учат современные популярные сериалы, фильмы, мультфильмы, музыкальные группы и многое другое.

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Источник: whatisgood.ru