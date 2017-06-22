Владислав Жуковский: Кто голосовал за Набиуллину? [2017, антинародный экономический курс]
Экономист Владислав Жуковский о том, как слова некоторых представителей «системной оппозиции» сильно расходятся с делом. Так кто голосовал в Госдуме за антинародный экономический курс? Источник: http://roytv.ru
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Экономика будущего. Николай Левашов [Возрождение Руси]
На уроках истории многих из нас учили тому, что т.н. общественный строй при развитии общества меняется следующим образом:
первобытнообщинный > общинный > рабовладельческий > феодальный > капиталистический > социалистический.
Такие случаи действительно происходили в истории... Но дело в том, что в школе нам толком не объясняли, кто и каким путём образовывал государства с рабовладельческим или феодальным строем. Также нам «забывали» сказать о том, что государства с общинным строем не только существовали в одно время с государствами, где существовал рабовладельческий и феодальный строй, но и всегда обгоняли в развитии эти государства! Почему так происходило и в чём секрет общинного строя, любознательный человек может узнать из трудов русского учёного Николая Викторовича Левашова. Источник
* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова
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Набиуллину не кто не выбрал ее ФРС назначило а “наша элита”взяла под козырек в конституции же написано ЦБ не принадлежит покровительству РФ.
http://pandoraopen.ru/2012-11-21/komu-prinadlezhit-rubl-2/
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Следовательно, по вашей логике, Путин подчиняется ФРС:
Набиуллина остается еще на пять лет
22 марта, 2017 год. Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что намерен внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий на посту председателя Центробанка. Об этом он сказал ей лично на встрече, анонсированной за час до начала… Подробнее – http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/22/682297-nabiullina-ostaetsya
.
Вот это поворот, следовательно :
Парадокс!!! Фёдоров и Стариков официально, откровенно Против Путина! РАЗ ПРОТИВ Набиуллиной
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Макс
К вопросу о рубле, это известно давно:
Набиуллина Выводит Деньги России в США
http://www.youtube.com/watch?v=MVLXY_gBr9Y
.
Не российский рубль. К вопросу об экономике:
О долларе, который не рухнул вместе с США только потому, что поддержка этой бумажной валюты идёт от других стран, на который америка паразитирует и основная поддержка идёт за счёт экономики России…
Сегодняшний рубль далеко не суверенен. Следуя конституционной логике, можно понять, что он вообще не является российским. Чем, кроме бумаги, ценен рубль, кому он принадлежит и как можно исправить ситуацию?..
Центрабанк России, как оказывается, не является государственным и служит не на пользу России, а скорее – против России. И золотовалютные резервы банка России не принадлежат государству, а являются собственностью Центрабанка, который представляет собой частную кампанию. Источник: http://rod-vzv-yar.ru
Видео: http://www.youtube.com/watch?v=sQUXHrSBpBQ
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Возможно.
Все возможно Может Крым габит чтобы поднять рейтинг до Украины он был прямо скажем не очень черт его знает кто он и что делает.
Может он просто фигура на шахматной доске а не кокой не гроссмейстер как его представляют.
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Так оно и есть. Путин подчиняется США. Он об этом молчит и это его пока устраивает. Может не напрямую, но косвенно, финансово подчиняется. Ведь у государства Россия даже денег своих нет, такие вот сувернитет и независимость. Нефть есть, газ есть, оружие есть и ядерный щит, а денег нет. Рубль выпускает не государство, а ЦБ, который государству РФ не принадлежит и не подчиняется, а является частью ФРС США.
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Да, пока, к сожалению, всё так… Но этому “пока” осталось 11 лет… Проводилась строго выверенная внешним вмешательством программа развития вполне конкретных генотипов мозга в 12 этапов (это преподносилось как 12 родовых колен) на протяжении почти 18000 лет.
Вот каково унижение было уготовано Человечеству и длительное время воплощалось вне всяких его желаний. Могло оно привести только к трагедии, т.е. если бы не удалось это предотвратить – Земля бы самоликвидировалась.
Планетарная биологическая программа, проводимая интервентскими Комплексами и Системами над Человечеством в чуждых (не родных) условиях измененной окружающей среды планеты Земля, принудительно завершена.
***
Необходимо постулировано заметить, что Земля и Космос являются единым Программным механизмом, управление которым производится Системами, не подвластными человеку. В этом есть суть бытия Вселенной. Программные изменения совершенствуют Мир с одновременным изменением биоструктур и среды их обитания, в том числе и на Земле.
Любые инициативные действия или не предусмотренные отклонения, не соответствующие Вектору Цели Программных процессов, приводят к противодействию со стороны внешнего управления и соответствующим катаклизмам и авариям.
Не знание и соответствующее не своевременное реагирование на происходящие Программные изменения приводят социум к состояниям катастроф, особенно в среде управления.
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Старая Программа завершена, сформирована Новая с иными целями и для новых условий. Сформирован новый комплекс Векторов целей (будущее) для новых явлений, действий и событий, которые по иному будут воплощены в течение установленного определенного периода времени через иные Программные процессы более высокого порядка.
Незнание и соответствующее не своевременное реагирование на происходящие Программные изменения приведут социум к состояниям катастроф, особенно в среде управления. Переходный процесс к началу воплощения указанного уже пошел и он очень краток.
Ликвидация ранее существующих связей в получении информации познания и формирование новой (“иной”) связи переводит новый научный базис на следующий более совершенный уровень познания Мира.
Выше указанное явило совершенно иную, принципиально новую Суть Идеологии Концептуальной власти и обрело фундаментальные изменения ее Сущности.
Существующий ныне «золотой миллион» – это расходный материал и после завершения раздела Программы он будет переведен в состав «золотого миллиарда», на общих основаниях с уничтожением всех тех, у кого генотип мозга не будет отвечать новым Программным требованиям. Собственно, новый «золотой миллион» – это «Дети Солнца», то есть связанные с материализацией гуманоидов, которые хранились более 18000 лет. Они будут одеты в «рубашки», то есть в материальные структуры, которые полностью совместимы и удовлетворяют всем требованиям Программы. Завершение указанного процесса в 2020 году. Для ведения контроля по Программным процессам в мировом социуме, с 2009-12-25 включаются частоты по мозгу Мошиаха. Все функции контроля осуществляются посредством активизации новой структуры Концептуальной власти и ее новых Исполнителей. Будет контролироваться соблюдение всех форм и направлений в развитии социума по Программным требованиям и условиям. Первое, что будет введено – это контроль финансов (создание в течение месяца Контрольно-Ревизионного Управления), отмена ренты, ликвидация этнических групп, живущих только за счёт ренты…
Более подробно – здесь http://www.salvatorem.ru/?page_id=17