Варангал — мегалитическая загадка времён

Одна из интереснейших мегалитических загадок планеты – Варангал в Индии глазами очевидца.

Итак, 19 апреля сего года к 18 часам я был в Варангале. По дороге в поезде произошёл характерный случай: мужик продавал непонятные мне фрукты, я взял у него, мне не понравились – фрукты вернул, а он мне денег не отдал ни рупии. Тогда рядом сидящий мужик остановил его и говорит мол «Эй, что это ты? Дай ему спелые!» Продавец дал мне спелых, и мне понравились. Тогда мой защитник высказал целый монолог продавцу, что, мол, как не хорошо пользоваться незнанием гостя и обманывать его ради каких-то 10 рупий. Я подумал, м-да, над таким бы в РФ только посмеялись. Тут же нашлись бы: чиновники миллионы воруют, а я булку черствую подсунул, разве то обман? Так обман и генерируется везде – в РФ гляди в оба, не там, так здесь надуют, надо во всем буквально разбираться.

Сурья — бог Варангала. Обратим внимание на солярный символ, он же — христианский крест.

На вокзале в вейтинг рум не пускают: на страже мужик с костылём. Как это почему-то часто бывает – калеки особенно ненавидят путешественников, третий такой случай уже в Индии. Ну, я пошёл к старшему менеджеру, сунул ему пачку билетов 2 класса за 2 месяца, и по его резолюции пустили.

Сопли целый день. Сходил за таблетками от простуды.

Варангал – какая-то захолустная дыра. Но манго и бананы 20 рупий, виноград 30. 8 суток до отлёта в Бангкок, и я уже начинаю нервничать. Впереди ещё 7 мест, которые я хочу посмотреть! А тут некстати навязалась простуда.

Mahishamardini, Дурга

20 – утром этот придурок с костылём начал меня будить и выпроваживать, но было уже 7, так что в тему. А вот в обед, когда я вернулся, я его напрочь проигнорировал и, как он ни бастовал со своей клюшкой, помылся и попил чаю перед поездом в Секундерабад. Правда, я явился в 14, а поезд отходил в 14-30, но успел все, кроме покупки билета. И это был второй раз в Индии, когда я не оплатил проезд.

Варангал старый уже впечатлил. Храм из базальта, располагающейся в городе, не очень, а вот то, что называют «фортом» – весьма. Начнём с того, что это не форт, а древнее укреплённое поселение, основанное вокруг озера и скалы, словно вырастающей из него.

Центральная часть комплекса озеро и гора. За ней — “врата”. Всё окружено стеной с 4-мя въездами по периметру, общая площадь около 4 кв. км.

Озеро метров 200 диаметром, но раньше вода поднималась выше, о чем говорит высокий берег, на котором сегодня фермерские поля. Когда обходишь озеро, то видишь, как с песчаных склонов съезжают базальтовые и гранитные обломки – так что строений здесь когда-то было много больше. Интересно, что на одной площадке сохранились скобы, которыми сдерживали блоки – и это железные скобы!

Скала расположена в северной части озера, и вершина её плоская – скорее всего сбита. Площадка около 40 м, на ней храм и что-то вроде остатков сигнальной башни с 8-ю зубьями. Севернее скалы, за 100- метровой жилой современной застройкой и дорогой начинается то, что сегодня и называют «Варангал».

Это площадка 100 на 100 метров, окружённая с четырех сторон каменными вратами – 5-м столбами и помещёнными на них каменными конструкциями. Видимо, здесь располагалось древнее «святилище», или дворец.

“Врата” Варангала ограничивают площадку 100 на 100 м

Кроме резных витиеватых врат других строений вы не увидите – сохранились лишь развалины, узнаваемы колодцы. По одному строению видно, что оно имело культовое предназначение – площадки под лингамы и лингамы на них. В дополнение археологи извлекли из земли пару десятков изображений змей. И вроде бы ничего особенного, но…

Алтарь для лингама. Красивая и сложная резьба с полировкой. Так, ерунда, всего лишь из базальта!

Но я пригляделся. И понял, что попал в нужное место.

В Варангале поражает не врата, а качество обработки твердых пород – оно идеальное. Ровные, как лазером отмеренные и отсечные блоки;

фигурная сложная и симметрично повторяющаяся без ошибок, как с одной копии, резьба по камню, в том числе и по внутренним контурам;

саркофаги – гранитные ванны с прямыми углами;

полировка мелких деталей резьбы, в том числе и по острым углам;

сложность орнаментов по окружности – ни один элемент ни меньше ни больше, что требует подготовки и обработки на высоко точном уровне; фигурная резьба.

Колонна из базальта. Поражает не только площадь покрытия резьбой, но и количество колонн в комплексе.

Поражает большое количество резьбы по камню и безукоризненное исполнение её, в то время как ошибки должны быть неизбежны. Особенно меня поразили то ли набегающий ветер, то ли волны по бордюру: резьба столь сложна в объёме, что даже угадать её повторяемость сложно, а она повторяется – если приглядеться, это становится видно – но только если приглядеться и попытаться сравнить! А попытаться – не сразу получится! то есть — обман зрения! Вот это искусство!

Интересны и мотивы: 8-конечные звезды и распускающиеся цветы лотоса в них,

утки с резными хвостами.

Хвост утки

О примитивных орудиях труда не может быть и речи – использовался инструмент, и довольно странный.

Вдумаемся, какой инструмент может оставить вот такие полосы? Если это резкие сколы, то почему линии равномерны? Не забываем, перед нами — базальт.

А что это за миллимитровое снятие фаски? И зачем?

Лазил часа полтора, и уже по 30-градусной жаре, поэтому что-то конечно упустил. Сейчас бы досконально сравнил изображения волн, но тогда мозг уже плаваился, а туалет оказался закрыт.

Затем меня поразили крепостные стены «форта». Сделаны они в виде ступеней с внутренней стороны – а вот зачем? Объём производства сразу возрастает в полтора раза.

Ну и блоки, конечно, подгоняемые один под другой в момент возведения стен, так называемая полигональная кладка — типичная для Мезоамерики.

Здесь есть и гранитные блоки, которые как будто продавлены вниз, будто они были размягчёнными в момент строительства!!! Почему и прогнулись. Вот они:

Можно сказать, что эти блоки были продавлены давлением — но каким? Старая стена по всему периметру форта не превышает 5 м — здесь до верха оставалось около метра-полтора. Остаётся предположить, что порода — гранит, была размягчена, когда блоки подняли с концов — и они прогнулись. Не выпилили же их изначально оба кривыми! Следы вмятин мы видим и на фото выше — обратите внимание, как меньшие камни легли волнообразно на большие. Не подпиливали же их, верно?

Старая стена и человеческий рост. Стена явно не возводилась как военное укрепление. Видно, как рязмягчённые блоки гранита выдавились — и их потом грубо обсекли, или просто отломили ещё мягкие куски.

Тогда и понятно, почему некоторые ряды камней из стен вытупают — они были размягчены и сжались при кладке Так что нашим представлениям о древности уже можно смело сказать “бай-бай!” Я что-то всё больше склоняюсь к мысли, что человечество просто подсаживают на всякое дерьмо — то войны, то теория эволюции, то эпоха потребления… Всё, что угодно, лишь бы ты не занимался собой., гонялся за иллюзиями.

Стены «форта» менее всего говорят о его военном предназначении, потому как изначально они не были высоки. Зато их достроили, уже очень неумело, потом, в том числе и «украсили» камнями из предшествующих построек. Видимо, перестраивали уже для военных целей — в эпоху Великих Моголов скорее всего, или даже позже.

Стена, подстроенная уже деградантами — разница в обработке налицо

Ну и ров, конечно, опоясывающий «форт», заслуживает внимания – во-первых, это гигантская работа, во-вторых – его связь с озером несомненна, и это уже гидротехническое сооружение. От озера ко рву ведёт канал. Я не исследовал, но, думаю, сегодня он в запустении, если не под землёй. Вообще место выглядит весьма убого по сравнению с тем, каким оно рисуется в воображении: озеро, скала, каменные ступени и живописная протока в ров — искусственную реку. Сегодня здесь сушь, в озере не искупаться — грязь и кто знает что, поля кукурузы и риса — полный упадок!

Люди, обитающие на территории форта сегодня и их анимистические воззрения

Большая часть оборонительных стен скрыта под натиском акаций.

Забрёл в брошенный храм, расположенный в полях восточнее «комплекса Варангал». Все храмы вытянутой и со стороны кажется — плоской формы, со столбами, гопурой. В середине «танцевальная площадка». На изображениях танцующие, играющие, улыбающиеся боги. И правда: сидят где-то там, за солнцем, как в театре, и наблюдают нашу возню– то печальную, то радостную. Наверное, так представляли строители. Что истины нет, а есть лишь игра, порой жестокая, в другой раз трогательная; что и зло, и добро равно торжествуют, поэтому есть только один способ воспринимать – улыбаться, смеяться, радоваться, как боги и танцевать, как они.

А может, строители думали иначе: что не боги это, а само существование таково,

которое и нужно воспринимать вот с такой буддийской улыбкой, чтобы не потеряться в хаосе – не задумываться особо, не вдаваться в печали, а больше радоваться сегодняшнему дню, настоящему, что только и существует, о чём боги и напоминают своими жестами и эмоциями, наказаниями и поощрениями.

Какой фрезой надо сделать такие прорези, чтобы не повредить внешнюю геометрию? Да ещё и с высокой точностью?

А может быть, было так, или и так: люди знали, что солнце не бог, но воспринимали его за живое существо; знали, что существо это грозное, способное убить радиацией, и что только баланс сил, высший момент которого – плодородие и нарождение жизни, и есть основа существования; и потому поклонялись лингаму, каменному Шиве – как материальному воплощению этого процесса; процесса, данному, как они понимали, и человеку – и особенно человеку, способному наслаждаться любовью и дарить её миру вокруг, способным на длительное совокупление ради открытия новых чувств. А это уже тантра.

А это? Не забываем — перед нами базальт! Детали — тонкая полировка!!!

Я всё ходил по Варангалу и не находил себе места, поражённый, как же мы деградировали, превратив “чудо жизни” в ” рефлекс потребления”! В каких обезьян-зомби превратились! Теперь уж каждый второй, переписавший труд первого, называет себя учёным, а на деле проходит мимо вот таких вот очевидных вещей, как Варангал! Как камни Икки! Коллекция Джульсруда! Коралловый замок! Саркофаги серапеума… список очень длинный! Мне стало понятно, что это место тоже, как и Махабалипурам, было обжито как природный объект, и вода, скорее всего, подступала к ступеням внутреней части стен форта. Не удивлюсь, если и скалу в озеро “принесли” и поставили. И вот, что теперь я вижу — мусор кругом, измочаленный лесок, какая-то бессмысленная, примитивная возня.

В обед перекусил – чомин есть стало неворзможно, перца в этой провинции кладут немыслимо! От слова «масала» меня уже давно воротит, а тут ещё бесплатно не глядя подсовывают.

Появилась и мода недодать сдачи 5 рупий – мол, нет. В автобусе дважды попросил. И в камеру хранения специально принёс 5 рупий, чтобы мне мои 10 вернули.

Вот такая теперь действительность… Приходил в себя весь оставшийся день. Воображение играло. А впереди ждало Хампи.