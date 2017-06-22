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В поисках утерянных знаний. Часть 1. Брестская крепость. Звездный форт.

08:49. 22 июня 2017 Просмотров - 270 Один комментарий Опубликовал:

Группа искателей истины уверена, что даже не в очень далеком прошлом скрывается множество тайн об истории нашей планеты. Например, глобально-разрушительные и явно не природного характера катастрофы начала XIX века по всему миру. Для чего строились звёздчатые крепости? Каково их прямое назначение? И при чём здесь, казалось бы, Звёздные Войны? Ответы на эти вопросы вы получите в фильме о звездной крепости в городе-герое Бресте, опубликованном к памятной дате начала Великой Отечественной Войны.

Источник: www.kramola.info

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