Сводки от ополчения Новороссии 22 июня 2017

Киевские силовики шесть раз нарушили перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желтое, Смелое, Желобок, а также район памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов СПГ.

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Народная милиция ЛНР надеется, что Киев не использует «хлебное перемирие» для наращивания военного потенциала — Марочко

Сегодня координатор Контактной группы от ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам состоявшихся в Минске встреч заявил о согласовании решения об установлении режима полного прекращения огня с 24 июня по 31 августа. Введенное на период уборки урожая перемирие было названо «хлебным».

«Важно, чтобы очередное перемирие сохранилось как можно на более длительный срок, и украинская сторона не использовала эту передышку для проведения очередных своих провокаций, работы ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) на нашей территории и наращивания своего военного потенциала близ линии соприкосновения», — сказал Марочко. «Мы соблюдали и будем соблюдать Минские договоренности и всегда соблюдали режим прекращения огня. В случае договоренностей о новом перемирии, мы, как и прежде, будем соблюдать все достигнутые договоренности», — подчеркнул он.

Напомним, что участники Контактной с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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Обострение у Счастья – каратели пятый день утюжат из «арты» блокпост ЛНР

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Военнослужащий ЛНР рассказал о ситуации у н.п. Счастья

«На данный момент мы находимся на позиции Луганской Народной Республики. Вы видите последствия прилетов. Сегодня уже пятый день продолжаются артиллерийские обстрелы, бьют прямой наводкой, провоцируют или прощупывают возможное наступление, мы в свою очередь соблюдаем Минские соглашения, не отвечаем на обстрелы», — рассказал военнослужащий ЛНР.

«Стреляют ежедневно со стороны Счастья, с. Малиновое, Песчаное. У нас потерь нет. Бьют по посту и полям, куда непонятно. Приезжала миссия ОБСЕ фиксируют, пробормотали и все, никаких действий», — добавил военный.

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ОБСЕ будет пристально следить за соблюдением нового перемирия в Донбассе – Хуг

Наблюдатели ОБСЕ будут следить за соблюдением нового перемирия в Донбассе, договоренность о котором сегодня была достигнута сторонами конфликта на заседании Контактной группы в Минске. Об этом на брифинге в столице ДНР заявил журналистам первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Мы знаем, что они в состоянии прекратить огонь, поэтому если будут действовать в интересах гражданских, то будет тихо. Мы будем находиться и смотреть, насколько стороны готовы выполнять обещания», — сказал замглавы наблюдательной миссии.

Он отметил, что результаты наблюдений будут публиковаться на сайте ОБСЕ. Ранее сегодня участники Контактной группы в ходе встречи в Минске договорились о режиме прекращения огня в Донбассе с полуночи 24 июня. Отмечалось, что так называемое «хлебное перемирие» должно продлиться до 31 августа в связи с уборкой урожая.

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На Донбассе вступит в силу «хлебное перемирие»

Режим прекращения огня в Донбассе в связи с уборкой урожая начнет действовать с полуночи 24 июня. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на Минских переговорах, председателя Народного Совета Дениса Пушилина Виктория Талакина. «Участники Контактной группы поддержали идею введения с 00:00 24 июня так называемого „хлебного перемирия“ — режима прекращения огня для осуществления уборки урожая. Согласно предложению, перемирие должно продлиться до 31 августа. Однако переговорщики выразили надежду, что „тишина“ продлится дольше», — пояснила пресс-секретарь. Кроме этого, по словам Талакиной, на сегодняшней встрече переговорщики прибегли к принятию кардинальных мер для осуществления более тщательного мониторинга ситуации на третьем пилотном участке — в районе Станицы Луганской (линия соприкосновения ВСУ с силами ЛНР) — для последующей реализации разведения сил и средств 26 июня. «Именно отвод вооружения и подразделений на пилотных участках, а затем и по всей линии соприкосновения может стать залогом устойчивого перемирия», — резюмировала она. Напомним, что ситуация на линии фронта остается напряженной. Практически ежедневно из-за обстрелов в ДНР фиксируются повреждения жилого фонда. Читайте также: «Его бросили раненным на поле боя», — жена пропавшего в «АТО» подполковника нацгвардии Украины (ФОТО)

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 21 июня 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

За сутки украинские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, применив артиллерию 122-мм, минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, БМП и ЗУ-23-2.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиновка, Калиново, Сокольники, Желобок, Обозное.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 21.06.2017

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