США – серийный убийца государств

Кто представляет угрозу России? США или Северная Корея? Очевидно, что Северная Корея не называет нас своей главной угрозой, не придвигает свою армию к нашим границам и не вводит против нас санкции в экономике, не заявляет, что власть в России должна быть «такой и такой». Все это делают США. Но для российских западников все эти вещи ничуть не очевидны. Равно как не видят они ничего плохого в том, что США финансирует НКО внутри нашей страны.



Что делать? Пришлось пояснить «коллегам» демократам-либералам, что к чему.

В ответ они начали дико кричать…

Предлагаю вашему вниманию запись программы и мое выступление в программе «Право голоса» Романа Бабаяна.

Источник: nstarikov.ru