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США – серийный убийца государств

15:27. 22 июня 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Кто представляет угрозу России? США или Северная Корея? Очевидно, что Северная Корея не называет нас своей главной угрозой, не придвигает свою армию к нашим границам и не вводит против нас санкции в экономике, не заявляет, что власть в России должна быть «такой и такой». Все это делают США. Но для российских западников все эти вещи ничуть не очевидны. Равно как не видят они ничего плохого в том, что США финансирует НКО внутри нашей страны.

Что делать? Пришлось пояснить «коллегам» демократам-либералам, что к чему.

В ответ они начали дико кричать…

Предлагаю вашему вниманию запись программы и мое выступление в программе «Право голоса» Романа Бабаяна.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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