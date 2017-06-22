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Ракетные стрельбы в Тартусе

14:53. 22 июня 2017 Просмотров - 376 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко на тему сообщений о том, что в районе Тартуса российский комплекс ПВО С-300 якобы сбил американский БПЛА RQ-4 Global Hawk http://chervonec-001.livejournal.com/1903185.html.

1. Сами ракетные стрельбы в Восточном Средиземноморье были анонсированы еще на прошлой неделе. То есть стрельбы не были спонтанными, а производились в рамках неких запланированных мероприятий.
2. Жители Тартуса действительно видели пуски ракет в районе города и якобы видели поражение некой цели, что отражено в различных свидетельствах появившихся в соц.сетях.
3. Никаких официальных заявлений США и РФ по поводу этого инцидента пока нет.
4. По "странном совпадению", одновременно с сообщениями об уничтожении БПЛА в районе Тартуса, аналогичный БПЛА разбился в Калифорнии http://www.thedrive.com/the-war-zone/11755/u-s-air-force-global-hawk-drone-crashes-in-california
5. По другой версии, был сбит не разведывательный БПЛА, а летающий узел связи EQ-4B http://pentagonus.ru/publ/vozdushnyj_uzel_svjazi_i_retransljator_vooruzhjonnykh_sil_ssha_2013/16-1-0-2465.

В качестве одной из версий – ПВО в Тартусе сбили американский дрон в Восточном Средиземноморье в воздушном пространстве Сирии в отместку за сбитый Су-22 и иранский дрон, а американцам дают сохранить лицо, делая вид, что машина упала в Калифорнии. С другой стороны, может просто совпало  и эти эпизоды никак не связаны, а стрельба велась по другим целям.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бпла, война в сирии, пво, сирия, тартус
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