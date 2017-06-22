Ракетные стрельбы в Тартусе

... население, живущее между Хомсом и Тартусом – преимущественно алавитское, с сильными ...). В сельской местности вокруг Тартуса сунниты сконцентрированы вокруг аль-Хамидиях..., будут проведены артиллерийские и ракетные стрельбы по надводным и воздушным целям...