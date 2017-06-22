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Право первой встречи, как право первой ночи, только наоборот…

15:24. 22 июня 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Порошенко хочет покупать сжиженный газ, который, как известно, гораздо дороже газа, поступающего по газопроводам из России.

Сюжет для сериала «Великолепный век Украины»:

«В гареме после смены повелителя любимая жена предыдущего султана готова приплатить за право провести ночь с его преемником. Султан новый, любимую жену пока не назначил, потому не разборчив в связях»….

Правда, деньги «жена» предлагает не свои, а избирателей, с интересами которых на Украине считаться не принято, но зрителю это сообщит только голос за кадром в русском переводе. Сериал короткий, на пару месяцев, не больше. В финале бывшая любимая жена, так и не приглянувшись новому султану, бежит на необитаемый остров, прихватив с собой кассу гарема, но погибает там без воды и пищи, так как ее кредитные карточки заблокированы, а наличные доллары банки на острове не принимают без справки о доходах.

Порошенко придумал, как обойтись без России, но вот незадача, турки не хотят пропускать американские танкеры через Босфор.

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706220109-28sh.htm(22.06.2017)

Руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal  рассказал, что Киев с огромным удовольствием покупал бы газ у США, но Турция отказывается пропускать американские танкеры через пролив Босфор в Черное море.

В связи с этим власти страны хотят просить помощи у Вашингтона для решения этой проблемы. В частности, по словам Коболева, Белый дом должен надавить на Анкару.

«Мы надеемся, что новые дипломатические усилия США позволят решить эту проблему», – подчеркнул глава «Нафтогаза».

Турция отказалась пропускать LNG-танкеры через пролив, сославшись на то, что они могут стать потенциальной опасностью для экологии. В свою очередь в «Нафтогазе» утверждают, что по проливу плавают суда, которые перевозят более опасные грузы.  

Туркам-то это зачем? Они в доле в транзитных газопроводах через их территорию, а «бойкот» Украиной российского газа для них — чистый заработок.

Каким образом американцы смогут по просьбе П. Порошенко надавить на Турцию, особенно, после того, как на нее уже «давила» Россия сокращением турпотока, закупок сельхозпродукции и запрета на работу турецких строительных компаний?

Американцы только что попались на подготовке госпереворота, да еще и неудачного, было это, конечно, еще при Обаме, но доверительные отношения США-Турция разрушило на долгие годы.

Уж не знаю, совпадение, или тонкий намек, но что-то обострилась обстановка вокруг американских военных баз в Турции:

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706220953-1zj9.htm

(22.06.2017)

Возле базы НАТО в турецком городе Измир прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706221030-lj0e.htm

(22.06.2017)

Опубликованы первые кадры с места взрыва в турецкой провинции Измир, где располагается военная база НАТО.

Опубликованы первые кадры с места взрыва в турецкой провинции Измир, где располагается военная база НАТО.

Здание базы понесло разрушения в результате ударной волны, которая распространилась, по предварительным данным, со стороны кладбища.

Теперь только крупномасштабная провокация может изменить отношение Турции к американскому присутствию в Черном море. Американцам очень нужно взять под контроль акваторию Черного моря, и Петр Алексеевич это понимает. 

Варианты провокаций на море: фрегат «Гетман Сагайдачный» таранит недостроенный Крымский мост, или буровые вышки, если доплывет, конечно, или судно под российским флагом, если догонит. Или взрывается ночью на рейде, с одновременным выдвижением обвинений в теракте в адрес России. 

Источник: pravosudija.net

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