Право первой встречи, как право первой ночи, только наоборот…
Порошенко хочет покупать сжиженный газ, который, как известно, гораздо дороже газа, поступающего по газопроводам из России.
Сюжет для сериала «Великолепный век Украины»:
«В гареме после смены повелителя любимая жена предыдущего султана готова приплатить за право провести ночь с его преемником. Султан новый, любимую жену пока не назначил, потому не разборчив в связях»….
Правда, деньги «жена» предлагает не свои, а избирателей, с интересами которых на Украине считаться не принято, но зрителю это сообщит только голос за кадром в русском переводе. Сериал короткий, на пару месяцев, не больше. В финале бывшая любимая жена, так и не приглянувшись новому султану, бежит на необитаемый остров, прихватив с собой кассу гарема, но погибает там без воды и пищи, так как ее кредитные карточки заблокированы, а наличные доллары банки на острове не принимают без справки о доходах.
Порошенко придумал, как обойтись без России, но вот незадача, турки не хотят пропускать американские танкеры через Босфор.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706220109-28sh.htm(22.06.2017)
Руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal рассказал, что Киев с огромным удовольствием покупал бы газ у США, но Турция отказывается пропускать американские танкеры через пролив Босфор в Черное море.
В связи с этим власти страны хотят просить помощи у Вашингтона для решения этой проблемы. В частности, по словам Коболева, Белый дом должен надавить на Анкару.
«Мы надеемся, что новые дипломатические усилия США позволят решить эту проблему», – подчеркнул глава «Нафтогаза».
Турция отказалась пропускать LNG-танкеры через пролив, сославшись на то, что они могут стать потенциальной опасностью для экологии. В свою очередь в «Нафтогазе» утверждают, что по проливу плавают суда, которые перевозят более опасные грузы.
Туркам-то это зачем? Они в доле в транзитных газопроводах через их территорию, а «бойкот» Украиной российского газа для них — чистый заработок.
Каким образом американцы смогут по просьбе П. Порошенко надавить на Турцию, особенно, после того, как на нее уже «давила» Россия сокращением турпотока, закупок сельхозпродукции и запрета на работу турецких строительных компаний?
Американцы только что попались на подготовке госпереворота, да еще и неудачного, было это, конечно, еще при Обаме, но доверительные отношения США-Турция разрушило на долгие годы.
Уж не знаю, совпадение, или тонкий намек, но что-то обострилась обстановка вокруг американских военных баз в Турции:
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706220953-1zj9.htm
(22.06.2017)
Возле базы НАТО в турецком городе Измир прогремел взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706221030-lj0e.htm
(22.06.2017)
Опубликованы первые кадры с места взрыва в турецкой провинции Измир, где располагается военная база НАТО.
Опубликованы первые кадры с места взрыва в турецкой провинции Измир, где располагается военная база НАТО.
Здание базы понесло разрушения в результате ударной волны, которая распространилась, по предварительным данным, со стороны кладбища.
Теперь только крупномасштабная провокация может изменить отношение Турции к американскому присутствию в Черном море. Американцам очень нужно взять под контроль акваторию Черного моря, и Петр Алексеевич это понимает.
Варианты провокаций на море: фрегат «Гетман Сагайдачный» таранит недостроенный Крымский мост, или буровые вышки, если доплывет, конечно, или судно под российским флагом, если догонит. Или взрывается ночью на рейде, с одновременным выдвижением обвинений в теракте в адрес России.
Источник: pravosudija.net