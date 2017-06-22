Отцы и дети

Есть такое понятие, как " развитие" и оно отлично от «обучения».

Для детей это особенно актуально, так как они очень стремительно развиваются.

А когда вы их подавляете это их не развивает. А когда вы договариваетесь и они согласны, они хотят делать вместе с вами, то это их развивает.

Развивает человека только то, что он сам желает делать. То, чего он не хочет делать, то его подавляет и эта демотивация приводит к тому, что часто в возрасте 13-15 лет дети не хотят учиться в школе, не хотят жить, не хотят разговаривать с родителями. Потому что их подавляли. Им говорили, как им делать. "Ну-ка, делай уроки!" "Не ходи на улицу!" Эти командные вещи вообще демотивируют к жизни. Человеку уже жить не хочется. Он теряет понимание - зачем ему жить. У него пропадает внутренняя мотивация, потому что каждый раз его топтали, командованием подавляли его развитие и, в конце концов, растоптали.

Родители вначале командуют детьми, лишают их чего-то, а потом сами же лишаются общения со своими детьми - дети в таком формате общаться не будут.

Дело в том, что когда рождается дитя, у него есть инстинкты. Человеческий детеныш отличается от животных детенышей в первую очередь тем, что у человеческого детеныша превалирует самый главный инстинкт- инстинкт развития. В то время как у детенышей животных превалируют инстинкты питания, выживания, размножения. Животный мир больше выживает, а человеческий - развивается. Мы видим, что там идет борьба за выживание, а здесь – созидание чего-то, развитие. Это заложено в основании человеческой сути. Этим человек отличается от животных. Поэтому мы развиваемся.

Так вот, когда родители общаются с детьми, они должны понимать, что ребенок пришел сюда развиваться. А любое командование ребенком подавляет его развитие. То есть нарушает его основной инстинкт. Это то же самое, что убивать животное. Оно не согласно. Так же и подавлять ребенка - он не согласен на подавление. Это идет в разрез с его глубинной природой. И поэтому, когда вы будете подавлять ребенка, командовать им, говорить, как ему делать, то он всегда будет против вас. Чтобы вы не говорили. Самые лучшие вещи будете говорить ему делать - он будет против. Потому что человека развивает только то, что он сам нашел. Поэтому важно научиться подталкивать к решениям, а не давать их.

Знакомая мне рассказывает: «Я видела одну ситуацию. Семья - бабушка, мама и маленький ребенок. Маленький ребенок, наблюдая, как бабушка пытается научить его маму, как жить, а мама пытается ребенка научить, как жить. В итоге, когда он остается один на один с мамой и та начинает пытаться его чему-то учить:" Ты это делаешь не правильно и это делаешь не правильно." Он высказал такую фразу:" Мам, тебе нравится когда тебя бабушка учит?" Она задумалась. "Ведь ты же в детстве была такой же. Тебе же не нравилось, когда тебя бабушка учила. И сейчас тебе не нравится." Женщина совсем по другому стала себя вести по отношению к ребенку.»

Если ребенок делает что-то не так, то нужно сказать :" А что ты сделал не так? Как ты думаешь?" И ребенок начинает думать, а значит, развиваться. Вы таким вопросом способствуете его развитию, и он воспринимает вас как друга, а не как врага. Он однозначно что-то найдет. И то, что он найдет сам - это будет ЕГО находка. И он уже так больше делать не будет. Таким образом, лучшим способом воспитания будет вопрос: "А что ты сделал не так? Как можно сделать лучше? Ведь всегда можно сделать лучше". Ребенок думает: "А ведь действительно можно сделать лучше". "А если бы ты был совсем замечательным молодцом, как бы ты поступил? Чтобы думал? Чтобы сказал? А «идеальный/совершенный» человек, чтобы он сделал?" Ребенок говорит: "Вот так бы сделал и так". "А почему ты не можешь так сделать?" Ребенок отвечает:" Могу". "А что тебе мешает? Сделай. Это ведь будет лучше. "Ну да".

Он сам к этому пришел.

В то же самое время, когда сказано столько же слов, такое же сотрясение воздуха, но результат другой. В одном случае - отрицание вас, которое копится, подавление развития ребёнка; в другом случае - вы помогаете его развитию и становитесь его лучшим другом. Вся его истинная природа начинает кричать: "Иди туда! Тебе там помогают развиваться!» Всё, вы выстраиваете совсем другие отношения. Вся его сущность начинает хотеть от вас что-то еще.

Когда есть взгляд на детей как на тех, кого надо развивать, то они это чувствуют. Они благодарны и не делают ничего вызывающего, того, что вызвало бы отрицательные эмоции с вашей стороны. Потому что в детях превалирует жажда развития. Они хотят от взрослых внимания и когда не получают нужного, то начинают провоцировать, хоть как-нибудь. А когда они сразу получают лучшее, нужное, то они и не провоцируют. Зачем, ведь они и так все получили.

Безалаберность их не оттого, что они хотят что-то испортить, а от того, что они не получают правильного отношения и дергают вас, чтобы это отношение получить. Когда есть сразу правильное отношение к ребенку, то ребенок сразу ведет себя адекватно, и он благодарен за такое отношение.

Когда нет никакой агрессии со стороны родителя, никакого наказания – просто, мягко и спокойно. Определенная строгость, но эта строгость только в интонациях голоса, чуть-чуть. Просто смотреть на ребенка через правильную призму - через призму развития. И он тут же это понимает и тут же перестает вести себя вызывающе. Он уже получил, что нужно его внутренней сути – на него стали смотреть через призму развития.

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