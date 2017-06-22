Новости Украины и Новороссии 22 июня 2017

Порошенко подвел итоги встречи

Зеленая, зеленая трава…



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Власти Крыма прокомментировали заявления Порошенко о безвизе с ЕС для крымчан

Предоставление крымчанам права безвизового режима с Евросоюзом как гражданам Украины — провокация, которая может обернуться арестами и преследованием со стороны украинских властей, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам Украины станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. «Линия Порошенко — это множественные провокации по втягиванию населения с помощью разных предложений, типа безвизового режима с Европой, чтобы люди получали новые украинские паспорта, как бы подтверждая свою верность Украине. Но я хочу предупредить всех людей, что это не только откровенная провокация, это еще и большая опасность. Начнутся преследования, аресты, потом люди будут плакать и говорить, что я наделал», — сказал Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму». По его словам, нельзя поддаваться на эти провокации, которые по существу означают предательство выбора крымского народа. «Здесь нужно здраво, трезво оценивать и очень четко понимать, что стоит за этими действиями», — подчеркнул вице-премьер. Читайте также: Украинцы предпочли российский Крым безвизовой Европе

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СБУ заставляет приехавших на Украину студентов ЛНР врать о действиях военных Республики

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Студент луганского ВУЗа Сергей Ступак стал жертвой вербовки украинскими спецслужбами. Очередной инцидент произошел на украинском пункте пропуска «Станица Луганская». При пересечении линии разграничения Сергей Ступак был задержан сотрудниками СБУ.

«На украинском КПП меня остановил человек с автоматом без опознавательных знаков и с характерным западноукраинским акцентом потребовал проследовать за ним в административное здание. Там, путем угроз физической расправы, украинские военнослужащие потребовали предоставить им информацию о расположении военных объектов ЛНР и дать письменное согласие на сотрудничество с ними», — рассказал Сергей Ступак.

В ходе допроса, сотрудниками СБУ было установлено, что объект их вербовки не владеет интересующей их информацией. Под диктовку вооруженных сотрудников украинских спецслужб Сергей Ступак указал в «договоре о добровольном сотрудничестве» адреса расположения военных объектов Луганской Народной Республики, а также ложные сведения, касающиеся мест хранения и перемещения боеприпасов и военной техники, с целью последующей дискредитации силовых ведомств Республики.

После чего студенту луганского вуза был присвоен позывной «Стив» и отработано задание по сбору сведений, составляющих государственную тайну ЛНР.

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Я не Ангела, я Петр

— Здравствуйте, Ангела, прекрасно выглядите. Привезли нам бабки за НАТО?

— Я не Ангела, я Петр.

— Кто?

— Петр — президент Украины.

— Пенс, кто это?

— Украина… Помните, наши предшественники дали им печенье, а они за это так забавно с кастрюлями на головах скакали? Мы вам видео показывали. Вы очень смеялись.

— Аааа, вспомнил. Да, очень смешная страна, — развеселился Трамп, — Петр, спешу заверить, что мы очень вовлечены в дела the Украины. Пенс, сколько там земля стоит?

— Да сколько скажем, столько и будет стоить.

— Ну купите у них всю территорию долларов по 50 за километр. Будем туда мусор сбрасывать. Петр, может тоже что-нибудь скажете? А то че я один говорю?

— Господин президент, я очень рад, что встретился с вами раньше Путина! И еще… а можно мне фотки с этой встречи?

— Да ради бога, считайте, что это подарок. Пенс, поставьте ему микрофоны за забором Белого дома. Пусть там пресс-конференцию журналюгам дает. А мне пусть подают завтрак.

Не-не, на самом деле я завидую, конечно.

Марина Покровская

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Порошенко не видит альтернативы «нормандскому формату»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит необходимости в смене «нормандского формата» (Франция, Германия, РФ и Украина) или создании параллельного формата переговоров. «Мы не видим необходимости менять „нормандский формат“ и иметь какой-то параллельный трек к минскому процессу. Мы, действительно, обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к „нормандскому формату“. Полностью открыты и приветствуем эти шаги, и будем абсолютно приветствовать более активное участие, в том числе представительское, в формате минского процесса, в том числе и в трехсторонней контактной группе», — сказал Порошенко в Вашингтоне по итогам визита в США, следует из трансляции телеканала «112 Украина». По его мнению, участие США может принести перезагрузку и быстрые результаты в переговоры по Донбассу. Читайте также: На Донбассе вступит в силу «хлебное перемирие»

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Мнение: Донбасс станет российским менее чем через год

Как сообщил вице-спикер сената Юрий Воробьёв на заседании Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины, в марте Совет Федерации проведёт конференцию о судьбе российского культурного пространства, на которой вопрос существования ДНР и ЛНР будет поставлен ребром. «Путь к сближению народов России и Украины будет длинным и сложным», – отметил сенатор, но тут же оговорился: «Я не говорю про Донбасс». Что же, вопрос о статусе Донецка и Луганска решится до выборов президента России?

Собственно, Америку Воробьёв не открыл: о том, что Кремль может окончательно определиться касательно народных республик до президентских выборов, неоднократно сообщали хорошо информированные киевские эксперты, близкие к власти, в частности, политологи Вадим Карасёв и Андрей Ермолаев. При этом Карасёв полагает, что Москва «не присоединит Донбасс, но признает его независимый статус». В свою очередь, Ермолаев считает, что окончательное решение в Кремле пока не приняли, и республики с одинаковой степенью вероятности могут и «воссоединить с Россией», и признать их независимость от Украины. Но, так или иначе, пребывать в подвешенном состоянии республикам предстоит в худшем случае до весны следующего года.

В мае директор Агентства военной разведки Пентагона генерал Винсент Стюарт, отчитываясь перед сенатским комитетом по вооружённым силам, признал, что Россия не позволит Украине решить проблему Донбасса силовым путём, а для этого, скорее всего, признает независимость народных республик. Хотя, по мнению генерала Стюарта, присоединить Донбасс по примеру Крыма президент Владимир Путин, скорее всего, не рискнёт, чтобы не обострять отношения с Западом.

В свою очередь, и российские эксперты сходятся во мнении, что проблема Донбасса решится в ближайшие месяцы. Либеральный политолог Александр Морозов полагает, что «удерживать захваченные территории в подвешенном статусе Кремлю уже невыгодно», а значит незадолго до выборов (которые, к слову, пройдут в канун воссоединения Крыма с Россией) Луганск и Донецк ждёт «воссоединение по крымскому шаблону». А политолог Михаил Ремизов (советник вице-премьера Дмитрия Рогозина) убеждён: «Очень важно показать жителям Украины, что тем из них, кто действительно бросил всё на карту, Россия, в конечном итоге, всё-таки придет на помощь». Стало быть, воссоединению быть. В худшем случае – признанию независимости.

Александр Артищенко

P.S

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Военно-гуманитарная помощь Донбассу

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Порошенко подарил Донбасс Америке

Пресс-служба президента Украины/ТАСС

Команда президента Украины Петра Порошенко подготовила план, цель которого — «материально заинтересовать команду президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины». Об этом в среду, 21 июня, сообщил «Коммерсант».

По данным издания, суть предложений Киева заключается в следующем: передать 90% всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса американским фирмам. Для этого, естественно, необходимо, чтобы Донбасс вернулся под контроль Украины. По мнению команды Порошенко, это возможно, если Вашингтон займет более активную позицию в украинском урегулировании, а Трамп дополнительно надавит на Москву.

В общих чертах этот план якобы был изложен Порошенко на вашингтонских переговорах с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Реакция американской стороны на инициативу Киева неизвестна.

В теории, предложение Порошенко не лишено коммерческого смысла. В 2016 году международная миссия ЕС, ООН и Всемирного банка подсчитала, что для восстановления разрушенного Донбасса требуется как минимум $ 1,5 млрд. Как уточнял тогда вице-премьер Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, «львиная доля указанной суммы должна пойти на восстановление инфраструктуры и социальных объектов — $ 1,257 млрд., еще $ 135 млн. — на содействие экономическому восстановлению, и $ 126 млн. — на гражданскую безопасность».

В принципе, Штаты могли бы выделить «незалежной» кредит на те самые $ 1,257 млрд. для восстановления инфраструктуры — с условием, что эти деньги «освоят» исключительно американские фирмы.

Надо думать, в этом случае бизнес-структуры США могли бы претендовать и на доли в крупнейших предприятиях Донбасса, которые ныне принадлежат украинским олигархам. К таким активам относятся, например, градообразующий Енакиевский металлургический завод и его подразделение в Макеевке, которые являются собственностью Рината Ахметова. В том же списке Харцызский трубный завод — один из крупнейших в СНГ производителей труб большого диаметра для магистральных газо- и нефтепроводов — также актив Ахметова. А есть еще один из крупнейших на Украине химический завод «Концерн Стирол» в Горловке, подконтрольный Group DF Дмитрия Фирташа. Плюс Стахановский завод ферросплавов, который входит в группу «Приват» Игоря Коломойского.

Порошенко, в придачу к концессиям на восстановление инфраструктуры, мог бы рассчитаться с американскими «друзьями» еще и активами своих политических противников. И это сделало бы бизнес-предложение Киева еще более заманчивым.

Но так, повторимся, дело выглядит исключительно в теории. В реальности, надо полагать, Дональд Трамп не горит желанием ни увязнуть в украинском кризисе, ни иметь дело с таким коррумпированным бизнесменом и крайне слабым президентом, каким является Петр Порошенко.

Что стоит за предложением Киева, сработает ли «бизнес-подход» Порошенко к Трампу?

— Порошенко может предлагать что угодно, но проблема в том, что Киев предполагает сначала провести массированную войсковую операцию по «зачистке» Донбасса, и лишь потом заниматься его «мирной реинтеграцией», — отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. — По крайней мере, именно так украинские СМИ объясняют планируемую отмену так называемой антитеррористической операции (АТО), и введение взамен военного положения в подконтрольных Киеву районах Луганской и Донецкой областей.

С учетом риска возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе администрация Трампа будет смотреть на любые коммерческие предложения Порошенко весьма сдержано. Скорее, с точки зрения американских аналитиков, нынешнее предложение по Донбассу должно рассматриваться как провокация.

Форсирование конфликта с Москвой — прежде всего, за счет резкого расширения санкций, за что и выступает Порошенко — сегодня не нужно ни США, ни Европе. Геополитические риски от такого конфликта, который может растянуться на годы, для Запада весьма велики. На этом фоне гипотетическая выгода США от участия в развитии инфраструктурных проектов на Украине представляется мизерной.

«СП»: — Но с технической точки зрения предложение Киева осуществимо?

— У США нет гарантий, что Украина расплатится по новым кредитам. Наконец, никто всерьез не считал, сколько нужно денег на восстановление Донбасса. Экспертные оценки очень сильно «гуляют», и в ряде случаев доходят до десятков миллиардов долларов.

Между тем, администрация Трампа понимает: чтобы американский бизнес приступил к восстановлению Донбасса, ему придется заплатить из американского же кармана — через кредитные линии коммерческих банков, предоставленные Украине. Чисто технически, финансовое обеспечение такого рода схем доставляет одну головную боль.

«СП»: — Порошенко мог бы расплатиться с американцами активами олигархов в Донбассе?

— Это довольно проблемные активы с точки зрения конкурентоспособности. Что американцам делать с донецкими металлургическими предприятиями, или с горловским химзаводом? Это вопрос, на который сегодня нет ответа.

Так что подобное предложение Порошенко американская сторона может вежливо выслушать. Но соглашаться на него, ввиду множества сдерживающих факторов, точно не станет.

Думаю, Вашингтон будет маневрировать, возможно, что-то Киеву пообещает — но не более того.

«СП»: — Зачем Порошенко предлагает план, который США заведомо отвергнут?

— Порошенко и всей политической верхушке Украины важно демонстрировать активность на юго-восточном направлении, и поддерживать иллюзию, что с помощью США проблема Донбасса вот-вот решится. На деле, этому мешают как внутренние украинские факторы, так и геополитические риски, которых не может не видеть Вашингтон.

— Идея передачи американским компаниям концессий в Донбассе обсуждалась еще в правительстве Арсения Яценюка, — напоминает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — Но ключевая проблема так и осталась нерешенной — это проблема финансирования. Киев намерен за кредитными займами на восстановление Донбасса обращаться к тем же американцам. А суммы на это восстановления называются очень разные, и подчас астрономические.

Главное, непонятно, под что давать деньги Украине. В нынешней ситуации особенно сложно рассчитывать, что какие-то банки откроют «незалежной» кредитные линии. Как мы видим, Киев не может согласовать даже получение очередного транша МВФ в размере $ 1 млрд., а на восстановление Донбасса требуется сумма на порядок большая.

Есть в плане Порошенко и серьезный технический изъян. Распределение концессий и подрядов всегда происходит на тендерной основе. И если — гипотетически — Украина без всяких конкурсов 90% подрядов на восстановление Донбасса передаст США, а Штаты примут такой «подарок», это будет подлинным подрывом международных торговых отношений. После такой сделки можно будет закрывать Всемирную торговую организацию, и полностью демонтировать значительную часть международной правовой системы.

«СП»: — Трамп может, как того просит Порошенко, усилить давление на Москву для решения проблемы Донбасса?

— Как раз сейчас, я считаю, Соединенные Штаты наименее дееспособны. В Америке сложная ситуация с балансом сил демократов и республиканцев в Конгрессе, и крайне сложные отношения между президентом США и законодателями. В такой обстановке Трамп не станет тратить слишком много ресурсов на украинском направлении, которое Вашингтон больше не считает приоритетным.

Но это не значит, что США полностью откажутся от поддержки «незалежной», и полностью свернут санкции. Украина по-прежнему остается для Белого дома удобным инструментом сдерживания России, и потому наивно надеяться, что конфликт в Донбассе затухнет сам собой.

Андрей Полунин

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

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