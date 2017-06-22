Невероятный человек и гениальный учитель. Макаренко

Рассказывая о этом удивительном человеке я начну очень из далека и на первый взгляд вам возможно будет непонятно почему я поступаю именно так, но все прояснится в свое время…

Мне нравится одно старое определение термина демократия.

Какое?

"Демократия – это когда у каждого свободного будет минимум два раба…" Приписывается Аристотелю.

Почему я затрагиваю эту тему? Дело в том что современные либералы демократы, те кого с чистой совестью можно назвать врагами народа, стремятся всячески опорочить как самого Макаренко, так и его методы воспитания. Если же они не могут по каким -то объективным или субъективным причинам это сделать , и признают его достижения, то спешат рассказать о кровавом тиране Сталине – пожирателе младенцев и варварской отсталой убогой стране СССР, где лишь благодаря божественному провидению и личному заступничеству богоматери выжил и смог работать этот невероятный Учитель.

Эти предатели своей родины стремятся очернить и опорочить все к чему прикасаются и чтобы развенчать их подлые попытки или как минимум дать альтернативную точку зрения пишу эту скромную статью о настоящем человеке и великом учителе Антоне Семеновиче Макаренко.

Кто же это? МАКАРЕНКО, АНТОН СЕМЕНОВИЧ (1888–1939), русский прозаик, публицист, педагог. Сухие строчки совершенно не отражающие суть его невероятных достижений. К тому же порой историк, который знает факты его жизни пишет настолько чудовищно неудобоваримым языком, что только истинный стоик сможет осилить его труды.

Увы, для многих современных представителей человеческого племени фамилия Макаренко пустой звук. Хотя на основе его педагогического опыта построены множество успешных западных систем обучения и управления крупными предприятиями и корпорациями.

А его литературные произведения переведены почти на все языки народов мира, и главный труд – «Педагогическую поэму» вышедший из издательства в 1935– сравнивают с лучшими романами посвященными воспитанию Ж.Ж. Руссо, И. Гёте, Л.Н. Толстого. Эта его Книга одна из десяти самых значительных книг по воспитанию XX века, разве это не свидетельство международного уважения и признания заслуг?

В Японии его работы переиздаются массовыми тиражами и считаются обязательной литературой для руководителей предприятий.

Ведущее место в зарубежном «макаренковедении» занимает основанная в 1968 году в ФРГ лаборатория по изучению наследия А. С. Макаренко, являющаяся подразделением самого крупного учреждения педагогического «остфоршунга» — исследовательского центра сравнительной педагогики Марбургского университета.

Кстати ГДР также не забывала о его методе воспитания и недаром Kinderheim A. S. Makarenko — крупнейший детский дом страны, существовавший с 1953 по 1998, носил в Берлине имя Учителя.

(Возникает вопрос: сам дом переименовали, перевели в другое место, детишек раздали в семьи, в том числе нетрадиционной ориентации или что похуже учудили наши демократические партнеры?)

При всем при этом когда к 105 -летию "Педагогическую поэму" выпустили в современной России тиражом в жалких 10000 экземпляров, то не смогли распродать…

Напомню, что в СССР книги Макаренко выпускались несколько раз, в том числе и собрания сочинений в 8 и 7 томах общим тиражом свыше 2 миллионов экземпляров!

Трудно поверить, но факт – вещь упрямая. Через руки Макаренко прошло более 3000 беспризорников, малолетних бандитов и убийц, и ни один не вернулся на преступный путь, все нашли свою дорогу в жизни, стали людьми.

Сегодня, в наши дни, по данным Генпрокуратуры РФ только 10 % выпускников российских государственных детских домов и интернатов адаптируются к жизни, 40 % совершают преступления, ещё 40 % выпускников становятся алкоголиками и наркоманами, 10 % кончают жизнь самоубийством.

Добавлю историю о современных малолетних убийцах. После 2010 года в одном небольшом городке в 250 тысяч жителей появилась банда беспризорников. Подумаешь скажите вы? У нас в каждом городе такие… Только конкретно эта прославилась тем, что убила до десятка пьяных взрослых мужчин, которых детишки забивали палками насмерть, чтобы после вывернуть карманы. Младшему убийце было всего 7( семь) лет, а главарю 12…

Кстати в СССР в 20 -е годы смертная казнь была с 12 лет…

Еще подборка фактов о беспризорности в мире:

На территории России сейчас согласно: Докладу «Дети в России» ЮНИСЕФ от 2009 года, известно что в 2009 году в учреждениях временного содержания несовершеннолетних правонарушителей побывало 13’500 беспризорных и безнадзорных детей.

Считается, что беспризорных около 5 тысяч человек, да именно тысяч, а не миллионов, как любят заявлять "любимые либералы".

В детских домах и интернатах на 2015 год 72 тысячи детей.

Трудных подростков (безнадзорных) около 4 миллионов.

Согласно официальной статистике в Украине сегодня насчитывается более 30-ти тысяч беспризорных детей.

В США в 2014 году 186 тысяч детей живут в приютах, 80 тысяч — в гостиницах. 42 тысячи детей проживают в условиях, которые американским законодательством определены как не предназначенные для проживания — это парки, заброшенные здания и трейлеры.

Германия:1500-2000 детей являются беспризорниками.

После смерти Семена Калабалина, любимого ученика А.С. Макаренко, создавшего несколько успешных коммун по его системе, макаренковские коммуны в СССР исчезли. В том или ином виде система Макаренко работает и поныне, однако внедрению его системы как в России, так и за рубежом мешают по крайней мере два обстоятельства.

Первое: система Макаренко предполагает, что дети могут и должны трудиться, а в настоящее время детский труд запрещен. Второе: система Макаренко – допускает жесткие средства влияния и убеждения, которые не приемлемы для современной "гуманистической" педагогики и кроме того самоуправление…

"Ребёнка ударить можно, унизить нельзя". А.С. Макаренко

Антон Семенович Макаренко родился 1 марта 1888 года в городке Белополье, Сумского уезда, Харьковской губернии в простой рабочей семье, где отец был маляром в железнодорожных мастерских. Семье Макаренко жилось трудно. Еле-еле удавалось свести концы с концами. Но родители твердо решили дать своему сыну образование. Поэтому в 1895 году Антон поступает учиться в Белопольскую школу. В детстве Макаренко постоянно болел. Лечили его дома рыбьим жиром и йодоформом, поэтому в квартире постоянно стоял тяжёлый запах лекарств. "Его младенческие и детские годы представляли почти непрерывную цепь физических страданий, – вспоминал брат Виталий. – Не успевал прорвать флюс, как на глазу выскакивал ячмень, проходил ячмень – начинался карбункул… Антон всё время с перекошенной физиономией, с повязкой на щеке или на шее, с ушами, заткнутыми ватой, сидел над кастрюлей горячей воды. Чтобы скрыть шрамы на шее от карбункулов, он носил или очень высокие воротники, или русские рубашки. Много горя также причинял Антону хронический насморк. Нос у него всегда был слегка распухший и красноватый, а в сырую и холодную погоду делался густо пунцовым, что его печалило ужасно". Одноклассники над Макаренко издевались. Могли привязать что-нибудь к его ноге, или специально вырыть яму, чтобы потом его туда спихнуть. К тому же, будущий педагог постоянно влюблялся в недоступных красавиц, и каждый раз тяжело и долго переживал отказ. Он считал, что Бога нет, жизнь бессмысленна, абсурдна и до ужаса жестока, а рожать детей — преступно. Он клялся, что никогда не женится и не заведет детей, ведь никто так не портит детей, как мать и отец, ничего не знающие о воспитании…

По окончании школы он поступил в 1901 году в Кременчугское четырехклассное училище. И в Белополье, и в Кременчуге Антон учился отлично, выделялся среди соучеников глубиной знаний, широтой кругозора. В документе об окончание училища у Антона стояли только пятерки. Проучившись еще год на специальных педагогических курсах, Антон Семенович Макаренко получил свидетельство, которое удостоверяло его звание учителя начальных училищ с правом преподавания в сельских двухклассных училищах Министерствах народного просвещения. Это было в 1905 году, а уже в сентябре этого года в двухклассном железнодорожном училище небольшого посада Крюков, что расположен на правом берегу Днепра, стал работать новый учитель – Антон Семенович Макаренко. В 1914 году в Полтаве открылся учительский институт. Блестяще сдав вступительные экзамены, Антон Семенович Макаренко был зачислен студентом Полтавского учительского института. ..

В это же время была его первая литературная попытка…Максиму Горькому в 1914 он отослал на отзыв свой первый рассказ "Глупый день", а с 1925 состоял с ним в переписке. (Нужно признать что рассказ был раскритикован с советом не писать более). Не смотря на это Макаренко и Горький были друзьями до самой смерти Алексея Максимовича Пешкова.

В 1916 году Антона Семеновича призвали в царскую армию. Около полугода он был на действительной военной службе, пока в марте 1917 года Макаренко не сняли с военного учета: по причине близорукости. (Близорукость – это очень скромно сказано, без очков он был совершенно беспомощен…) Антон Семенович вернулся в Полтавский учительский институт. Институт закончил первым по успеваемости в 1917 с золотой медалью написав выпускное сочинение:" Кризис современной педагогики". В 1917-1919г.г. заведовал школой в Крюкове посаде Кременчугского уезда и работал инспектором Высшего начального училища в том же городе, заведовал начальным городским училищем в Полтаве.

В 1920 г. Макаренко поручили организовать вблизи Полтавы в селе Ковалевка колонию для несовершеннолетних преступников. Именно здесь он создал принципиально новую систему воспитания, а само заведение стал известным во всей стране. Первые идеи появились у него в школе, где он работал до революции, и после в 1920 году в трудовой колонии им. Горького под Полтавой.

Когда Антон Семенович оказался лицом к лицу с малолетними бандитами, былой опыт мало чем мог помочь: «В поисках педагогических работников я дошел было до полного отчаяния… Все боялись «босяков», и никто не верил, что наша затея окончится добром. Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного напряжения, – они были еще и месяцами поисков истины… Я с отвращением и злостью думал о педагогической науке: «Сколько тысяч лет она существует!.. Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место, ничего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, просто ничего нет. Какое-то вековое шарлатанство…».

Но наступил момент и начерно была создана система воспитания , которая была невероятно успешной.

Когда под конвоем доставляли очередного беспризорника, он брал ребёнка и категорически отказывался принимать его личное дело. Это известный макаренковский принцип «Мы не хотим знать о тебе плохого. Начинается новая жизнь!»

Хорошо изучив к этому времени педагогическую литературу, Макаренко, вопреки распространенному убеждению врожденной предрасположенности человека к добру или злу, исходил из принципа правильного воспитания как главного условия для создания достойного человека. Доказывать это он начал в полуразрушенных зданиях в колонии имени Горького, а с 1927 – под Харьковом, объединившись с колонией, имевшей по всей Украине печальную славу притона самых неисправимых воров и беспризорников. Последовавшие вскоре просто немыслимые успехи Учителя вызывали зависть и недоверие. А были основаны на использовании воспитательного эффекта коллектива, сочетании школьного обучения с трудом, не из под палки, а в удовольствие, объединении доверия и требовательности, а кроме того самоуправлении колонии, которое осуществляли дети, это была самая настоящая республика с собственной конституцией, где исполнялись мечты…

«Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их, если они торчат у вас под рукой, можете даже безразлично относиться к их симпатии, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они все на вашей стороне, и они не выдадут…. И наоборот, как бы вы ни были ласковы…. как бы вы ни были симпатичны в быту и в отдыхе, если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете, если все у вас оканчивается браком или «пшиком», – никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения, иногда снисходительного и иронического, иногда гневного и уничтожающе враждебного, иногда назойливо шельмующего».

Первые статьи Макаренко о колонии появились в 1923 в полтавской газете «Голос труда» и в журнале «Новыми стежками». В 1927 были написаны первые главы Педагогической поэмы. Тогда же Макаренко разработал проект управления детскими колониями Харьковской губернии для широкого внедрения своего опыта… Но в "Педагогической поэме" описана ситуация, когда он ударил воспитанника Задорова. Это было в самом начале его работы в Горьковской колонии. Макаренко предложил воспитаннику нарубить дров, чтобы можно было приготовить для всех детей обед на что тот ответил с издевкой и насмешками. Учитель не выдержал и от души врезал ему. А после пошел вместе с ним и другими вооруженными топорами бандитами- воспитанниками рубить в лесу дрова… А Задоров, подойдя рассмеялся и сказал: "Здорово, что ты мне по морде съездил!". Больше такого никогда не повторялось, однако и этого эпизода оказалось достаточно, чтобы разозлить Надежду Константиновну Крупскую. Как вы могли! Это же дети! И она написала разгромную статью о методах воспитания Макаренко…

В связи с нападками со стороны "педагогической общественности", основой которых были консерватизм и обыкновенная зависть менее удачливых коллег, после объявления летом 1928 Наркомпросом Украины его системы воспитания «несоветской», подал заявление об уходе с работы.

Но в 1928 его приняло на работу "кровожадное" НКВД, где он работал в детской коммуне им. Дзержинского в Харькове.

Тогда же Горький, лично познакомившись с Полтавской колонией и Харьковской коммуной, сказал в письме к Макаренко: «Огромнейшего значения и поразительно удачный педагогический эксперимент Ваш имеет мировое значение».

С 1928 Макаренко работает над формированием нового коллектива – коммуны им. Ф.Э.Дзержинского под Харьковом, которая не только способствовала перевоспитанию «трудных» подростков в процессе коллективного труда, но и окупала самое себя, давая государству огромную прибыль (около 5 миллионов рублей!), и даже начала выпуск сложных приборов – фотоаппаратов ФЭД и первой модели отечественных электродрелей, что выразилось в названии следующей книги Макаренко – ФД-1

Чтобы было понятнее поясню, представьте себе, что малолетние преступники на первоспитании в колонии организовали бы сейчас производство космических спутников и робототехники или как минимум цикл производства компьютеров, по тем временам производство фотоаппарата было настолько же сложным и передовым.

В 1932 Макаренко опубликовал первое большое художественно-педагогическое произведение Марш 30 года – цикл очерков, объединенный основными действующими лицами, пока еще в краткой форме, но уже в особой свойственной ему документально-«кинематографической», неявно-наставительной манере, лишенной сентиментальности, тяготеющей к юмору как своеобразному «смягчающему» способу передачи остроты внутренних переживаний и внешних коллизий, рассказывающий о жизни воспитательной колонии новаторского типа.

С июля 1935 года он – помощник начальника отдела трудовых колоний НКВД УССР. Занимался литературной работой и чтением лекций на педагогические темы для учителей, родителей и общественности.

Макаренко оставил богатое педагогическое наследие, написал более 150 произведений (романы, повести, сценарии, научно-педагогические статьи). Наиболее известными являются “Педагогическая поэма”, “Книга для родителей”, “Методика организации воспитательного процесса” и др.

Развивая учение о цели воспитания, Макаренко указывал, что педагог должен иметь перед собой программу человеческой личности, которая охватывает всю суть существования (внешнее поведение, внутренние убеждения, гражданское и политическое воспитание и знания).

Исходя из условий времени и будучи его продуктом, Макаренко целью воспитания считал подготовку культурного человека, активного гражданина, который должен получить образование, как минимум среднюю квалификацию, быть дисциплинированным с развитым чувством долга и понятием чести, подкованным в политических вопросах, быть хозяином и организатором, уметь подчинять и подчиняться.

Первого февраля 1939-го года Антон Семёнович Макаренко был награждён орденом Трудового Красного Знамени «За выдающиеся заслуги в области литературы». Приказ о награждении подписал лично И. В. Сталин.

Первого апреля 1939-го года Антон Семёнович Макаренко ехал с переработанным сценарием в Москву, на кинофабрику. В поезде ему внезапно стало плохо. Через несколько минут Макаренко скончался. Врачи констатировали внезапную смерть от разрыва сердечной мышцы…

* * *

Если копнуть в его жизни глубже, то все там невероятно и невозможно, особенно в свете сегодняшнего очернения прошлого.

Дело в том что у Макаренко был младший брат… С которым все было не так просто… Когда у него появился брат Виталий, Антону было 8 лет. Окончив Чугуевское военное училище, Виталий стал офицером царской армии. Больше трех лет он участвовал в боях на Российско- Германском фронте, был контужен и получил несколько ранений. Позже вместе со старшим братом, работал в школе, где преподавал физкультуру и военное дело…

А во время гражданской войны Виталий служил в белогвардейской армии Деникина, да не просто служил … Был комендантом города Крюков и высокопоставленным контрразведчиком, а после ушел с этой должности став офицером пулеметчиком на бронепоезде «Генерал Марков». . .

Виталий Макаренко вместе с отступающими белогвардейскими частями оказался в Крыму. При отъезде на юг он пытался взять с собой и беременную жену, которая, однако, не смогла забраться вслед за ним в переполненный вагон. Родившаяся вскоре дочь Виталия, Олимпиада воспитывалась под видом приёмной дочери его братом Антоном. А Виталий спасаясь от недремлющего ока ЧК бежал сначала в Турцию, потом в Болгарию, а в 1923 г. поселился во Франции. Там он сначала устроился чернорабочим на металлургический завод и в судоремонтную мастерскую, а позже стал фотографом и открыл собственное фотоателье, что обеспечило ему хороший доход и безбедное существование.

По разным данным скорее всего в 1928 по настоятельной просьбе жены, Антон перестал переписываться со своим братом. Было бы мягко говоря странно, если один брат работает в НКВД, а второй бывший контрразведчик Деникина и они продолжали бы переписку.

Ну как вы сами можете понять, бывших контрразведчиков не бывает…

Последние годы поручик Виталий Макаренко провёл в доме для престарелых в городе Йер недалеко от Тулона, на юге Франции, где скончался 22 июля 1983 года в возрасте 88 лет в один день со своей дочерью Олимпиадой.

В конце жизни Виталий Семёнович откликнулся на просьбу германских макаренковедов Гётца Хиллига и З. Вайтца написать воспоминания о брате Антоне, прежде всего о детских и юношеских годах Антона Макаренко, национальности, вероисповедании, укладе и образе жизни семьи родителей Макаренко.

Ох уж эта пятая графа. Как любят современные политиканы раздувать национальную вражду. Разделяй и властвуй. ( divide et impera). Старый, но действенный трюк.

Кто такой Макаренко?

Для меня он есть и был Советским Человеком, который ко всему прочему опередил свое время, в его колонии был не социализм, а попытка создать прообраз коммунизма, в лучшем понимании этого слова, в замкнутом отдельном обществе…

«После распада Советского Союза вокруг педагогического наследия Макаренко разгорелась острая дискуссия. На волне критики тоталитарной системы некоторые литераторы пытались представить Макаренко одним из ее идеологов, призывали отказаться от его наследия ». «После известной…статьи «Великий педагог ГУЛАГА» к нему стали относиться, как к прокаженному, …украинская интеллигенция национальной ориентации… Макаренко… напрочь привязала к эпохе сталинизма»

Сейчас засилье пропаганды что в России, что в Украине. "Паны дерутся – у холопов чубы трещат". И если при Сталине удалось добиться того, что русские, белорусы, украинцы были одним народом и де факто был общий советский народ, где вообще любая национальность была не важна, лишь бы ты был настоящим человеком, то сейчас национальный вопрос поставили во главу угла, чтобы рассорить, разобщить массы… Пока глупцы дерутся между собой, иные делают свой бизнес на их крови и тупости.

Как любят вспоминать репрессии.

Сталин лично всех расстреливал? Вовсе нет. Просто вылезла вся гниль, что была у людей, зависть, подлость и они сами строчили доносы друг на друга. Не смотря на эту низость во многом удавалось отфильтровать поток лжи и сажать виновных, хотя между ними были и безвинные. Сейчас масса потомков: воров, бандитов, казнокрадов, спекулянтов кричит о их невинно умученных предках…

Во 2-й половине 20-х гг. Макаренко получил обвинения, прозвучавшие в выступлении Н. К. Крупской 8 мая 1928 г. на съезде комсомола. Из письма Макаренко к Г. С. Салько: «Читали «Комсомольскую правду» от 17 мая, как меня Крупская разделала… шельмование во всесоюзном масштабе…» . «Я начинаю приходить в восторг… грозили прокурором… добьются-таки, что меня посадят…»

Добавим, что за этим последовала публикация против Макаренко А. В. Луначарского. Серьезные обвинения последовали со стороны различных украинских организаций – от Наркомпроса Украины, Рабоче-крестьянской инспекции и комсомольских органов. Так 23 мая 1928 г. секретариат ЦК ЛКСМУ определил, что: система А. С. Макаренко «не соответствует основам советской педагогики». А 29 мая Центральное бюро детской коммунистической организации (пионеров) ЛКСМУ подготовило проект решения: «Принять меры по реорганизации колонии им. М. Горького и прекращению ее влияния на другие организации и учреждения»… В центральном органе КП(б)У газете «Коммунист» (№ 158, 10.07.1928) появилась публикация Ю. Золотарева: «Замicть вражiнь» с карикатурой «Чемпiон хулiганства» .

В 30-х годах разгромная статья в многотиражке «Дзержинец» . Одновременно секретарь партячейки коммуны Н. А. Огий направил секретарю парткома НКВД УССР донос, в котором речь Макаренко перед коммунарами-выпускниками охарактеризована как «выступление классового врага»…

Но не арестовали, и тем более не расстреляли А.С Макаренко. Как же так?

Разрыв шаблона?

С. Л. Соловейчик пишет: «Макаренко не стал бы таким большим педагогом, если бы не был он сложным и трудным человеком… он был прямым, но не однослойным».

Макаренко в анкете 1922 г. сообщил о себе очень рискованные сведения: «По политическим убеждениям – беспартийный». Т. е. не вступил в Компартию не от того, что «было некогда», как он стал говорить через 14–17 лет (в 1936 и 1937 гг.), а «по политическим убеждениям».. И далее в той же анкете еще одно очень рискованное сообщение: «Считаю социализм возможным в самых прекрасных формах человеческого общежития, но полагаю, что, пока под социологию не подведен крепкий фундамент научной психологии, в особенности психологии коллективной, научная разработка социалистических форм невозможна, а без научного обоснования невозможен совершенный социализм».

В письме весной 1923 г. А. С. Макаренко пишет коллеге по прежней работе в Крюкове: «Мы до того рассобачились, что завели суд, с кем бы вы думали? С самим Госконтролем!!! И думаем выиграть»

Через 12 лет (уже работая в аппарате НКВД) Макаренко, отвечая на письмо читательницы Т. А. Миллер, в письме от 10 июля 1936 г. пишет: «Конечно, пощечина Задорову не была ошибкой. Скажу грубее: без этого мордобоя не было бы колонии Горького и не было бы никакой поэмы. … Это я говорю совершенно серьезно – преступление … моя поэма началась с преступления. Начало колонии Горького это целый клубок преступлений и моих и ребячьих» … И Макаренко совсем не оправдывается. Более того, он делает из своего опыта философское обобщение: «Жизнь всегда есть цепь коллизий, следовательно, всегда приходится отступать от идеального поступка, приходится жертвовать какой-то одной истиной для того, чтобы другая истина жила. Разве Вы не замечали этого жизненного закона? Если хотите, это закон диалектики» .

А. С. Макаренко был «из идейных». Человек принципа.

Той же весной: «где моя партия? Кругом такая шпана, что не хочется с ней и связываться» .

Неприязнь части власть предержащих и Макаренко была взаимной. Удивительно, но при этом 10 лет «стороны» «в официальной обстановке» обменивались порой комплиментами… Властям Макаренко был нужен как уникальный специалист, а он не мог быть полностью свободным от них.

Поддержка со стороны М. Горького, а после его смерти – М. Шолохова, делала свое дело, но они вовсе не были всесильными. Сведений о поддержке лично И. В. Сталиным деятельности Макаренко не найдено. Но как вы знаете награждения Орденом Трудового Красного Знамени не могло быть без личной подписи Сталина. В то же время представлял Макаренко к награде Союз писателей СССР.

В книге «Флаги на башнях» Макаренко пишет: «я всегда говорю нарочно». Там же он говорит и : "Я – советская власть!"

Писатель С. Л. Соловейчик пишет: «Этот бесстрашный человек, один из самых мужественных людей своего времени, боится показать кому-нибудь «Педагогическую поэму». «Там слишком много правды рассказано, и я боюсь… Как-то страшно выворачивать свою душу перед публикой…».



Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве, в семье известного поэта Сергея Васильева и Олимпиады Витальевны Макаренко . Внучатая племянница известного советского педагога и писателя Антона Макаренко.

"Со своими воспитанниками я могу говорить ласково и нежно, но могу и повысить голос, твердо сказать: «Брось!» Без этого нет воспитания.

Я не хочу сказать, что нужно кричать на воспитанников. Нет! Но нужны страсть, любовь, увлечение своим собственным делом в той мере, как это мы наблюдаем у стахановцев. Если я не умею волноваться, то я обязан этому научиться! При совершении воспитанником преступления воспитатель как представитель общества должен показать свое негодование.

Неудивительно, что в указанной консультации ничего не говорится о коллективе как воспитательном факторе. Учителю Позднякову рекомендуется только лично побеседовать с учеником, который занимался мелкими кражами и дошел до квартирных краж. Рекомендуется взять с ученика слово, что он больше не будет заниматься подобными делами. И только. Не рекомендуют выносить этот поступок на обсуждение коллектива, так как это нанесет ребенку «тяжелую внутреннюю рану», отчего пострадает учеба, а коллектив ничего не выигрывает. Это вредная установка.

Затем в данной консультации ничего не говорится о наказании. Боятся этого слова. А в постановлении ЦК нашей партии это слово называется с большевистской прямотой и наказание не вуалируется словами «мера воздействия». Я стою за наказание. Только надо уметь его применять, а этому нужно учиться.

Весь отдел консультации журнала «Коммунистическое просвещение» отдает установками левака Шульгина. Консультанты стремятся удивить мир фокусом.

Они подобны покойным педологам, которые любили такие вопросы изучать, изучать; изучать и записывать, чем и путали учителя в вопросе, как ему быть с наказанием. У нас еще не освоена система наказания. Из старой школы мы не можем взять систему наказаний, чуждую нам, с ее слежкой, кондуитами, привязываниями к каждому пустяку и т.д. Применению наказания я долго учился.

Сами коммунары боролись с нарушениями правил внутреннего распорядка и сами управляли всей жизнью коммуны. В коммуне им. Дзержинского наказания принципиально признаны, но именно поэтому на практике они почти не применяются. Такого положения мне удалось добиться при помощи использования всей воспитательной силы коллектива. Воспитание, а следовательно, и наказание должны проходить через крепкий коллектив.

Сознательный крепкий коллектив крайне необходимо создать в каждой школе как живой организм с действующими органами и общими интересами. Снимать ответственность преступника перед коллективом, как советуют в журнале «Коммунистическое просвещение», – значит отказываться от новой педагогики.

Я настаиваю, что и в педагогике нужно изобретать. До последнего времени не занимались изобретением в педагогике, так как боялись педологии, которая отнимала это законное право у педагогики. Пусть вновь созданная кафедра воспитания разработает вопросы воспитательного значения коллектива, проблему наказания, стиля, тона и т.д.

Я уверен, что в ближайшие десять лет мы создадим методику коммунистического воспитания."

PS надеюсь вы понимаете разницу между коммунизмом и настоящими коммунистами как в фильме: "Коммунист", и современными ряжеными в овечьи шкуры буржуазными прихлебателями и ренегатами вроде папаши Зю.