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Наступление польского фашизма, или Качиньский роет себе могилу?

17:31. 22 июня 2017 Просмотров - 196 2 коммент. Опубликовал:

an-polsha

Польский Сейм объявил войну советской эпохе и всему, что с ней связано, наплевав на подвиг народов СССР и жертвы, понесенные при освобождении Восточной Европы от лап гитлеровских захватчиков, в том числе и Польши. Неблагодарные потомки принялись пересматривать события того времени, заглушая остатки совести среди сограждан и продолжая войну с советскими памятниками и мемориалами. Польский фашизм или же обида на Россию?

kach

Сейм принял законопроект о сносе советских памятников, в частности мемориалов в честь Красной армии. По замыслу Ярослава Качиньского, эти объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».

Коммунистам в Польше отвели роль, которая никак не соответствует общепризнанным стандартам в оценке событий того времени. Этот документ преступен, но принят польскими парламентариями и уже через три месяца вступит в силу. Поляки сделали первый шаг на обелении гитлеровских преступлений, воспользовавшись проторенной украинской дорожкой.

И даже дата, выбранная для принятия законопроекта, не вызывает ничего, кроме сожалений. 22 июня – нападение гитлеровской Германии на СССР. Польша, спасенная от уничтожения теми самими коммунистами, которых сейчас выставляют врагами и преступниками, упала ниже «дна».

Тот факт, что памятники на кладбищах и на территориях захоронений, трогать не станут, ничего не меняет. Да, монументы, представляющие собой научный или культурный интерес, или занесенные в реестр памятников архитектуры, тоже пока спасены, но лишь на время. Раньше никто бы не поверил, что поляки смогут предать память освободителей, но ведь это случилось? Мораль и понятия чести здесь больше не действуют?

В России закон назвали преступлением. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что польские депутаты потеряли не только совесть, но и голову:

«Не нашлось ни одного депутата, который встал бы и зачитал выдержки из приговора Нюрнбергского трибунала, который на все времена установил как доказанный исторический факт, что советский солдат освободил не только свое Отечество, а всю Европу и весь мир от фашизма».

Правящая партия «Право и справедливость» во главе с ненавистником России Ярославом Качиньским в погоне за мифическим статусом Польши принялась воевать с историей. Вот только одного они не учли: воевать с памятниками, клепать нелепые законопроекты и обвинять Россию в немыслимых грехах бессмысленно и не доведет их до добра.

Боевые «петушки» из «ПиС» громко кукарекают, забывая о том, что именно Сталин присоединил к Польше бывшие немецкие земли на западе. Постоянно напоминают о Катыни, муссируют смоленскую авиакатастрофу и вообще все плохое в российско-польских отношениях, но забывают про концлагеря для красноармейцев. Они же оказались пострашнее нацистских.

Так, на Краковском городском кладбище захоронено более 1,2 тысяч военнопленных красноармейцев, погибших в годы советско-польской войны 1919-1921 годов. И если на Украине героизация Бандеры и Шухевича стала уже нормой, то польские националисты принялись возвеличивать партизан Армии Крайовой и участников Варшавского восстания 1944 года. Вспомним и 30-е годы 20 века, дружбу поляков с Гитлером.

bek

Министр иностранных дел Польши - Бек.

 

parad

Министр иностранных дел Италии с визитом в Польшу.

И память тех, кого сожгли в топках концлагерей, кто отдал жизнь, чтобы эти мелкие пакостники жили в мире и благополучии, подвергают осквернению? Давайте говорить начистоту, безо всяких дипломатических выкрутасов: Качиньский обнаглел, и ему осталось только провозгласить Гитлера польским героем. Как ему еще нагадить России в этот памятный день – 22 июня? Это же не политическое решение, а ненависть, что обрела форму.

Будущее Качиньского, как и его партии, вряд ли порадует его сторонников. Польские русофобы пока еще скачут вприсядку, радуясь, что наступили России на больную мозоль, но ведь им же потом испорченные отношения и восстанавливать придется. От экономики никуда не денешься, ведь от нее зависит стабильность в государстве. Помимо неприятностей из-за российского эмбарго имеется еще и зависимость от поставок энергоресурсов.

И теперь лично я с нетерпением ожидаю российского ответа на польский законопроект. Хотелось бы ударить как можно жестче. Вероятно, имеется у варшавских политиков склонность к мазохизму, раз освободителей пытаются унизить, потворствуя нацистским выродкам, так что им должно понравиться. Другого пути нет: оставлять без ответа подобного рода провокации, значит, дать «зеленый свет» нацистско-фашистской своре.

 

Метки: война, геополитика/россия/, запад и россия, Качиньский, памятники, русофобия
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2 коммент.»

  • 4338 1878
    юстас 22 июня 2017 в 17:43 Ссылка Пометить
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    Польше просто нечем гордиться . Во вторую мировую войну правительство Польши и её армия покрыли себя несмываемым позором . Правительство бросило Польшу , а армия генерала Андерса жрала русские харчи в глубоком российском тылу , когда Красная Арми освобождала Польшу ! Бутофорское и малочисленное “войско польское” никакой погоды на фронте не сделало . Поэтому современные паны и ненавидят тот позорный период . Польшу не поляки освобождали , а советские воины . Свободу поляки не завоевали , а получили из рук СССР . Отсюда и уязвлённый “панский гонор” , и ненависть ко всему советскому , и лютая русофобия , а так же польская ущербность.

    Более подробно о польском позоре рассказал историк Юрий Мухин в своём фильме “Катынская подлость” . Очень рекомендую.

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    • 3521 2527
      марина юстас 22 июня 2017 в 19:41 Ссылка Пометить
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      не убавить ,не прибавить-они вечные позорники,разве что “это прости господи”лучше кормятт.к. от них больше всех вони.

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