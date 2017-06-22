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На шумерских табличках нашли описание древней ядерной войны

16:48. 22 июня 2017 Просмотров - 344 Один комментарий Опубликовал:

На шумерских табличках нашли изображение ядерной бомбы и последствия ее применения. Древние шумеры оставили после себя множество записей на глиняных табличках, расшифровав которые, ученые предположили, что эта загадочная цивилизация погибла вследствие целенаправленных разрушительных действий.

Древние шумеры не ассимилировались с ближайшими народами и не стали добычей захватчиков, просто тысячи лет назад на шумерские города упали ядерные бомбы! Затем на эти территории пришло молодое ассирийское государство, которое заняло и отстроило некоторые пустые шумерские города. Что же стало причиной уничтожения этой загадочной цивилизации? Кто и когда это сделал?

Вот что нам могут подсказать древние глиняные таблички: «Шумер постигла сильная катастрофа, огромный ураган, пришедший неведомо откуда, смел города, после чего поднялся огненный ветер. Солнце не светило днем, а ночью не светила Луна, не было видно звезд. Воздух стал отравлен, не росли растения, города стали безлюдны».

Древние шумеры утверждали, что перед этим бедствием боги покинули храмы и людей. В древнем документе под названием «Плач Урука» присутствуют записи, где говорится, что боги ушли в соседние горы и спрятались там. Зачем они так поступили?

Может, это была спланированная операция, и боги шумеров укрылись в специальных бункерах, а после подорвали бомбы? Практически все города опустели, записи не содержат информации о какой-либо войне, складывается впечатление, что это была целенаправленная акция.

Описание сходится с последствиями, которые бывают после ядерного взрыва: выпадали ядовитые дожди, огненный ветер обжигал, вода в реках и водоемах стала горька и т.д.

Можно предположить, что Древний шумер настигла некая эпидемия, но в этом случае описание содержало бы совсем другие подробности. К тому же, например, чума никак бы не повлияла на затмение неба, не породила жаркий ветер и не изменила бы вкус воды.

События в Шумере происходившие тысячи лет назад стали прообразами некоторых библейский историй. Многие ученые сходятся во мнение, что разрушение городов Содома и Гоморры вовсе не миф, описанные подробности очень напоминают взрыв ядерной бомбы. Конечно, не сразу вериться, что в глубокой древности люди владели знаниями о расщеплении атомного ядра.

 

Но представьте, если бы нашу современную цивилизацию уничтожила атомная война, нашим наследникам спустя тысячи лет также было бы очень трудно поверить, что некогда существовали люди с высоким уровнем знаний и технологий.

Кстати, древние шумеры утверждали, что известное всем Мертвое море получило известные нам свойства как раз вследствие древней ядерной «бомбежки».

Источник: www.kramola.info

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