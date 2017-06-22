Макрон на связи

Макрон после успешных парламентских выборов, вчера порвал несколько шаблонов, сделав ряд скандальных заявлений связанных с изменениями во внешней политике Франции.1. Макрон призывает к изменению миграционной политики ЕС, которая очевидно не работает и нуждается в решительном пересмотре.2. Макрон заявляет, что вторжение в Ливию было ошибкой и Франция поучаствовала в уничтожении суверенного государства. Типа, извините. Ливию это понятное дело уже не вернет. Но зато можно пнуть республиканцев и Саркози.3. Макрон не хочет, чтобы нечто подобное повторилось в Сирии, и Франция не будет настаивать на уходе Асада, которому сейчас нет альтернативы. Франция также будет поддерживать территориальную целостность Сирии.4. Макрон считает, что борьба с терроризмом невозможна без участия России, а самого Путина он очень уважает.Выглядит как такая себе попытка перехватить часть политической повестки французских правых, заодно свалив политическую ответственность за провальную политику в Ливии и Сирии на предшественников, чтобы расчистить себе пространство для маневров, не будучи скованным предыдущими обязательствами Франции в Ливийской и Сирийской войне. В целом, достаточно грамотный шаг со стороны Макрона, который продолжает попытки усидеть на двух стульях, пытаясь понравится и левым и правым. Но в долгосрочной перспективе, его политическое будущее будет зависеть от того, сможет ли он переломить негативные тренды в экономике, которые подрубили рейтинг Олланда и фактически утопили Социалистическую партию. Как уже было опытным путем установлено на примере Саркози и Олланда, "маленькие победоносные войны" в Северной Африке и на Ближнем Востоке не спасают от политического банкротства.

Источник: colonelcassad.livejournal.com