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Forbes назвал богатейших российских чиновников

15:58. 22 июня 2017 Просмотров - 279 Один комментарий Опубликовал:

Forbes назвал 50 российских госслужащих с доходами свыше 1 млрд рублей по данным за 2016 год. Список возглавил депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний. Его годовой доход составили 2,8 млрд руб.

Forbes назвал богатейших российских чиновников
 

Второе место в рейтинге, опубликованном на сайте Forbes, заняла семья члена Совета Федерации Валерия Пономарева с доходом 2,7 млрд рублей.

Третья позиция – у президента Татарстана Рустама Минниханова, чья супруга в прошлом году получила 2,3 млрд рублей после отчуждения части бизнеса.

В десятку также вошли депутат Магаданской областной думы Александр Басанский (около 1,6 млрд руб.), депутат Государственного собрания Марий Эл Николай Криваш (1,3 млрд руб.), депутат Улан-Удэнского городского совета Геннадий Доржиев (около 1,3 млрд руб.), гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (1 млрд руб.) и председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов (600 млн руб.).

21 человек в рейтинге, то есть почти половина, – это депутаты региональных парламентов. Примерно четверть – 12 человек – депутаты Госдумы. В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбрана сумма дохода госслужащего, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.

 

 

http://argumenti.ru/economics/2017/06/539610

 

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Один комментарий»

  • 3005 2729
    Вячеслав 22 июня 2017 в 18:37 Ссылка Пометить
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    «Если у кого-то квартира до потолка забита газетами, мы называем его сумасшедшим. Если женщина живёт в трейлере, полном кошек, мы зовём её чокнутой. Но когда люди патологически накапливают такие суммы, что ввергают в бедность целую нацию, мы помещаем их на обложку журнала «Forbes» и делаем вид, что это – образец для подражания…»
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