Forbes назвал богатейших российских чиновников
Forbes назвал 50 российских госслужащих с доходами свыше 1 млрд рублей по данным за 2016 год. Список возглавил депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний. Его годовой доход составили 2,8 млрд руб.
Второе место в рейтинге, опубликованном на сайте Forbes, заняла семья члена Совета Федерации Валерия Пономарева с доходом 2,7 млрд рублей.
Третья позиция – у президента Татарстана Рустама Минниханова, чья супруга в прошлом году получила 2,3 млрд рублей после отчуждения части бизнеса.
В десятку также вошли депутат Магаданской областной думы Александр Басанский (около 1,6 млрд руб.), депутат Государственного собрания Марий Эл Николай Криваш (1,3 млрд руб.), депутат Улан-Удэнского городского совета Геннадий Доржиев (около 1,3 млрд руб.), гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (1 млрд руб.) и председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов (600 млн руб.).
21 человек в рейтинге, то есть почти половина, – это депутаты региональных парламентов. Примерно четверть – 12 человек – депутаты Госдумы. В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбрана сумма дохода госслужащего, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.
http://argumenti.ru/economics/2017/06/539610
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«Если у кого-то квартира до потолка забита газетами, мы называем его сумасшедшим. Если женщина живёт в трейлере, полном кошек, мы зовём её чокнутой. Но когда люди патологически накапливают такие суммы, что ввергают в бедность целую нацию, мы помещаем их на обложку журнала «Forbes» и делаем вид, что это – образец для подражания…»
Б.Лестер
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Только когда будет срублено последнее дерево,
Только когда будет отравлена последняя река,
Только когда будет поймана последняя рыба,
Только тогда окажется, что деньги несъедобны.