Древняя Русь и Византийская империя. Борьба за Чёрное море

В 862 году Рюрик с дружиной приходит на ладожские земли и объединяет славянские племена под флагом Новгорода. А через 20 лет князь Олег покоряет Киев. И расширяет границы древнерусского государства на юг. Но русам этого мало. У них большие амбиции – выйти к берегам Черного моря, взять под контроль все основные торговые пути в регионе. Однако Византийская империя не намерена делиться своим влиянием.