Древняя Русь и Византийская империя. Борьба за Чёрное море
18:58. 22 июня 2017 Просмотров - 19 Один комментарий Опубликовал: Neils
В 862 году Рюрик с дружиной приходит на ладожские земли и объединяет славянские племена под флагом Новгорода. А через 20 лет князь Олег покоряет Киев. И расширяет границы древнерусского государства на юг. Но русам этого мало. У них большие амбиции – выйти к берегам Черного моря, взять под контроль все основные торговые пути в регионе. Однако Византийская империя не намерена делиться своим влиянием.
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Принято считать, что где-то в VIII веке дикие безмозглые и ни на что не годные славяне, бродящие табунами по лесам, призвали к себе викинга Рюрика и сказали: «Владей нами, о великий европейский сверхчеловек, а то мы, идиоты, сами ничего не можем». (Вольное изложение учебника по истории). Hа самом деле, Рюрик — внук новгородского князя Гостомысла, сын его дочери Умилы и одного из соседних князей рангом помельче. Был призван вместе с братьями, поскольку все 4 сына Гостомысла умерли или погибли в войнах. Был принят по уговору со старейшинами, и зело потрудился, чтобы заслужить уважение на Руси. Источник: Иоаки-мовская летопись, российская история по Татищеву, «Брокгауз и Ефрон» и т. д.