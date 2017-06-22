Доживём ли до нового курса Путина?

На прошлой неделе чиновничья рать наперегонки вдруг стала говорить, что неладно что-то в королевстве Вероники Скворцовой, не туда идём, хватит «оптимизировать», читай – добивать российское здравоохранение. Причём песню во здравие пели те же персонажи, которые своим реформаторским «бизнесовым» зудом выносили ему смертный приговор. И причиной смены пластинки стал не День медицинского работника, а отчаянно смелая девушка из далёкого северного городка Апатиты Дарья Старикова, чудом прорвавшаяся на прямую линию с президентом. Ей из-за отсутствия узких специалистов слишком поздно диагностировали рак.

Подсуетился ВЦИОМ, вовремя опубликовав итоги ещё майского исследования, в котором говорится, что 20% жителей страны недовольны системой здравоохранения. Более близкий к реальности опрос, проведённый фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Он показал, что число недовольных работой властей в сфере здравоохранения россиян приближается к 60%.

На сакральные русские вопросы «кто виноват?» и «что делать?» «АН» отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, д.э.н. Федот ТУМУСОВ.

– Девушка из Апатитов, которая дозвонилась президенту; мальчик, умерший из-за того, что в городе не оказалось нужного лекарства… Какой диагноз поставить нашему, так сказать, «здравоохранению»? Или, говоря чиновничьим птичьим языком, «оказанию медицинских услуг»?

– Мне тоже категорически не нравится термин «услуги», он подразумевает отношения как в магазине: «купи-продай». А насчёт диагноза… Оно переживает не лучшие времена, я бы сказал: «состояние стабильно тяжёлое».

Второе – фактическая недоступность получения медицинской помощи, особенно в малых городах и сельской местности. Ваша газета писала, что на селе из-за оптимизации за последние годы число больниц сократилось в 4 раза! С 4378 до 1064. А амбулаторно-поликлинических учреждений в 2,7 раза – с 8389 до 3064.

Третье – резкий рост платных услуг на фоне продолжающегося третий год снижения доходов населения. Люди несут последние рубли в коммерческий сектор, так как не могут получить положенной по Конституции бесплатной медицинской помощи в полном объёме. Раньше это было социальной функцией государства. Сегодня правительство здоровье вверенного ему населения считает бизнес-проектом. Крайними оказываются медработники и, следовательно, их пациенты. Все мы…

– Случай в Апатитах, конечно, вопиющий на первый взгляд. Но я много езжу по стране, и в глубинке везде свои «апатиты»! В крупных городах много клиник, хороших и разных, а вот за условным МКАДом, как считают чиновники, жизни нет. Путин на прямой линии ответил девушке, что надо решать проблему территориальной доступности медицинских учреждений. Но как решать, когда всё «отоптимизировали»: и врачей, и медперсонал, и сами здания?

– Я депутат от Якутии. Чтобы попасть в современный многофункциональный медицинский центр в Якутск, например из посёлка Черского, нужно лететь самолётом четыре часа. Если, конечно, есть деньги на билет. А до отдалённой деревни фельдшер будет ехать несколько часов на снегоходе. Вот такая вот доступность.

Без значительного увеличения финансирования системы здравоохранения эту проблему решить невозможно. Причём это должна быть не разовая акция, а постоянная многолетняя работа. Наша фракция «Справедливая Россия» внесла законопроект, которым предлагается в Бюджетном кодексе закрепить норму, согласно которой объём финансирования сфер здравоохранения, образования и культуры не сможет составлять менее 7%, 7% и 3% от общего объёма расходов федерального бюджета соответственно. Сегодня на здоровье тратится всего 2,7% – 362 миллиарда рублей. В прошлом году объём финансирования составлял 544 миллиарда.

А Силуанов против

– Любой закон, который подразумевает увеличение бюджетных расходов, требует согласования с правительством. Вас, просто говоря, пошлют в Белом доме: «Денег нет. Но вы держитесь!»

– Могут дать отрицательный отзыв. Но я внёс и другой законопроект, который позволяет увеличить расходы на здравоохранение на более чем 50 миллиардов, не влезая в бюджетную копилку.

А именно 54 миллиарда рублей в год, по данным Счётной палаты, бюджет тратит на так называемые страховые медицинские компании. Когда мы приходим в поликлинику, у нас спрашивают полис. Мы предъявляем, нам «оказывают медицинские услуги», за каждую из которых врач и лечебное учреждение потом получают деньги. Деньги приходят из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), куда поступают из бюджета, а там они, в свою очередь, оказываются из наших налогов. А между ФОМС и лечебными учреждениями уютно присосались частные псевдостраховые компании. Они выродились в самую обычную прокладку, ненужного посредника, просто пропускающего через своё сито наши деньги, – а миллиардный осадок забирают себе.

Собственно, эту прокладку я и предлагаю отменить. Для пациентов ничего не изменится, для бюджета – экономия, а эффективность госуправления повысится. Со всех сторон польза, если, конечно, удастся преодолеть лобби страховщиков.

Кстати, ещё 50 миллиардов ФОМС тратит на свою деятельность. То есть треть всех бюджетных расходов на здравоохранение приходится на обслуживание чиновников и частников. Эту практику пора прекращать.

– Эк вы замахнулись! Пора вам государственную охрану выделять. Ведь деятельность крупнейших страховых игроков на этом рынке СМИ связывают с бывшими и действующими чиновниками «от здоровья». В частности, одну из крупнейших компаний учреждал бывший министр Михаил Зурабов. Кстати, как реагирует на ваши предложения Вероника Скворцова? Общаетесь с ней?

– В основном на заседаниях комитета, на которых обсуждаются частные, а не глобальные вопросы. Скворцова – прекрасный врач, но ныне бал в правительстве правят деятели из финансово-экономического блока. И она вынуждена играть по их правилам. В частности, топить государственную и муниципальную медицину в угоду частникам. Сейчас уже 35–40% этого «рынка» занимают действия, оплаченные из кармана населения. Оно, получается, платит два раза: вначале 6% от своей зарплаты в виде социальных отчислений в ФОМС, а затем – из тощего бумажника.

Мы решили Скворцовой помочь и внесли ещё один законопроект, который запрещает государственным и муниципальным лечебным учреждениям оказывать платные медуслуги. А частным медцентрам запретить оказывать услуги по ОМС. Ведь если население платит два раза, то частники как раз получают от «двух маток» – от людей и бюджета в виде перечислений из Фонда обязательного медстрахования.

– Ваши оппоненты говорят, что так мы окончательно добьём российскую государственную медицину, которая перебивается с хлеба на воду. Выживают только за счёт платных услуг, доля которых доходит до 20%. Или, как считает Алексей Кудрин, надо повышать налоги.

– Чушь. Все наши законопроекты надо рассматривать не по отдельности, а в комплексе. За счёт отсечения частных псевдостраховщиков и ограничения оперативных расходов ФОМС мы увеличиваем бюджетное финансирование здравоохранения на десятки миллиардов рублей в год. Перестав спонсировать частные медцентры за счёт бюджета, мы сможем значительно увеличить расходы ФОМС на лечение больных в государственных и муниципальных лечебных учреждениях, расширить номенклатуру оказываемой медпомощи, которую люди уже оплатили своими налогами. Так что «деньги есть». И их хватит, чтобы больной после выписки из стационара, но ещё находясь на больничном, бесплатно получал лекарственное обеспечение по рецепту врача!

При этом, законодательно разделив государственную и частную медицину, мы наконец-то поставим ситуацию с головы на ноги, как это действует во всех цивилизованных странах. И мы к этому неизбежно придём. Вот только многие не доживут до «светлого завтра», если не принять срочных мер.

Повернуться лицом к людям!

– Правительство в виде НИИ Минфина предлагает только сокращать спектр оказываемой бюджетной медицинской помощи. На слуху ограничение, например, вызовов «скорой» до четырёх в год. А дальше – есть деньги – вызывай, нет денег – помирай!

– Это людоедская норма пока не прошла. Хотя если «Единая Россия» пожелает, то с её конституционным большинством можно принять любой абсурдный закон. Например, на днях они смогли протащить законодательное ограничение – до 65 лет – для руководителей медучреждений. То есть в 66 врач перестаёт быть врачом?!

– Давайте вернёмся к вашим законопроектам. Есть хоть малейший шанс, что они будут приняты? Что их не зарубит правительство и большинство в Госдуме?

– Правительственные горе-экономисты не понимают, что сегодня здоровье населения – это экономический фактор! Здоровый человек работает, приносит прибавочную стоимость, платит налоги, в конце концов. А больной нет… Вложения в здоровье – это, конечно, не сиюминутная спекулятивная прибыль или не профильные расходы. Это долгосрочные инвестиции, это развитие человеческого капитала. Простую формулу понимают во всём мире, но только не у нас. Потому что наш Белый дом помешался на принципах рынка. Но нельзя тащить эти правила в здравоохранение, образование. В сферу человеческого капитала. Это просто диверсия!

- Очень интересно будет понаблюдать, кто будет выступать против этих поправок. И с какой формулировкой. Кстати, насколько я знаю, тот же закон о борьбе с курением постоянно заворачивало правительство из-за отрицательного мнения табачного лобби, и только после команды президента удалось его принять?

– Так и было. Правительство несколько раз присылало на него отрицательный отзыв. Даже не писало правду, мол, люди будут бросать курить и упадёт сбор табачных акцизов. Просто отказывало, и всё. Лидер нашей партии Сергей Миронов сумел убедить Владимира Путина, и закон прошёл «на ура».

– Можно как-то переломить ситуацию, чтобы здоровье человека, а не бизнес-интересы узкой группы лиц стало приоритетом?

– Возможно ( а может и нет), это произойдёт после выборов президента в следующем году. Разгонит это правительство и начнёт новый курс – на сбережение нашего человека. А пока.... выживаем, как можем.