Забористый план Порошенко. Тiкайте хлопцi!

Политическое недоразумение года – президент Украины Петр Порошенко посетил Вашингтон. В граде на холме своих забот хватает:

https://ria.ru/syria/20170621/1496956748.html?utm_source=smi2&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на “последние действия России в Сирии”, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон. не уточнив деталей. “Мы обсуждаем”, — ответил он на вопрос журналиста об ответных действиях США на “последние действия России в Сирии”. Уточнять, с кем именно ведутся данные обсуждения, госсекретарь не стал.

Тем не менее, нашли время для Петра Алексеевича. Встретили и приветили. Встречу Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом почтил своим присутствием сам Дональд Трамп. Даже в Пентагон сводили на экскурсию. Вот что любопытно, Трам уделил Петру Алексеевичу примерно 6 минут, из которых пять ушли на совместное фотографирование и еще минута на приветствия и рукопожатия, а в Пентагоне Петюня провел 4 часа. Многовато для простой экскурсии, не находите?

https://life.ru/t/новости/1019281/poroshienko_ispolnil_miechtu_v_pientaghonie

Порошенко исполнил мечту в Пентагоне. ЭмилаСидорова 20 июня президент Украины провёл в Вашингтоне встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом рассказал, что сегодня исполнилась его давняя мечта. Слова украинского лидера приводятся на сайте Пентагона. — Я говорил вам, что это моя мечта со времён службы в армии — побывать в Пентагоне. И я думаю, что мы вместе, в течение последних трёх лет, проделываем отличную работу. Мы вместе с нашими американскими партнёрами создаём новые Вооружённые силы Украины, которых не существовало два года назад, — заявил Порошенко. Напомним, 20 июня президент Украины провёл в Вашингтоне встречу с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, стороны обсудили проблемы безопасности и сотрудничества в области обороны.

Даже для осуществления давней мечты военнослужащего СА – Мальчиша-Плохиша — посетить Пентагон, неоправданно долго. Разве что общая тема для разговора нашлась с самым высокопоставленным в США морпехом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мэттис,_Джеймс

Чем еще, кроме очередной провокации против России Порошенко мог бы заинтересовать своих новых вашингтонских товарищей? Ничем. Новые друзья пришли на смену проверенным кадрам администрации Б. Обамы и, следовательно, ничего ему не должны. О чем Меттису с Порошенко четыре часа разговаривать? И что за срочность возникла во встрече именно теперь?

Любая заранее подготовленная провокация должна быть приурочена к какой-то памятной дате, празднику, открытию олимпийских игр, ЧМ, международному форуму, или чему-нибудь еще знаменательному. Так гораздо удобнее играть с народом в «послушайте, как это ужасно!». И с «национальными лидерами» удобно «решать вопрос». Не надо каждому звонить и отдельно уговаривать поддержать очередные санкции. Дал команду — и, вуаля, все, как один, поддержали.

Прибавляем от двух недель до месяца с момента «судьбоносной» для Порошенко и всего украинского народа встречи в Пентагоне и смотрим на политический календарь. Видим — саммит G 20 в Гамбурге 7-8 июля.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саммит_G-20_в_Гамбурге_(2017)

Германский саммит G-20, 12-й саммит лидеров стран «Группы 20», который должен пройти 7—8 июля 2017 года в Гамбурге, Германия.

Смотрим на политический календарь второй раз, — видим саммит Троеморье, который пройдет 6-7 июля в польском Вроцлаве, его тоже почтит своим присутствием президент США Дональд Трамп. Кроме Трампа с составом участников все ясно — бывшие страны соцлагеря с примкнувшей к ним Австрией и республиками СССР, под предводительством Польши и силовом обеспечении США пытаются установить блокаду морских торговых путей из России в Европу.

https://news-front.info/2017/06/20/troemore-kap-kan-dlya-ukrainy-vladislav-gulevich/?utm_source=smi2&utm_medium=tiz&utm_campaign=NF&utm_content=3186133 (20.06.2017)

6-7 июля в польском Вроцлаве состоится очередной форум стран-участниц проекта Троеморья. Ожидается участие президента США Дональда Трампа, а также представителей Австрии, Хорватии, Болгарии, Словении, Румынии, Словакии, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии. Украину на форум не позвали. Украинский вопрос на форуме будет обсуждаться без Украины. В том, что этот вопрос в той или иной форме всплывет в разговорах участников форума, сомнений нет. Сам президент Польши Анджей Дуда, инициатор проекта Троеморья, приглашал Киев к участию в нем. И не только Украину. В перспективе Троеморье должно расшириться за счёт Белоруссии и Молдавии. С выходом на Кавказ и Турцию, что не удивительно, ведь проект Троеморья «вырос» из проекта Междуморья времён Юзефа Пилсудского. Междуморье предполагало объединение в антироссийский блок под контролем Варшавы государств, расположенных между Балтикой и Чёрным морем. Троеморье, во-первых, говорит об объединении государств между тремя морями (Адриатика – Балтика – Чёрное море) на той же антироссийской основе, но с упором на экономику. Т.е. авторы Троеморья отошли от сугубо политического восприятия данного союза государств и добавили в идеологию немного экономической составляющей. Когда А. Дуда и активно поддерживающая его президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович говорят о построении новой геополитической оси Север – Юг вместо набившей оскомину оси Запад – Восток, они имеют в виду в первую очередь транспортно-энергетическую инфраструктуру. Недавно в Польшу прибыл первый танкер с американским сжиженным газом. Это событие преподнесли как первый шаг на пути к освобождению от газовой зависимости от России. Ничего нет удивительного в том, что Д. Трамп поддерживает проект Троеморья! Ведь перед американцами открывается польский рынок потребителей газа. …Недавний визит председателя Верховной рады Андрея Парубия в США показал, какое место отводится Украине в проекте кардинального переформирования восточного фланга НАТО. А. Парубий просил американских сенаторов рассматривать его страну как восточный форпост западной цивилизации. А чтобы «форпост» не пал под натиском, Парубий попросил денег и летальное оружие. Да и ЕС не желает упустить своей выгоды, готовя на ноябрь 2017 года саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе. И все это на фоне заявлений секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости пересмотреть формат АТО и предоставить президенту юридическое право применять армию для противодействия «гибридной агрессии России». Киевский режим готов спровоцировать новый виток кровопролития, лишь бы остаться у власти. Бывший министр налогов и сборов при президенте В. Януковиче Александр Клименко указывает: Турчинову выдуманный термин о «гибридной агрессии России» нужен для того, чтобы иметь право применять ВСУ без объявления военного положения (при нем нельзя проводить выборы, а в 2019 г. президентские выборы) и без объявления настоящей войны России (тогда ситуация для Киева поменяется кардинально). А Парубий открыто заявляет, что принятие закона «о реинтеграции Донбасса» предоставит Киеву юридические основания «для ведения боевых действий и военных операций». Вывертом о «гибридной агрессии России» режим Порошенко надеется продлить себе жизнь. «У гибридной войны нет границ, а агенты Кремля повсюду. Речь о том, чтобы президент смог подавить любой протест граждан и провести зачистку территории силами ВСУ», — комментирует А. Клименко. * * * Поддержка Польшей и Соединенными Штатами действующей украинской власти говорит о том, что и в Варшаве, и в Вашингтоне согласны на превращение восточных рубежей Троеморья, которые одновременно суть границы территорий, контролируемых Киевом, в рубежи войны и кровопролития. Война и запутанные схемы поставок заморского газа – вот что принесёт Украине участие в этой геополитической авантюре. Владислав Гулевич, «Одна Родина»

Рано мы радовались отложению рассмотрения в палате представителей США законопроекта о наложении новых санкций против России и Ирана.

https://ria.ru/world/20170620/1496886249.html Республиканцы взяли паузу: в США отложили принятие санкций против России

(20.06.201)

Они готовят полномасштабную блокаду России и на суше, и на море, только ждут подобающего повода. Прошенко в кои-то веки имел возможность заступиться за Трампа, он то уже в курсе, что Вашингтон Москве готовит. Не сотрудничает Трамп с Москвой, это точно.

https://russian.rt.com/world/news/401798-poroshenko-trump-rossiya

Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью Fox News заявил, что не верит в «связи» президента США Дональда Трампа с Россией. «Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией. — RT)», — заявил украинский президент, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Ему, как главному исполнителю провокации и деньжат подкинут, уже обещали:

https://russian.rt.com/ussr/news/401796-poroshenko-vsemirniy-bank-investicii

Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с главой Всемирного банка Джимом Ён Кимом, в ходе которой стороны обсудили привлечение иностранных инвестиций в экономику страны. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера. …Ранее сообщалось, что Порошенко провёл встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. В начале июня стало известно, что МВФ и Всемирный банк поддержали законопроект о реформировании пенсионной системы, разработанный Министерством социальной политики Украины.

Итак, провокация заказана, назначена дата, поступила предоплата… По некоторым признакам, Порошенко готовит провокацию в акватории Черного моря.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706201147-tj8e.htm?utm_source=smi2 (20 июня 2017) Замглавы Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что армия Украины сможет уничтожить Черноморский флот России с помощью списанных турецких подлодок проекта 208, которые Турция смогла бы передать Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции. По словам Лупакова, что, если бы у Киева было пять подводных лодок, для Украины не было бы никакой угрозы с моря. «За неделю это Черное море можно вдоль и поперек пройти, перетопить все, что есть российского в Черном море», – заявил Лупаков.

Разговоры об уничтожении российского флота в акватории ЧМ начаты не случайно. Порошенко «поговорил» с Тиллерсоном о «возвращении» Крыма и «прекращении оккупации» Донбасса.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201706210056-jvu1.htm (21 июня 2017) Порошенко и Тиллерсон обсудиди «возвращение» Крыма

Варшава хочет, как минимум — морской блокады России, а как максимум — бомбардировок Украины силами НАТО.

http://svpressa.ru/politic/article/174959/

Польша в лице своего посла на Украине Яна Пеклопредложила Соединенным Штатам начать реализацию югославского сценария в Донбассе. Дескать, Европейский союз никак не может остановить конфликт, и без вмешательства американцев не обойтись.

Порошенко тоже хочет бомбардировок НАТО, иначе его банде кранты, тут у него полный консенсус и с Варшавой, и с Вашингтоном, где политику определяют ястребы — кадровое наследие Клинтонов и Бушей. Немного мешают Киеву «дружить» с Вашингтоном против Москвы наблюдатели ОБСЕ, фиксирующие отдельные военные преступления в Донбассе, но против них резко возросло количество провокаций:

https://www.kommersant.ru/doc/3330856?utm_source=kommersant&utm_medium=all&utm_campaign=hotnews

(21.06.2017) В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о задержании вооруженных людей, напавших 20 июня на патруль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в городе Ясиноватая. «Это произошло в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятия»,— приводит Донецкое агентство новостей выдержку из сообщения. Ранее о нападении сообщили в СММ ОБСЕ. «Вооруженные члены так называемой ДНР совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей»,— отметили в миссии. Напомним, 23 апреля автомобиль с наблюдателями ОБСЕ подорвался на фугасе в районе села Пришиб в Славяносербском районе под Луганском. В результате погиб сотрудник организации – американец, еще трое получили ранения.

Тонут в общем антироссийском хоре голоса политиков «неприсоединившихся» к секте «свидетелей вмешательства Москвы в выборный процесс»:

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/18/komitet-po-razvedke-kongressa-ssha-pora-prekratit-ohotu-na-russkih-vedm?utm_source=smi2(18 июня 2017) Комитет по разведке Конгресса США: Пора прекратить «охоту на русских ведьм» Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нуньес призвал Вашингтон перестать «охотиться за российскими призраками». «Мы должны прекратить охотиться за российскими призраками и вернуться к реальной работе», — цитирует конгрессмена издание Politico. Кроме того, Нуньес выразил уверенность в том, что никакого «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и российскими властями в ходе предвыборной кампании не было.

Но здравые голоса сегодня в Вашингтоне погоды не делают. Итак, для начала — морская блокада. Для подготовки общественного мнения неискушенной американской публике объяснили, что авианосцы — это «наше американское Фсё» (не опечатка), – то есть, зримый символ военной мощи, ни много, ни мало. Тот же эксперт объяснил, что коварный супостат, китайский или российский, может «Фсё» и утопить, применив баллистические ракеты большого радиуса действия, или ударив с подводных лодок. То есть, символ военной мощи США, словив пробоину, идет ко дну, как и любое другое плавучее корыто, если его продырявить.

https://ria.ru/world/20170611/1496301867.html?utm_source=rg&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Авианосцы — один из зримых символов военной мощи США, однако при столкновении с более серьезным противником, нежели вооруженные силы стран третьего мира, они могут оказаться очень дорогими “плавучими мишенями”, считает обозреватель издания National Interest Себастьян Роблин. Для действий против береговых целей авианосцу придется подходить на достаточно близкую дистанцию — так, радиус действия палубных самолетов F-35C без дозаправки в воздухе составляет около 1100 километров. Приближение к берегам противника на такое расстояние может поставить корабль под угрозу, говорится в статье. Например, китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D имеет дальность порядка 1450 километров и способна маневрировать в полете, что обеспечивает высокую точность поражения. По некоторым оценкам, единственное попадание такой ракеты способно уничтожить авианосец, подчеркивает автор. Огромной опасностью для авианосцев остаются подводные лодки — еще во Вторую Мировую войну на их счету было несколько потопленных кораблей этого класса. Угрозу представляют не только атомные субмарины, способные оставаться под водой месяцами, но и относительно небольшие дизельные подлодки, особенно оснащенные воздухонезависимой энергетической установкой. В частности, шведские подлодки типа “Готланд”, несмотря на относительно низкую скорость, на учениях НАТО продемонстрировали, что могут незаметно приблизиться к авианосцу и условно “потопить” его, напоминает Роблин. Другим субмаринам, таким, как российские подлодки проекта 949, нет необходимости рисковать и приближаться к авианосцу и его эскорту — они способны атаковать цель крылатыми ракетами П-700 “Гранит” из-под воды с дистанции порядка 600 километров. При этом прогресс не стоит на месте, и такие виды вооружений, как российские гиперзвуковые ракеты “Циркон”, для авианосцев будут еще более опасны, отмечает автор. Разумеется, за отсутствием реального опыта применения этих видов оружия нельзя однозначно утверждать, насколько они окажутся эффективными в боевой обстановке, отмечает автор. Однако совершенствование ракетного оружия и подводных лодок ставит под сомнение возможность авианосцев оставаться в безопасности при боевых действиях против сопоставимого по технологическому уровню противника, заключает National Interest.

Недавнее столкновение эсминца USS Fitzgerald с контейнеровозом ACX Crystal (https://www.gazeta.ru/army/2017/06/18/10726451.shtml#page1) могло служить исключительно целям информационно-пропагандистской кампании, донося до благодарных ушей лапшу в стиле лучших рекламных слоганов: «американский военный авианосец, — это совершенное творение человека, такой хрупкий и нежный… Берегите его!». Наутро можно демонстрации устраивать по всему миру в защиту американских авианосцев от российских и китайских подводных лодок. Все плачут, несут цветы к посольству и никто не спрашивает, зачем он поперся в самое синее Черное море. (Наблюдаем каждый раз после терактов). Настолько отработанный прием, что к специально обученным показательно скорбящим людям с одинаковыми цветами, умеющим плакать при телекамерах, легко присоединяется наше доверчивое и сердобольное население. Элои из романа Г. Уэллса «Машина времени». Хотели помочь — лучше б деньги жертвам и их родственникам собирали, или с расследованием терактов помогали, или протестовали против бездействия правительства, допустившего теракт или катастрофу, все лучше, чем ходить, и послушно слезы лить.

Но как же подтолкнуть русских к нападению на «беззащитный» американский авианосец? Задачка не из легких. Её-то и призван решить доступными средствами пока еще действующий президент Украины. Его даже оставили дома, в Киеве, не пригласив ни на первый саммит в начале июля, ни на второй, хоть и знают, что международные саммиты он любит больше всего на свете. Даже больше конфет. Но все уехали на саммит, а Порошенко оставили дома. К отъезду взрослых на саммиты, трудный политический подросток подготовился хорошо — срочно забрал из ремонта флагман украинского флота – фрегат «Гетман Сагайдачный». Лучшего у Украины все равно ничего нет с начала девяностых годов:

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_кораблей_Военно-морских_сил_Украины) Как бы Петя чего не натворил… У старого корыта, пардон, флагмана Украинского флота, почти сразу после ремонта вышел из строя двигатель, но «Гетман Сагайдачный», похоже, в самое ближайшее время отправится в свой последний путь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гетман_Сагайдачный_(фрегат)

В мае 2017 фрегат вышел из строя из-за поломки двигателя почти сразу после ремонтных работ.

В последний путь, в его последнюю атаку на цель в районе Крыма, например, на российские газовые вышки, «Гетмана Сагайдачного» сопроводит и иностранный военный корабль какой-либо страны НАТО (пошлют, кого не жалко), а, возможно, и парочку. У меня предупреждение к команде фрегата: «Тiкайте хлопцi!»

На миру и смерть красна, потому и фрегат, и сопровождающее судно будут взорваны. Возможны варианты: взорваны вместе или по очереди, что-то сразу пойдет ко дну, что-то будет лишь немного повреждено, а спасательная операция будет еще долго «радовать» зрителей запоминающимися кадрами. Под такую картинку любые санкции раскрутить можно. Подрыв судов и будет условным сигналом к новому витку санкций, попытке введения морской блокады против России и всему тому, что они давно хотели ввести, но стеснялись сказать об этом мировому сообществу.

Думаете всё? Провокация в два хода? Что ж они тогда в Пентагоне четыре часа обсуждали? Ходов на самом деле больше. Петр Алексеевич привез «пакет предложений» по урегулированию ситуации в Донбассе и «возвращению» Крыма и получил одобрение практически на любую провокацию, которую он сумеет и успеет организовать до сентября 2017 года.

Продолжение следует.