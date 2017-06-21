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Хотели как лучше, а получилось как всегда

11:07. 21 июня 2017 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Искусственные подсластители портят метаболизм и провоцируют диабет.

Хотя подсластители и считаются спасением от лишних калорий, использовать их все же стоит с осторожностью. (Фото: Amaviael / Depositphotos.)

Хотя подсластители и считаются спасением от лишних калорий, использовать их все же стоит с осторожностью. (Фото: Amaviael / Depositphotos.)

Содержание искусственных подсластителей (вроде сукралозы, аспартама и пр.) в нашем рационе в последнее время резко возросло – их добавляют не только в диетические напитки, но и в кондитерские изделия, хлопья, низкокалорийные йогурты, жвачки без сахара и даже медицинские препараты.

Считается, что они, заменяя обычный сахар, помогают предотвратить все те неприятные последствия для организма, от лишнего веса до диабета, которые связаны с обычными сладкими углеводами; диабетики же с помощью подсластителей могут почувствовать сладкий вкус, не боясь проблем с уровнем сахара в крови.


Но тут следует сказать, что, хотя искусственные подсластители исследуют довольно долго, до сих пор у нас нет достоверных и четких данных, которые позволили бы с уверенностью сказать, что они действительно являются тем «волшебным средством», какими мы их считаем. Более того, анализ статистики и новейшие эксперименты дают основания полагать, что искусственные подсластители могут подпитывать те недуги, от которых они должны нас защищать.

Большая статистика

С 1993 и по 2007 гг. во Франции проводилось большое эпидемиологическое исследование, в котором участвовали около ста тысяч женщин. Они регулярно сообщали о том, что, когда и сколько они ели, перекусывали ли между основными приемами пищи и т. д.; одновременно у них собирали информацию о состоянии здоровья. В результате образовалась огромная масса данных, которые можно было обрабатывать статистическими методами в поисках медицинских закономерностей. Именно этим и занялись Гай Фагерацци (Guy Fagherazzi) и его коллеги из института Inserm, которые в 2013 году опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition статью, касающуюся газированной воды с диетическими подсластителями: оказалось, что она сильнее, чем обычная газировка, повышает риск диабета второго типа.

Исследователи смоделировали риск развития диабета в зависимости от потребления трех типов напитков: обычной газировки, диетической и свежевыжатого фруктового сока. Модель показала, что, например, полтора литра диетической газировки в неделю увеличивают вероятность диабета на 60% больше, чем полтора литра газировки обычной. Примечательно, что от свежевыжатого сока – в котором, в отличие от промышленно изготовляемого, содержатся натуральные сахара – шансы заболеть диабетом не увеличивались.

В другой статье, опубликованной в середине февраля в Annals of Nutrition and Metabolism, Фагерацци и его коллеги уже прямо утверждают, что искусственные подсластители повышают вероятность диабета второго типа. Надо сказать, что большая часть работ на эту тему посвящена диетическим напиткам, а на сами искусственные подсластители, как они есть, которые можно самостоятельно куда-то добавлять, внимания обращали мало.

Поэтому сейчас команда Фагерацци сосредоточилась на подсластителях в форме таблеток и порошков. Для тех, кто ел их «всегда или почти всегда», риск диабета оказался на 83% выше по сравнению с теми, кто это делал «никогда или редко». Авторы работы также учитывали «стаж» употребления, чтобы выявить возможный накопительный эффект, который действительно имел место: оказалось, что для тех, кто регулярно употреблял подсластители на протяжении десяти лет и более, диабетический риск был на 110% выше (в 2,1 раза), чем для людей, не имевших такой привычки.

Насколько это достоверно?

Можно было бы предположить, что подсластители приводят к банальному ожирению (согласно многочисленным исследованиям, такая связь действительно имеет место), а ожирение уже, в свою очередь, приводит к диабету. Однако после того как исследователи сделали поправку на индекс массы тела, результаты хоть и стали несколько менее «красивыми», но принципиально не изменились. То есть, получается, подсластители напрямую провоцируют диабет, хотя и накопление из-за них избыточного веса тоже вносит свой вклад.

С другой стороны, можно было бы предположить, что у людей, переключающихся с сахара на подсластители, уже есть нарушения обмена веществ, которые дают «зеленый свет» диабету – из-за чего, собственно, и приходится корректировать рацион. Однако авторы работы постарались учесть и это возражение, исключив из своего анализа тех, кто заболел диабетом в течение пяти лет после того, как начал употреблять подсластители – и результаты остались прежними. (Разумеется, здесь учитывали и другие факторы, которые могли бы «сыграть на руку» диабету – такие, как курение, недостаток физической активности, наследственная предрасположенность и т. д.)

От статистики – к механизму.

Сейчас влияние подсластителей на метаболизм начинают изучать все активнее, и, хотя многое здесь пока еще непонятно, у нас уже есть некоторые физиологические и биохимические объяснения того, как одно может быть связано с другим. Во-первых, после перехода на искусственные подсластители наш мозг быстро усваивает, что сладкий вкус теперь соответствует более низкому количеству калорий. Поэтому мы начинаем есть больше, компенсируя те калории, которые недобрали, а если, кроме того, мы продолжаем есть и продукты с обычным сахаром, то в результате получаем гораздо больше калорий, чем нужно.

Во-вторых, есть данные, что организм отзывается на подсластители так же, как на глюкозу; например, известно, что после употребления аспартама в крови повышается уровень инсулина. Но поскольку никакой глюкозы мы не ели, вброс инсулина лишь дестабилизирует баланс глюкозы в крови. А при частых инсулиновых скачках клетки становятся к нему менее чувствительны; не важно, что служило причиной скачков – реальный сахар или «пустышка»-подсластитель. Снижение же чувствительности к инсулину у клеток – один из главных признаков надвигающегося диабета второго типа.

В-третьих, есть предположение, что у людей, потребляющих искусственные подсластители, вырабатывается меньше гормонов, регулирующих пищеварение, а значит, должным образом регулировать уровень глюкозы им сложнее.

В-четвертых, искусственные подсластители активируют у нас в пищеварительном тракте рецепторы к сладкому, которые участвуют в усвоении глюкозы, что в долгосрочной перспективе приводит к тому, что ее всасывается все больше и больше. Это, с одной стороны, приводит к накоплению жира (избыток глюкозы превращается в липиды и запасается в жировой ткани), с другой стороны, избыток глюкозы в крови и накопление жира стимулируют воспаление, которое провоцирует диабет (это, между прочим, тот самый механизм, посредством которого к диабету приводит ожирение).

В-пятых, известно, что некоторые подсластители непосредственно влияют на жировую ткань. Например, сукралоза стимулирует появление новых жировых клеток и накопление в них жировых капель.

Наконец, такие подсластители, как сахарин, сукралоза и аспартам, сказываются на микрофлоре кишечника, так что кишечные бактерии начинают выделять вещества, провоцирующие воспалительную реакцию.

Что делать?

В своей статье на сайте The Conversation Гай Фагерацци призывает читателей к бдительности, и заодно говорит о том, что пищевым компаниям пора прекратить продвигать искусственные подсластители как абсолютно здоровую альтернативу сахару. По словам исследователя, нам нужно пересмотреть использование подсластителей в пищевой промышленности и одновременно продолжать изучать их, обращая внимание на каждый отдельный случай. (Например, изменения микрофлоры под их действием происходит не у всех, и нужно понять, от чего это зависит.)

С другой стороны, важно понимать, что из того, что искусственные подсластители вредны, вовсе не следует, что обычный сахар полезен. Получается, что тем, у кого проблемы с обменом веществ, стоит воздерживаться как от привычной глюкозы, так и от ее заменителей.

Остаётся надеяться, что в ближайшее время все-таки удастся создать какой-нибудь безопасный подсластитель. Стоит подчеркнуть, что все, что было сказано выше, касается именно синтетических веществ, и, возможно, в поисках новых сахарозаменителей следовало бы обратиться к натуральным источникам, вроде растения стевии: известно, что содержащейся в ней сладкий стевиозид благотворно влияет на баланс инсулина и глюкозы в крови. (Стевиозид, кстати, давно используется как пищевая добавка.)

Впрочем, натуральность вовсе не означает безопасность, и в случае подсластителей, выделенных из природных источников, все равно потребуются специальные эксперименты, которые могли бы удостоверить, что от них не последует никаких неприятных сюрпризов.



Анастасия Субботина


***


Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: биология, здоровье, химия, человек
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