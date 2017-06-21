В Британии предлагают заряжать мобильные телефоны при помощи мочи

Разработчики из британской компании Bristol Robotics Lab изобрели способ перерабатывать мочу в электричество.

Придуманное им устройство состоит из нескольких цилиндров, наполненных специальными микроорганизмами. Они питаются элементами, содержащимися в сточных водах и моче, сообщает BBC.

В качестве побочного продукта этого процесса вырабатываются электроны. Пока устройство, вмещающее около двух литров мочи, может вырабатывать не больше 40 милливатт. Тем не менее изобретатели надеются увеличить его мощность с тем, чтобы вырабатываемого электричества хватало для заряда электронных устройств, а также питания для источников света.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2900921