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В Британии предлагают заряжать мобильные телефоны при помощи мочи

04:24. 21 июня 2017 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

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Разработчики из британской компании Bristol Robotics Lab изобрели способ перерабатывать мочу в электричество.

 

Придуманное им устройство состоит из нескольких цилиндров, наполненных специальными микроорганизмами. Они питаются элементами, содержащимися в сточных водах и моче, сообщает BBC.
 
В качестве побочного продукта этого процесса вырабатываются электроны. Пока устройство, вмещающее около двух литров мочи, может вырабатывать не больше 40 милливатт. Тем не менее изобретатели надеются увеличить его мощность с тем, чтобы вырабатываемого электричества хватало для заряда электронных устройств, а также питания для источников света.
 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2900921
Метки: Новости
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