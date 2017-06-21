Умер создатель спецназа КГБ “Вымпел”

Война сионизма со всем миром никогда не прекращалась, а постоянно увеличивалась в масштабах. Эта война длится тысячи лет. Сейчас они стараются взорвать всю планету. Да, сами тоже погибнут, но они – зомби и отказаться не могут... Часть 1, Часть 2 Конец ...