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Умер создатель спецназа КГБ “Вымпел”

12:29. 21 июня 2017 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:


В Москве на 92-м году жизни скончался генерал-майор КГБ Юрий Иванович Дроздов.
Большую часть своей жизни он посвятил органам госбезопасности, возглавляя нелегальную резидентуру КГБ и поучаствовав в создании подразделения спецназа "Вымпел".

Ниже, документальный фильм посвященный легенде советской разведки.



Плюс еще пара текстовых материалов.

1. Об отношении России и Запада, службе и жизни после КГБ – http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/archives/792
2. Легенды спецназа. Статья в журнале "Братишка" (2005 год) – http://www.bratishka.ru/archiv/2005/8/2005_8_5.php

О создании спецназа КГБ "Вымпел".



Одно из последних интервью Дроздова данное в 2016 году.




40-е годы.


С супругой. 1957. Восточный Берлин.


Дроздов в Афганистане.


На учениях "Вымпела". 80-е.

Мир праху.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, вымпел, документальное кино, кгб, разведка, свр, спецназ
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