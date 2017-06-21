Умер создатель спецназа КГБ “Вымпел”
12:29. 21 июня 2017 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Москве на 92-м году жизни скончался генерал-майор КГБ Юрий Иванович Дроздов.
Большую часть своей жизни он посвятил органам госбезопасности, возглавляя нелегальную резидентуру КГБ и поучаствовав в создании подразделения спецназа "Вымпел".
Ниже, документальный фильм посвященный легенде советской разведки.
Плюс еще пара текстовых материалов.
1. Об отношении России и Запада, службе и жизни после КГБ – http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/archiv
2. Легенды спецназа. Статья в журнале "Братишка" (2005 год) – http://www.bratishka.ru/archiv/2005/8/20
О создании спецназа КГБ "Вымпел".
Одно из последних интервью Дроздова данное в 2016 году.
40-е годы.
С супругой. 1957. Восточный Берлин.
Дроздов в Афганистане.
На учениях "Вымпела". 80-е.
Мир праху.
Источник: colonelcassad.livejournal.com