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У трудовых мигрантов в Москве нашли ВИЧ, сифилис и туберкулез

04:10. 21 июня 2017 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

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Число ВИЧ-инфекций, которые были выявлены у мигрантов, прибывших в Москву за трудовыми патентами, за последние пять лет выросло в 15 раз, больных сифилисом - в 40 раз. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает ТАСС.
 

 

«За период с 2012 года в 40 раз мы стали чаще выявлять сифилис, увеличилось в 15 раз количество выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов, в 6 раз — абсолютное число мигрантов, больных туберкулезом», — сказал Печатников.
 
По словам заммэра, выявить заболевания помогла централизованная деятельность лабораторий на базе Многофункционального столичного миграционного центра, который начал свою работу в январе прошлого года.
 
С апреля центр выдает патенты круглосуточно, без праздников и выходных. Стоимость патента в Москве составляет 4 тысячи рублей в месяц. Срок его действия — от 1 до 12 месяцев с возможностью продления на год.
 
Среднее время подачи заявления и прохождения всех процедур для получения патента составляет около двух часов.
 
http://mir24.tv/news/society/16247437

 

Метки: мигранты, события
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