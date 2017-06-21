У трудовых мигрантов в Москве нашли ВИЧ, сифилис и туберкулез

Число ВИЧ-инфекций, которые были выявлены у мигрантов, прибывших в Москву за трудовыми патентами, за последние пять лет выросло в 15 раз, больных сифилисом - в 40 раз. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает ТАСС.

«За период с 2012 года в 40 раз мы стали чаще выявлять сифилис, увеличилось в 15 раз количество выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов, в 6 раз — абсолютное число мигрантов, больных туберкулезом», — сказал Печатников.