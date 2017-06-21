У трудовых мигрантов в Москве нашли ВИЧ, сифилис и туберкулез
04:10. 21 июня 2017 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
Число ВИЧ-инфекций, которые были выявлены у мигрантов, прибывших в Москву за трудовыми патентами, за последние пять лет выросло в 15 раз, больных сифилисом - в 40 раз. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает ТАСС.
«За период с 2012 года в 40 раз мы стали чаще выявлять сифилис, увеличилось в 15 раз количество выявленных ВИЧ-инфицированных мигрантов, в 6 раз — абсолютное число мигрантов, больных туберкулезом», — сказал Печатников.
По словам заммэра, выявить заболевания помогла централизованная деятельность лабораторий на базе Многофункционального столичного миграционного центра, который начал свою работу в январе прошлого года.
С апреля центр выдает патенты круглосуточно, без праздников и выходных. Стоимость патента в Москве составляет 4 тысячи рублей в месяц. Срок его действия — от 1 до 12 месяцев с возможностью продления на год.
Среднее время подачи заявления и прохождения всех процедур для получения патента составляет около двух часов.
http://mir24.tv/news/society/16247437