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Тайны и загадки. Самый рискованный эксперимент за всю историю человечества

20:02. 21 июня 2017 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:

На Марсе появился бетмобиль от конструкторов НАСА. Зачем астронавтам машины из комиксов. Гигантские рептилии снова будут населять нашу планету. Зачем генетики хотят возродить динозавров. Величайшее открытие или апокалипсис. Почему одни ждут от адронного коллайдера путёвки в параллельные миры, а другие конца света. К чему приведёт самый рискованный эксперимент за всю историю человечества. Учёные планируют лечить людей с помощью вирусов. Шокирующее открытие медиков поможет человечеству избавиться от рака. Сенсационное открытие археологов. В Турции найдено сооружение вдвое старше пирамид Египта. Загадочный храм из мегалитов испещрён таинственными надписями. Какое послание скрывает новая находка учёных.

Метки: генетика, космос, параллельные миры, тайны и загадки
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