Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2017

Украинская армия обстреляла 19 населённых пунктов ДНР за сутки

За прошедшие сутки ВСУ тридцать шесть раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы девятнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР скончалась женщина из-за обстрела ВСУ.

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Пожилая женщина в ДНР стала жертвой обстрела ВСУ

В ДНР в Ясиноватий погибли женщина из-за обстрела со стороны украинской армии.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Сегодня ночью от полученных ранений несовместимых с жизнью, умерла Литвиненко Эмма Григорьевна 28.10.1936 г.р., 19 июня получившая ранения несовместимые с жизнью в результате обстрела н.п. Ясиноватая на улице Бабушкина 74», — рассказал он.

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Вооруженные люди напали на ОБСЕ в ДНР

Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали вооруженных людей, которые накануне днем напали на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Ясиноватая.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ», — заявили в командовании.

Известно, что инцидент произошел около полудня в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала. К патрулю СММ подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами. Из машины вышли два человека в камуфлированной одежде, балаклавах и с оружием. Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия.

В настоящее время задержанные дают показания. По предварительным данным, «это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства Республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей». Также установлено, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — считают в республиканском командовании.

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Армия Украины шесть раз нарушила «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Сокольники, Калиновка, Обозное, Желобок.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС.

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ВАЖНО: Спецслужбы ДНР задержали вооруженных мужчин, напавших на патруль ОБСЕ

Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, напавших на патруль ОБСЕ в Ясиноватой. Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали вооруженных людей, которые накануне днем напали на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Ясиноватая. Об этом сообщили сегодня ночью в оперативном командовании ДНР. «В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ», — заявили в командовании. Известно, что инцидент произошел около полудня в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала. К патрулю СММ подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами. Из машины вышли два человека в камуфлированной одежде, балаклавах и с оружием. Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия. В настоящее время задержанные дают показания. По предварительным данным, «это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства Республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей». Также установлено, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР. «Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — считают в республиканском командовании. Ранее сегодня миссия ОБСЕ опубликовала доклад об инциденте в Ясиноватой. Сообщается, что двое неизвестных угрожали оружием шестерым наблюдателям, перемещавшимся на двух патрульных бронированных машинах. В ходе инцидента один из нападавших ударил по машине прикладом автомата, автомобилю нанесен незначительный ущерб. Сотрудники миссии не пострадали и благополучно вернулись на базу в столице Республики. При этом изначально в микроблоге СММ ОБСЕ на сервисе Twitter было безосновательно заявлено, что «жестокое нападение» на наблюдателей якобы совершили представители ДНР Ранее военный источник из силовых структур ДНР рассказал «Русской Весне», что эта ситуация похожа на спланированную провокацию, организованную ко встрече Порошенко и Трампа, а также к приближающемуся новому этапу переговоров. Читайте также: После боя с ВСУ батальон Захара Прилепина продвинулся вперед на километр (ВИДЕО)

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Александр Хуг посетил Саханку

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетил прифронтовое село Саханка Новоазовского района на юге ДНР.

Вместе с Александром Хугом приехали и патрули ОБСЕ. Представители мониторинговой миссии осуществили инспекцию в населенном пункте.

«Я сегодня присоединился к патрулю. Мы пересекли линию соприкосновения и приехали сюда. Если бои будут продолжаться и Саханка будет находиться по продолжительными обстрелами – это будет провалом Минских соглашений», — заявил Александр Хуг.

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«Железный»: Обстрелы ВСУ сильнее, чем в 14-м году

Видео от военкоров команды News Front.

News Front взял комментарий у военнослужащего Вооруженных сил Донецкой Народной Республики «Железного» о ситуации в многострадальном поселке Зайцево. С 2014 года в населенном пункте погибли 40 человек, были ранены 77, разрушены или повреждены почти все здания.

«Люди и мы к этой вакханалии (обстрелам со стороны ВСУ – ред.) уже можно сказать привыкли, но они с каждым днем становятся все сильнее и сильнее. Обстрелы уже более сильные, чем в 2014 году», — рассказал «Железный».

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 20.06.2017

— Киев готов разместить американских военных на Украине;

— В Сирии 12 мирных жителей погибли от ударов самолетов коалиции;

— Тиллерсон озвучил план по нормализации отношений с Россией;

— В ДНР в результате обстрела силовиков повреждены три дома.

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