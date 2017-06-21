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Солдат ВСУ, брошенного командованием, перед смертью отослал видеописьмо родным

18:11. 21 июня 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

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Погиб в районе села Водяное (Ясиноватский район) Донецкой народной республики 20 марта. 
 
Позиции, которые было приказано занять Дмитрию со своим подразделением в нарушение Минских договоренностей, позже были предательски брошены украинским командованием. 
 
Как сообщил ФАН источник, украинских солдат в этом районе использовали в качестве инструмента политического давления на ДНР – требовалось срочно занять дополнительные территории республики, чтобы затем выторговать более выгодные условия на переговорах. Однако, бойцы ДНР смогли с минимальными потерями вернуть незаконно оккупированные территории, а подразделение Дмитрия Полевого оказалось фактически брошенным на произвол судьбы и понесло огромные потери. 
 
В своём обращении к несовершеннолетней дочери незадолго до гибели Дмитрий Полевой на чистом русском языке, едва сдерживая слёзы, говорит:
 
«Привет, доченька. У нас не всегда получается с тобой поговорить по телефону, поэтому я тебе передаю привет таким образом. Хочу сказать, что я тебя очень люблю и скучаю за тобой… Вот… Слушай мамочку… берегите себя. А даст бог – вернусь с войны, мы ещё встретимся… Я люблю вас».
 
 
 
Солдат ВСУ предчувствовал, что скоро погибнет, потому что на украинских позициях к тому времени уже было известно, что подразделение не получит подкреплений и не будет поддержано ни разведкой, ни артиллерией. Фактически военнослужащих бросили и они это знали, оставляя предсмертные записки в своих телефонах.
 
Заметим, что подразделения 36-й бригады МП ВСУ, где служил Полевой, постоянно атаковали мирные поселки ДНР. Так, они принимали участие в обстреле посёлка Безыменное на юге ДНР во время празднования жителями Великой Победы. Тогда три мирных жителя были ранены, 11 домов разрушены.
 
Ранее в селе Саханка на юге ДНР была застрелена Пригода Вера Алексеевна 1939 года рождения. Выстрел был произведен снайпером из состава исламского батальона, находящегося в зоне ответственности 36-й бригады МП. 
 
В целом Киев считает 36-ю бригаду МП ВСУ элитной частью. Правда, по ней неоднократно поднимался вопрос о хищениях денежных средств командирами и даже были зафиксированы инциденты, когда военная техника не доходила до части, будучи проданной на сторону.
 
Дмитрий Полевой погиб 20 марта. Его мать безуспешно пыталась достучаться до сына по WhatsApp, и кто-то, видимо из числа его сослуживцев – написал матери «его больше нет…»:

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Наши источники, передавая запись ФАН, просили редакцию обратиться ко всем матерям и женам украинских солдат: 
 
«Не отпускайте своих родных на войну в Донбассе. Эта война – братоубийственная и подлая! Вас обманывают. Мы также обращаемся к детям украинских солдат и говорим им: Дети, остановите войну, не отпускайте своих отцов на фронт. Пусть, наконец-то, на Украине воцарится мир и справедливость».
 
Редакция ФАН призывает всех неравнодушных присоединится к медиа-движению с хэштэгом #ChildrenStopWar, чтобы совместными усилиями приблизить мир в Донбассе. 
 
#CHILDRENSTOPWAR                                                                                                             Николай Романенко
 
 
https://riafan.ru/830655-soldat-elitnogo-podrazdeleniya-vsu-broshennogo-komandovaniem-pered-smertyu-otoslal-videopismo-docheri?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Метки: кара, Новороссия, окраинский фашизм, Украина
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