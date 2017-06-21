Русская Смута и гибридная война как определяющий фактор нашего времени

Ушедший ХХ век оказался для России крайне болезненным этапом развития, обозначенным не только двумя мировыми войнами, но также братоубийственным гражданским конфликтом 1917-1922 годов, крушением СССР как историческим наследником Великой России, хозяйственно-экономической деградацией постсоветской РФ, все более напоминающей сырьевой придаток мировой экономики с полуколониальным разделением общества на «верхи» и «низы», на управляющую «элиту» и народные «массы». Новый век еще более усугубил проблемы российского социума, связанные с разрастанием экономического кризиса всего мирового сообщества. «Осенью 2008 года, — констатируют авторы «Новой русской доктрины», — свершилось: кризис поразил средоточие мирового капитализма. Беда пришла в самое сердце Запада. Началась новая Великая депрессия. Она разразилась словно гигантское землетрясение, … . Ударные волны пошли по всей планете, повергая в бедствие все новые и новые страны. Теперь кризис объял все…

Не стала исключением и Российская Федерация» (Аверьянов В., Багдасаров Р. Новая русская доктрина. Пора расправить крылья. — «Яуза», 2010 — 288 с.). Довершением бедствий постсоветской России стала Киевская «революция достоинства», подрубившая русские корни национальной идентичности украинского общества и провозгласившая его частью западной цивилизации, напрочь отвергая русские начала украинской культуры.

Таким образом, социально-политический кризис Русского мира, разразившийся в начале прошлого столетия, сегодня приблизился к своему апогею, стирая с лица современного мирового сообщества нравственные очертания «российской цивилизации».



«Нарастает атомизация общества, индивидуализм, клиповость сознания, — предупреждают россиян современные разработчики стратегии возрождения России, — падает средний уровень самосознания граждан за счет снижения качества образования и деградации культуры, снижается уровень жизни граждан в настоящий кризисный период, что опасно ростом социального напряжения и массовыми волнениями.



Все перечисленное, в случае продолжения сложившихся трендов, может привести к потере нашей национальной и культурной идентичности, к безликому обществу потребителей и в конечном итоге – к потере нашей Родины, которую наши геополитические оппоненты заинтересованы разделить на мелкие части.» (О.С. Анисимов, В.Н. Верхоглазенко, И.Н. Мишина, А.А. Иванов, Концепция стратегии возрождения и развития России // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23475, 12.06.2017).

Первопричиной такого глубинного кризиса русского мира является духовная смута в головах людей, утрата русским народом идейных ориентиров в динамических свершениях современного социума. Если духовное единство прошлой истории русского народа определялось в основном сакральным смыслом православной религии, нацеленной на укрепление нравственных традиций повседневной жизни людских масс, то утверждение глобального социума, начавшееся в пожарах мировых войн ХХ столетия, показало необходимость развития креативно-инновационного сознания, обращенного в будущее и не культивируемого традиционным характером религиозной веры.



Концептуальным ядром динамического сознания нашего времени является научно-философское мышление, направляемое логикой объективной целостности бытия и способное соединить религиозные традиции прошлого и жизненные запросы будущего творческим полетом мысли. На этом идейном фоне главной бедой постсоветской России стал ее «безумный» отказ от разработки собственной научно-философской идеологии, запрещенной с 1993 года статьей 13 Конституции РФ от Б.Н.Ельцина.

Тем самым вся историческая перспектива в развитии современной России была сведена ее постсоветским руководством к православным ожиданиям Апокалипсиса и Страшного суда человечества: на основе подобного идейного «безумия» в управлении страной вряд ли можно было ожидать от нее каких-то заметных успехов в повышении благосостояния народа.



Наблюдая ныне колоссальный экономический рост Китая и констатируя очевидную хозяйственную стагнацию РФ, можно сделать лишь один вывод — об определяющей роли в условиях глобализации мирового социума советского опыта научно-коллективистской организации общественного производства, нацеленной на рационализацию, универсализацию и внутреннюю консолидацию жизни народных масс.



В данной проекции разумно устроенная система производства должна включать, по крайней мере, три уровня хозяйственной деятельности людей — высший, средний и местный. Высший или «общенационально-государственный» уровень социального управления должен обеспечивать функционирование народного хозяйства в его «стратегических», индустриально-технических отраслях с очень ограниченным привлечением возможностей «частного капитала».



Средний или «регионально-федеральный» уровень общественного производства должен поддерживать стабильную жизнедеятельность национальных автономий, краев и областей на основе развития агро-промышленных предприятий с учетом местных социальных традиций и природных условий, привлекая в равной мере как государственные средства, так и частных предпринимателей.



И наконец, местный или «торгово-потребительский» уровень хозяйственной деятельности должен быть нацелен на всемерное удовлетворение повседневных нужд населения и поддерживаться в основном за счет финансовых средств и личной энергии частных лиц.

Российское интеллектуальное сообщество, нацеленное на достижение более разумного, лучшего будущего страны, стремится всеми силами компенсировать сегодняшний религиозно-консервативный уклон в политике Кремля, хочет помочь ему в прояснении исторического горизонта общественной практики, в установлении генеральных ориентиров развития мирового социума.



Результатом этих интеллектуальных усилий стали в первом десятилетии нового века такие прорывные научно-философские проекты развития России в современном мире, как «философия ноосферизма» А.И. Субетто (Субетто А. И. Россия и человечество на «Перевале» истории в преддверии третьего тысячелетия — СПб., 1999. — 827 с.; Субетто А. И. Качество непрерывного образования в Российской Федерации: состояние, тенденции, проблемы, прогнозы — СПб. ; М. : Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов, 2000. — 498 с.; Субетто А. И. Введение в Неклассическое человековедение — СПб. ; Кострома, 2000. — 457 с.; Субетто А. И. Основы системологии образования : монография : в 2-х частях Ч. 1. — Москва, 2006. — 249 с. / Ч. 2. — Москва, 2006. — 249 с.; Субетто А. И. Критика «экономического разума» — Санкт-Петербург; [Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова], 2008. — 506 с.; Субетто А. И. Битва за Россию: 1991—2008 гг. СПб. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. — 420 с.; Субетто А. И. Капиталократия и глобальный империализм — СПб.: «Астерион», 2009. — 572 с.; Субетто А. И. Теория фундаментализации образования и универсальные компетенции (ноосферная парадигма универсализма) — СПб.: Астерион, 2010. — 556 с.; Субетто А. И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке — СПб.: Астерион, 2010. — 543 с.), коллективные исследования «Русская доктрина» (2007) и «Новая русская доктрина» (2010).



Однако предложенные патриотической научно-философской общественностью концепции развития страны, как показала в текущем десятилетии «антинаучная» практика Кремля, остались невостребованными.

Именно отстраненность Кремля от задач духовно-нравственного просвещения российских граждан, полное равнодушие руководства страны к достижениям отечественной научно-философской мысли в понимании перспектив исторического процесса, и подталкивает народные массы в объятия западной идеологии с ее наглядными образцами «блестящей жизни» за пределами русского мира.



Крайне «приземленная» стратегия Кремля в идеологическом управлении страной, построенная на практике «годовых посланий» и публичного «общения Президента с народом», создает у российских граждан впечатление, что «руководство страны» действует по каким-то особым, неизвестным им, историческим лекалам», недоступным «простым смертным».



Но разразившийся в 2014 году гражданский конфликт на Украине очень доходчиво показал россиянам, что «слепая жизнь» общества без конструктивной общенациональной идеи, объединяющей интересы различных слоев населения, направляет страну к социальному хаосу и конечному распаду.



Лишь «национальный разум» как творческое средоточие сознательной жизни граждан обеспечивает поступательное развитие общества и освещает ему исторический горизонт достойного будущего. Эта задача разумного определения фундаментальных ценностей Русского мира в претворении будущего становится ныне главным фактором самоутверждения России в реалиях глобального социума.



Поэтому на предстоящих в 2018 году выборах Президента РФ генеральным критерием при оценке претендентов на ключевой пост управления страной будет идеологический вопрос об исторической перспективе развития мирового сообщества и месте современной России в созидании будущего: русские люди привыкли жить впроголодь, но они не могут жить без ясной «идеологии будущего».

По мнению авторов «Новой русской доктрины», разразившийся в первом десятилетии нового века экономический кризис подталкивает современный социум в направлении исторического перехода от эпохи «господства мирового капитала» к обществу «власти всемирного интеллекта». «Ничто не вечно в подлунном мире: пришел черед и капиталистического строя. …



Ибо мы вошли в Глобальную смуту, в пору смены эпох. Впереди – некая новая эра, которую одни назовут нейромиром, другие – когнитивной эпохой, а третьи – коммунизмом». В понимании разработчиков «новой доктрины», «Россия нуждается в программе создания нового мира.



В пересборке самой себя. В плане создания, по сути, новой России. В грядущей глобальной смуте мы, русские, должны действовать на опережение – и драться за новую Победу». Однако на сегодняшний день приходится констатировать, что в жизни современного российского социума наблюдается не напряжение Великой битвы за светлое будущее человечества, а реальность полнейшей смуты в действиях россиян, лишенных разумного представления о своем социальном будущем, не ведающих путей в будущее.

Преодолевая безумный угар 90-х годов прошлого века в следовании рецептам «западных доброжелателей», Россия должна в кратчайшие сроки сформулировать собственную максимально полную научно-философскую концепцию мировой целостности, способную выразить творческий характер современной социально-исторической практики в необходимом единстве внутренних и внешних сил.



При решении этой задачи следует прежде всего ответить на принципиальный вопрос о том, что первично в достижении разумной полноты коллективной жизни людей — объективная реальность внешней среды или же субъективный настрой внутренних способностей человека? Опыт советских времен «наглядно» нам показал ограниченный, «локальный» характер внешних, материальных факторов коллективной деятельности людей.



Подлинно универсальная логика созидательных усилий людских масс зарождается первоначально во внутренних, субъективных переживаниях человеческих личностей, соединяя их общими мыслями и нравственными ценностями для последующих совместных действий по преобразованию действительности.



Универсальная логика творческого процесса утверждает, что в структурах бытия внутренняя, духовная сила сознания — первична, а внешняя материальная реальность — вторична, служит внешней проекцией духовной энергии людей.



[В этом утверждении, на наш взгляд, кроется принципиальный недостаток теоретических разработок автора.



Да, люди рождаются с неким духовным наполнением, например, с совестью. Однако именно материальное, включающее в себя быт, господствующую культуру, образование и пр. – всё это воздействует на подрастающего человека, который вполне может вырасти безсовестным, а значит бездуховным. Что мы и наблюдаем на подавляющем числе жителей Запада.



Духовное и материальное в человеке – это неразделимо, как инь и янь, причём одно вполне способно подавить другое. Поэтому устанавливать первичность-вторичность вряд ли имеет смысл.



Пример с реальными Маугли, кстати, также весьма показателен: это уже не люди. – Прим. ss69100.]

Но где же находится та «точка соединения» внутренней силы духа с материальными формами внешней среды? Таким центром единения всемирного бытия выступает Божественное Слово, порождающее целостное устройство объективной реальности и выражающее свою разумную Волю в социально-исторической динамике национальных языков.



Глобализация современного социума требует глобального научно-философского мировоззрения, постигающего окружающий мир на основе закономерностей развития национальных языков (См.: Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016; Гореликов Л.А. Логика целостности в концептуальной научно-философской системе «онтологического символизма». / ВИПЕРСОН: 26 октября 2016 / http://viperson.ru/articles/logika-tsel ostnosti-v-kontseptualnoy-nauchno-filoso fskoy-sisteme-ontologicheskogo-simvolizm a ). Генеральной идеей гуманистического смысла христианской религии оказывается не концепция Страшного Суда и загробного воздаяния, а жизнеутверждающее учение о творческой силе Слова, объединяющего людей в созидании разумного будущего.

Однако жизнь людей не сводится лишь к разумно-конструктивному общению индивидов и профессиональных сообществ, стран, народов, цивилизаций, а нередко протекает по законам физического насилия, выражая конфронтацию, противоборство различных общественных объединений и определяя разрушительный характер социально-исторического процесса, несущего гибель одной из сторон.



В условиях угасания конструктивного разума в общении людей и разрастания социальных антагонизмов между ними, когда замирает разумный диалог главных субъектов общественной практики и начинается их силовое противоборство, там вербально-коммуникативная парадигма теряет эффективность в руководстве общественной жизнью и должна уступить ведущую роль иным способам социального регулирования.



Именно такой этап всемирного социального кризиса переживает мировое сообщество с начала XXI века, ознаменованного взрывом башен-близнецов 11 сентября 2001 года, вторжением в 2003 года вооруженных сил Великобритании и США в Ирак, военным ударом в 2011 году войск западного альянса по Ливии.

Ныне мировое сообщество приблизилось к роковому рубежу прямого военного столкновения ядерных держав.



Если в 90-годы прошлого века возникшая после крушения системы социализма «глобальная власть» всемирного олигархата зачистила западную Европу от приверженцев социалистических идей и собрала Западную цивилизацию в одно целое, а в первое десятилетие нового века направила силы Запада против арабских стран Южной цивилизации, посеяв там социальный хаос и бесконечную войну сунитов и шиитов, то в 2014 она нанесла удар по России, спровоцировав Киевскую «революцию достоинства» и развязав гражданскую войну на Украине, надеясь вызвать этим саморазрушение Русского мира как этнокультурного ядра Северной цивилизации.



«По сути, – констатируют современные разработчики стратегии возрождения России, – мы имеем сегодня крайнее обострение принципиального противостояния двух цивилизаций – Западной и Русской» (О.С. Анисимов, В.Н. Верхоглазенко, И.Н. Мишина, А.А. Иванов, Концепция стратегии возрождения и развития России // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23475, 12.06.2017).



Мировой социум вплотную подошел к исторической развилке своих путей в завтрашний день, ведущих в одном случае к всемирному объединению народов в созидании гармоничного будущего, а в другом к гибели человечества в термоядерном конфликте цивилизаций.

Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны ясно говорит нам, что россияне, когда доверяют своим вождям, способны перенести самые тяжкие испытания ради достижения победы над врагом. Но сегодня эта русская вера подвергается серьезным испытаниям из-за «бесперспективной», концептуально не подкрепленной, совершенно «реактивной» политики российского руководства, обусловленной внешними обстоятельствами. Основными «внутренними угрозами» будущему России служат такие «непродуманные» действия Кремля, как:

1/ запрет общенациональной научно-философской идеологии, способной объединить граждан интеллектуальными узами в созидании лучшего будущего;

2/ подавление посредством ЕГЭ творческого характера школьного образования, формирующего ныне новые поколения россиян в качестве потребителей, а не производителей социальной энергии;

3/ разгром с помощью ФАНО управленческой структуры РАН, ответственной за разработку фундаментальных научных проектов развития страны;

[И что же такого фундаментального разработала РАН за десятилетия до введения ФАНО? Можно пример привести? - Прим. ss69100.]

4/ крайне узкая специализация производственной базы российского общества в качестве поставщика сырьевых ресурсов для мировой экономики;

5/катастрофический провал политики Кремля на Украине, подтверждающий расхожее мнение о совпадении начала и конца исторической жизни национальных сообществ — где начиналась Русь тысячу лет назад, там она и заканчивает свое существование в качестве самостоятельной державы. Гибель в первые месяцы президентства В.В. Путина атомного подводного крейсера «Курск» от «внутреннего взрыва» может стать символическим предупреждением населения о грядущей судьбе постсоветской России.

Для спасения страны от катастрофы нужны совершенно неординарные личности, сравнимые по нравственной мощи со Сталиным, способные предпринять радикальные действия по мобилизации общества для разрешения внутренних проблем и уничтожения внешнего врага: истории, судя по всему, предстоит в ближайшем будущем вновь пережить схватку огромного североатлантического Голиафа с правоверным российским Давидом.



Победителем в этой всемирной схватке будет тот из противников, который сможет обзавестись очень точной и сверхмощной «пращой», способной поразить врага одним ударом. Все мои попытки вооружить РФ такой «сверхсветовой пращой» остаются безрезультатными (Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011; Л.А. Гореликов, Историческая дилемма русского выбора в проектировании глобального будущего человечества // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.23190, 24.03.2017).



Кремль, видимо, не верит в возможность своей победы над врагом и продолжает надеяться, что Запад его простит, и конфликт с ним завершится полюбовно, обоюдным примирением враждующих сторон. Однако эта наивная вера в добросердечие Запада по отношению к России совершенно не соответствует характеру его военных действий в современном мире.

Социальная природа «современной войны» определяется как «гибридная война» (от лат. hibrida, hybrida — помесь), представляющая собой смешанную форму противоборства государств и их политических союзов с использованием для достижения победы как сугубо боевых операций по уничтожению врага, так и «мирных средств» его экономического, информационного, идеологического подавления.



Если в прошлом «войны» носили «локальный характер» и были нацелены на достижение более-менее «почетного мира», примирения враждующих сторон, то в современном глобальном социуме конечной целью становится «полная победа», то есть физическое уничтожение противника: уже в прошлом веке мировые войны имели этот «антагонистический характер», исключающий какое-либо примирение враждующих сторон.



Но в ХХ столетии еще существовало четкое различие между состоянием мира и войны в жизни человеческого сообщества: сегодня «гибридная война» стирает это различие, когда вся социальная реальность превращается в одно поле всемирной битвы, ведущейся «идеологическим», «экономическими», «информационно-психологическими» и «боевыми» средствами.

Таким образом, оказывается, что конечной сутью «гибридной войны» служит «тотальная», непрерывная война, когда мирное состояние общества оказывается лишь кратковременной передышкой между боями: в этой войне боевые действия ведутся противниками постоянно и с уничтожением одного врага сразу переключаются на поиск нового соперника. Поэтому надежды Кремля, что Запад остановится в своем экономическом, идеологическом и военном давлении на Россию, представляются совершенно иллюзорными.



Социально-политический ультиматум западного альянса в отношении РФ предельно четко обозначен растущим объемом экономических санкций, требующих от Кремля признания своего поражения и полного отказа от каких-либо национальных интересов: «экономическая удавка» на горле России затягивается все туже, подготавливая или «гражданский взрыв» в стране, или же ее экономическую деградацию до состояния социального разложения. [А может возрождения?!! – Прим. ss69100.]

Лишь два направления оставляет нам Запад на пути в будущее — позор поражения или же «социальную катастрофу». Поэтому Кремль должен отказаться от своей «детской» тактики «заигрывания» с Западом в «общей борьбе» с мировым терроризмом: главный террорист в современном мире — это США. Только военная Сила способна остановить Запад в его стремлении уничтожить всех своих врагов и, прежде всего, РФ, а затем и Китай.

В борьбе за достойное будущее Россия должна вспомнить победоносный опыт «вьетнамской войны», когда СССР помог социалистическому Вьетнаму силой выбить со своей земли заокеанских суперменов и их пособников.



Достижение той победы было обеспечено героизмом вьетнамской армии, мужеством гражданского населения страны и советскими поставками Вьетнаму современного оружия, в том числе противовоздушного с полноценным обеспечением его применения для борьбы с врагом. РФ должна использовать тот опыт в сегодняшней «сирийской войне», в которой лишь российские вооруженные силы действуют на легитимных основаниях международного договора с правительством страны.



Следует предоставить Сирии последние образцы российской противовоздушной защиты с соответствующим контингентом «специалистов-советников», чтобы полностью закрыть сирийское небо для американских и других агрессоров: других способов у России по защите своего будущего нет, как ответить на экономическое давление Запада полновесным военным ударом.

Выбор будущего остается за Кремлем — или постепенное удушение России «экономическим захватом» Запада или же «встречный удар» по его агрессивным планам установления мирового господства. Кремль уже потерял Украину: будем надеяться, что он не потеряет всю страну.



Л.А. Гореликов,

доктор философских наук

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