Польша снова готова к разделу украинского “пирога”

Польша предлагает американцам «обкатать» югославский сценарий в Донбассе.

Польша в лице своего посла на Украине Яна Пекло предложила Соединенным Штатам начать реализацию югославского сценария в Донбассе. Дескать, Европейский союз никак не может остановить конфликт, и без вмешательства американцев не обойтись.

О перспективах урегулирования противостояния на Юго-Востоке пан Пекло, как сообщает ИА «ПолитНавигатор», рассуждает в недавнем интервью для киевского журнала «Фокус». Смысл этих рассуждений сводится к тому, что господин посол фактически призывает Штаты включиться в конфликт между Киевом и народными республиками.

По его мнению, минский и нормандский форматы — в кризисе. И «надо искать какой-то выход».

А выход он видит только один…

«Я помню со времен войн в бывшей Югославии, что без вмешательства американцев европейцы были не в состоянии справиться с конфликтом. Закончить войну удалось именно благодаря подключению НАТО и США», — сказал Пекло.

При этом он понимает, что «включение НАТО в решение кризиса в Донбассе может привести к еще большей конфронтации». Однако настаивает, что без привлечения США достичь мира в регионе будет крайне сложно.

И все же, господин посол либо лукавит, либо преследует совершено определенные цели. Поскольку как дипломат не может не знать, что если бы ни США и НАТО, то войны в Югославии попросту не было бы. И то, что именно результатом вмешательства американцев стало расчленение Югославии и последующее исчезновение этой страны с карты мира.

Пекло, получается, желает того же Украине… Но возможно ли в «незалежной» повторение сегодня югославского сценария?

— Вообще, в политике возможны любые сценарии, — комментирует ситуацию эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Сценарий с большим вовлечением Соединенных Штатов тоже возможен. Является ли он актуальным? Пока — нет. Может ли он стать более актуальным? Вполне вероятно.

Но у меня нет по этому поводу никакой информации. Кроме той, что в Белом доме сначала говорят, что они готовы поменять свою позицию по Украине с тем, чтобы быть более вовлеченными. А потом требуют, чтобы Россия и Украина в одну ночь помирились. И все в таком духе…

Все вместе это означает, что никаких планов, никаких сценариев у администрации Трампа на этот счёт нет. Но они бы не возражали, если бы проблема сама собой просто решилась. Это — первое. Второй момент. Возможен ли югославский сценарий на практике?

Да, возможен. Но только в том случае, если Российская Федерация не будет вмешиваться. А ни у кого нет такой гарантии.

Но, скорей всего, я думаю, все стороны предупреждены о том, что вмешиваться Россия не будет, пока Минские соглашения являются официальными. Точно так же не будут вмешиваться и остальные стороны.

Киеву все еще предлагается выполнять минский комплекс мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Медленней, быстрее, лучше, хуже… но выполнять.

При этом нужно иметь в виду, что Донецкая и Луганская народные республики выполняют политическую часть «Минска-2», отказавшись от проведения выборов. А вот Киев свою часть выполнять не хочет и, скорей всего, не будет.

Хотя тут ходят слухи о каких-то подвижках в связи с визитом Порошенко в Вашингтон. Но какие это будут подвижки, и что они означают на практике, пока никто не знает.

— А поляки заинтересованы в том, чтобы украинское государство, как и Югославия, перестало существовать?

— Это сложный вопрос. И ответить на него «да» или «нет» нельзя.

Но логика рассуждений господина Пекла совершенно ясна. Он хочет быть более вовлеченным в украинскую политическую ситуацию и хочет, чтобы внешние связи Украины замыкались на Польшу.

Пекло предлагает себя в качестве украинского лоббиста в Вашингтоне. И говорит о том, что «вы эту задачу решить не можете, а я (я не в смысле Пекло, а в смысле Польша) могу».

Это очень важный момент. Польша пытается доказать не только Украине, и не столько Украине, что она является главным представителем США в Восточной Европе. И поэтому от позиции Варшавы все здесь зависит. Если она будет лоббировать такой сценарий, то вполне возможно, что он актуален. Если нет, то — нет.

— Что конкретно Варшава хочет от Украины?

— Интерес в том, чтобы Украина была как можно дольше слабела. Чтобы вся внешнеполитическая деятельность «незалежной» и значительная часть внешнеэкономической деятельности замыкались на Польшу.

А Польша будет использовать Украину исключительно в качестве объекта, показывая и Европе, и Америке, что именно она является реальным властителем этой территории, и именно от нее зависит все, что внутри там происходит.

Это, собственно, традиционно польский сценарий, который реализовывался в течение многих сотен лет. Понятно, что в другой Украине, и в другой Польше. Но тем не менее…

К тому же, не надо забывать, что и во времена Речи Посполитой Украина была в значительной степени равной Польше по величине. Что не мешало полякам полностью контролировать ситуацию.

Мне кажется, посол имел в виду именно это. А что будет на самом деле — время покажет. Пока ситуация завязана на «Минск-2», и выйти из нее какой-либо из сторон будет тяжело.

По мнению политолога-американиста, профессора Академии военных наук Сергея Судакова, у Польши есть свои планы на Украину, поэтому югославский сценарий ей может быть интересен:

— Мы же прекрасно понимаем, зачем Клинтон полез в Югославию. Цель его была очень проста — нужно было решать свои внутренние конъюнктурные вопросы отвлечением внимания на большую победоносную войну. А также «протестировать» определенные отрасли военного производства, чтобы усилить положение Америки в европейском пространстве.

Что касается господина Пекло, то он, по большому счету, предлагает Украине как стране конфликта пойти на поклон к «Большому брату». Этот «Большой брат» должен подкинуть большое количество военной техники и в итоге разорвать «незалежную» в клочья. После чего, наверное, одна часть Украины отойдет Польше. Другая часть станет автономной — что-то вроде косовского формата. А какая-то, возможно, даже сохранит свой суверенитет.

Но натовские удары с воздуха по Белграду, Приштине, Нови-Саду, Подгорице и другим югославским городам, начавшиеся в марте 1999 года и продолжавшиеся 78 дней, — это было чудовищное преступление. В Европе и США об этом сегодня забыли. Никто почему-то не говорит о том, что невозможно вот так отнимать суверенитет у других стран. Невозможно просто так убивать людей только потому, что есть определенная политическая конъюнктура.

И в этой связи я хотел бы напомнить одно из недавних заявлений Владимира Путина, где он говорит о том, что мы не оставим наших братьев в Донбассе. Мы будем им помогать. И мы не считаем возможным, чтобы кто-то уничтожал людей, которые говорят на одном с нами, с которыми мы воспитаны на общих советских традициях и имеем общие исторические корни. Спокойно на истребление этих людей мы смотреть не будем.

— Но если Америка подключится к процессу не политической, а военной составляющей, ситуация может только ухудшиться…

— Ян Пекло это тоже понимает, как мы видим. Но у него есть вполне определенная цель. И эта цель — проложить мостик для того, чтобы Соединенные Штаты могли войти в минский формат и легитимироваться там, в виде какого-то «зонтика» или «крыши». Как хотите, называйте…

Эта «зонтичная легитимность» позволяет Штатам «рулить процессом», шантажируя одновременно и Россию, и Европейский союз. Мол, «если что-то пойдет не так, как мы скажем, то вы, соответственно, поплатитесь за это югославским сценарием». То есть, по большому счету, сейчас идет политика шантажа.

— Но это не самая лучшая тактика, чтобы достичь диалога…

— Конечно. Тем более что у нас с Украиной прямая граница. А я напомню известную фразу, которую в свое время любили повторять почти все отцы-основатели современной геополитики — и Маккиндер, и Хаусхофер, и Ратцель: «Интересы стран — это, прежде всего, их границы и пограничные с ними государства, которые они обязаны любой ценой защищать».

И сейчас, когда мы говорим о том, что надо защищать границы, это означает, что Россия не может остаться в стороне, если США захотят развязать войну у нас под боком. Вот и все.

http://ukraina.ru/digest/20170620/1018799391.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com