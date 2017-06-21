Новости Украины и Новороссии 21 июня 2017

Крым не нуждается в возобновлении товарооборота с Украиной — депутат

Республика Крым не нуждается в возобновлении товарооборота с украинской стороной.

Об этом заявил глава Госкомитета крымского правительства Заур Смирнов, пишет РИА Новости.

«Крым не нуждается в возобновлении товарооборота с Украиной, по крайней мере до тех пор, пока там у власти находятся враждебно настроенные к России и крымчанам люди», — цитирует Смирнова.

Он отметил, что товарная блокада со стороны Украины способствовала тому, чтобы переориентировать крымский рынок на экономические отношения с регионами России.

«Сегодня мы видим, что санкции Киева против Крыма имеют катастрофические последствия для жителей южных областей Украины. Товаро- и сельхозпроизводители остались без традиционного рынка сбыта. В итоге уровень жизни упал вдвое. В то время как Крым при поддержке правительства России использовал санкции для укрепления своей экономики», — заявил Смирнов.

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Мусорный коллапс

Мы отправляемся во Львов…



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Порошенко обсудил с Трампом поставки угля из Пенсильвании на Украину

Петр Порошенко обсудил возможность поставок на Украину американского угля из штата Пенсильвания. Об этом Порошенко рассказал во вторник, 20 июня, после встречи в Вашингтоне с Майком Пенсом и Дональдом Трампом. «Мы продолжили и с вице-президентом Пенсом, и с президентом Трампом наше сотрудничество в области ядерной энергетики, сотрудничество в нефтегазовой сфере, закупке американского угля из Пенсильвании, наше сотрудничество по возобновляемым источникам энергетики и поддержку Соединенными Штатами Америки реформ во всех секторах, в том числе в энергетическом», — сказал Порошенко. Он также заявил, что перед встречей в Белом доме обсудил эти вопросы с министром энергетики США. Остается только удивляться, как много можно успеть за 6 минут разговора. Как сообщала «Русская Весна», Трамп в разговоре с Порошенко поставил под сомнение суверенитет Украины, а Порошенко не удостоился ни красной дорожки, ни даже украинского флага, который предусмотрен протоколом на встречах такого уровня. Читайте также: Порошенко: Я мечтал о Пентагоне, служа в советской армии (ФОТО)

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Украинский правосек работает с детьми в Новороссийске

Украинский волонтер-нацист из Правого сектора работает с детьми в Новороссийске

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Порошенко снова выпрашивал деньги у главы МВФ

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, стороны обсудили экономические реформы и меры по защите стабильного экономического роста.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансовый институт в Twitter.

«Лагард была рада встретиться с президентом Порошенко по поводу усиления экономических реформ и защиты стабильного роста на Украине», — говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Украины уточняет, что Порошенко и Лагард обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине и будущие мероприятия, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Порошенко также рассказал о результатах обсуждения проекта пенсионной реформы, которое состоялось в ходе заседания Национального совета реформ.

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Визит Порошенко в Белый дом оказался весьма скромным — американские СМИ

Прием, оказанный президенту Украины Петру Порошенко в Белом доме, оказался весьма скромным, считают западные журналисты.

В то время как в Киеве анонсировали визит как особо значительный, в администрации Дональда Трампа заявили, что Порошенко лишь «заглянет» к президенту США, указывает National Public Radio.

Прибыв во вторник утром в Белый дом, украинский лидер «тихо и без фанфар прошел в Западное крыло», где его встречал не Трамп, а вице-президент Майк Пенс, отмечает CNN.

«Обхождение с Порошенко заслуживает внимания, учитывая склонность Трампа раскатывать красную ковровую дорожку перед почти всеми иностранными лидерами, которые посещают Белый дом – даже перед главами небольших стран, у которых нет насущных вопросов к США», — говорится в материале телеканала.

Встретившись, наконец, с Трампом, Порошенко нервничал и делал странные движения руками, считает корреспондент The Guardian Шон Уолкер.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) 20 июня 2017 г.

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Порошенко: Я мечтал о Пентагоне, служа в советской армии (ФОТО)

Президент Украины Петр Порошенко заявил министру обороны США Джеймсу Мэттису, что с юных лет мечтал оказаться в Пентагоне. «Я говорил вам, что моей мечтой с того момента, как я был в армии, было оказаться в Пентагоне», — заявил Порошенко по-английски Мэттису в присутствии журналистов. Украинский президент не пояснил, что имеет в виду. Порошенко (родился в 1965 году) служил в рядах советской армии с 1984 по 1986 год. Читайте также: Полный позор для Украины, — в Раде прокомментировали предстоящую встречу Порошенко и Трампа

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Пентагон не исключил возможности поставок Украине летального оружия

© AFP 2017 / Sergei Supinsky

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис во вторник не исключил ситуации, при которой США могут начать поставки летального оружия Украине, передает РИА Новости.

“Мы не предоставляли Украине летального оборонительного оружия в прошлом, но не исключаем такого варианта в будущем”, — сказал он журналистам.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов США, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на “предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике”, а также “помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины”.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это “лишь увеличит страдания людей”.

Военно-гуманитарная помощь Донбассу

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Украинцы предпочли российский Крым безвизовой Европе

Российские туристы стали меньше ездить в Крым. По заявлению местных чиновников, турпоток на полуостров уже в этом году упал на треть. Зато потянулись туристы из материковой Украины. Каждый день из Киева отправляются по несколько маршруток, да и на поезд до Новоалексеевки не так много свободных мест. Украинские «Вести» выяснили, кто и почему нынче отдыхает в Крыму. В Сети много предложений о поездках в Крым на автобусах и маршрутках. Цена — 800–1500 грн. Как рассказали в компании Buspro24, чьи автобусы восемь-девять раз в день отправляются в Крым со стороны Одесской трассы, спрос есть. «Билеты лучше бронировать за четыре-пять дней. Все лето люди ездят в Крым, и свободных мест практически нет», — рассказала диспетчер. Журналисты проводили один из автобусов на полуостров. Сами пассажиры не очень охотно рассказывают о цели поездки на полуостров. «Я к родственникам еду, каждый год у них бываю по месяцу-полтора. Какая вам разница? Я привык там отдыхать, мне так дешевле, чем в Одессу», — огрызнулся пожилой пассажир. А вот женщины из Винницы с удовольствием рассказали, что привыкли отдыхать в Крыму. «Да, в 2014 году не ездили, как-то страшновато было. А потом снова связались с хозяевами в Алупке, у которых все время отдыхали. Они нас пригласили, мол, цены сильно поднимать не будем, ведь им тоже там не очень хорошо живется, потому что россияне избалованные. Им летняя кухня не подходит — нужны номера с удобствами, кондиционером, видом на море и чтобы подешевле. А для нас главное — погода и море», — говорит Виктория Зозуля. Супруги-пенсионеры Ольга Сергеевна и Анатолий Григорьевич рассказали, что на полуострове тоже отдыхают каждый год. «Безвиз нам не нужен, денег на поездки на заграничные курорты нет. Дети помогли с билетами на автобус, а там снимем комнату у моря и две недельки позагораем, пока не так жарко», — говорит Анатолий Григорьевич. Читайте также: В Раде объяснили, почему Украина не может официально заявить о войне с Россией

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Порошенко представил предложения по привлечению США к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном представил предложения по более активному привлечению США к урегулированию конфликта в Донбассе, стороны договорились продолжить консультации для выработки совместных шагов, сообщила пресс-служба главы украинского государства. Порошенко находится в Вашингтоне с официальным визитом. Он уже провел встречи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. «В преддверии встречи „Большой двадцатки”, которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции касательно прекращения российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма. В этой связи президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу в Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов», — говорится в сообщении. Порошенко и Тиллерсон также обсудили «вопрос освобождения украинских заложников и согласились, что этот вопрос должен быть решен максимально быстрым способом», сообщает пресс-служба. В сообщении говорится, что госсекретарь подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию в Донбассе и подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. «Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины. Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США», — говорится в сообщении. Порошенко пригласил Тиллерсона посетить Украину. Читайте также: Трамп на встрече с Порошенко заявил о «вовлеченности» в дела Украины (+ВИДЕО)

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Мусорный апокалипсис: Власти Львова хотят эвакуировать детей из города

Мэр Львова Андрей Садовый не исключает эвакуации из города детей из-за высокого риска инфекционной опасности в связи с накопившимся в городе мусором. Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает «Укринформ». «Сегодня мы стоим перед острой опасностью инфекционных заражений, поэтому должны предусматривать возможность эвакуации из города детей. Возможно, в лагеря, в другие страны», — заявил Садовый. По его словам, сообщения об опасности вспышки в городе инфекционных заболеваний будут направлены в международные организации и посольства. Читайте также: «Давайте заканчивать ваше идиотское интервью»: запрещённая беседа с нобелевской лауреаткой Алексиевич

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Трамп поддержал

Результат полноценных переговоров



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Порошенко загнал пенсионеров Донбасса под землю

Из-за карательной операции режима Порошенко пенсионеры вынуждены прятаться в бомбоубежище рядом с шахтой «Трудовской».

«Обстрелы с украинской стороны продолжаются. Стреляют и днем, и вечером, и утром. Причем так неожиданно, что иной раз идешь, оно летит, а ты не знаешь, куда прятаться. Мы хотим мира, но его все нет», — рассказали пенсионеры Донбасса.

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