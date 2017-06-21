Купала. День единения славян
Праздник, переживший тысячелетия, снова справляется на Руси!
В ночь с 21 на 22 июня, в День летнего солнцестояния, славянские жрецы-родноверы отмечают великий праздник Купалу. Этому празднику много тысяч лет, его справляли все народы Древнего мира, кто смог цивилизационно подняться до научных знаний о космосе. Наши предки были одними из них (а может быть и первыми среди них).
В эти дни тысячелетия напролёт наши предки выходили под вечер на природу, зажигали костры, славили Богов и устраивали игрища.
Праздник Купала пережил даже века христианских гонений, превратившись в известный многим народный праздник “Иван-Купала” (так христианские миссионеры пытались подменить истинный смысл купальской мистерии, выдавая её за торжество библейского Ильи-пророка).
Настоящая Купала – это праздник любви и жизненной силы, отмечаемый, когда стоят самые короткие ночи в году.
Поздравляем наших читателей, сторонников и соратников с этим замечательным исконным русским праздником! Желаем вам светлой любви, радости, удачи и большой-большой плодовитости во всём!
Праздновать Купалу можно все ближайшие дни, вплоть до конца выходных. Выходите на природу, жгите костры, прыгайте через огонь и возносите хвалу Богам и Предкам! Мы живы благодаря им, и сами со временем перейдём в сан славянских предков.
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Сердце поёт и ликует,когда возрождаются наши иЗконные традиции,заложенные поКОНУ,самой приРОДой…Главное -знать и ЧУВСТВОВАТЬ их сакральный смысл…
Славяне,возрождайтесь и славьте своих,РОДных Богов…тогда и жизнь начнёт налаживаться…Ведь там,где появляется Свет,тьма позорно отступает!
Слава Богам и и Предкам нашим!
Какие чУдные фото! Спасибо,брахман, и с праздником!
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Вода структурируется два раза в год: в январе и на Купалу.