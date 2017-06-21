Когда началась Вторая мировая война? Какова в этом роль Японии?

Источник: https://regnum.ru/

В Японии до сих пор называют свою восьмилетнюю агрессию в Китае «инцидентом»



Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно ясен. Любой мало-мальски образованный европеец назовет дату — 1 сентября 1939 года — день нападения гитлеровской Германии на Польшу. А более подготовленные пояснят: точнее, мировой война стала два дня спустя — 3 сентября, когда Великобритания и Франция, а также Австралия, Новая Зеландия и Индия объявили Германии войну. Правда, сразу в боевых действиях они не участвовали, ведя так называемую выжидательную странную войну. Для Западной Европы настоящая война началась только весной 1940 года, когда германские войска вторглись 9 апреля в Данию и Норвегию, а с 10 мая вермахт развернул наступление во Франции, Бельгии и Голландии.

Напомним, в это время наиболее крупные державы мира — США и СССР оставались вне войны. Уже поэтому возникают сомнения в полной справедливости установленной западноевропейской историографией даты начала планетарной бойни.

А потому, думается, по большому счету можно допустить, что правильнее было бы считать точкой отсчета Второй мировой войны дату вовлечения в военные действия Советского Союза — 22 июня 1941 года. Ну, а от американцев доводилось слышать, что война приобрела подлинно глобальный характер лишь после вероломного японского нападения на тихоокеанскую военно-морскую базу в Перл-Харборе и объявления в декабре 1941 года Вашингтоном войны милитаристской Японии, нацистской Германии и фашистской Италии.

Однако наиболее настойчиво и, скажем, со своей точки зрения, убедительно отстаивают неправомерность принятого в Европе отсчета мировой войны с 1 сентября 1939 года китайские ученые и политические деятели. С этим многократно сталкивался на международных конференциях и симпозиумах, где китайские участники неизменно отстаивают официальную позицию своей страны о том, что началом Второй мировой войны следует считать дату развязывания милитаристской Японией полномасштабной войны в Китае — 7 июля 1937 года. Есть в «Поднебесной» и такие историки, кто считает, что этой датой должно быть 18 сентября 1931 года — начало японского вторжения в Северо-Восточные провинции Китая, именовавшиеся тогда Маньчжурией.

Так или иначе, получается, в этом году в КНР будут отмечать 80-ю годовщину начала не только японской агрессии против Китая, но и Второй мировой войны.

Одними из первых в нашей стране всерьез обратили внимание на такую периодизацию истории Второй мировой войны авторы подготовленной Фондом исторической перспективы коллективной монографии «Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке» (Авт.-сост. А.А.Кошкин. М., Вече, 2010).

Эвакуация жителей Лючоу. Ноябрь 1944 года

В предисловии руководитель Фонда доктор исторических наук Н.А. Нарочницкая отмечает:

«По установившейся в исторической науке и в общественном сознании представлениям Вторая мировая война началась в Европе с нападения 1 сентября 1939 года на Польшу, после чего Великобритания первой из будущих держав-победительниц объявила войну фашистскому рейху. Однако этому событию предшествовали масштабные военные столкновения в других частях мира, которые необоснованно рассматриваются европоцентристской историографией как периферийные, а потому второстепенные. К 1 сентября 1939 г. подлинно мировая война уже шла полным ходом в Азии. Китай, борясь с середины 30-х годов с японской агрессией, уже потерял двадцать миллионов жизней. В Азии и в Европе страны «оси» — Германия, Италия и Япония — в течение нескольких лет предъявляли ультиматумы, вводили войска и перекраивали границы. Гитлер с попустительства западных демократий захватил Австрию и Чехословакию, Италия оккупировала Албанию и вела войну в Северной Африке, где погибли 200 тысяч абиссинцев. Поскольку окончанием Второй мировой войны считается капитуляция Японии, война в Азии признается частью Второй мировой войны, однако вопрос о её начале нуждается в более обоснованном определении. Традиционная периодизация Второй мировой войны нуждается в переосмыслении. По масштабу передела мира и военных действий, по масштабу жертв агрессии Вторая мировая война началась именно в Азии задолго до нападения Германии на Польшу, задолго до вступления в мировую войну западных держав».

Японские военные в Китае

Слово в коллективной монографии было предоставлено и китайским ученым. Историки Луань Цзинхэ и Сюй Чжиминь отмечают:

«В соответствии с одной из общепризнанных точек зрения Вторая мировая война, длившаяся шесть лет, началась 1 сентября 1939 г. с нападения Германии на Польшу. Между тем существует и иной взгляд на точку отсчета этой войны, в которой в разное время участвовали более 60 государств и регионов и которая нарушила жизнь свыше 2 миллиардов людей по всему миру. Общее количество мобилизованных с обеих сторон составило более 100 миллионов человек, число погибших — более 50 миллионов. Непосредственные расходы на ведение войны составили 1,352 триллиона долларов США, финансовые убытки достигли 4 триллионов долларов. Мы приводим эти цифры, чтобы ещё раз обозначить масштаб тех огромных бедствий, которые принесла человечеству в ХХ веке Вторая мировая война. Не подлежит сомнению тот факт, что образование Западного фронта означало не только расширение масштабов боевых действий, оно также сыграло решающую роль в ходе войны. Однако не менее важный вклад в победу во Второй мировой войне был внесен на Восточном фронте, где шла восьмилетняя война китайского народа против японских захватчиков. Это сопротивление стало важной составной частью мировой войны. Углубленное изучение истории войны китайского народа против японских захватчиков и осмысление её значения помогут создать более полную картину Второй мировой войны. Именно этому посвящена предлагаемая статья, в которой утверждается, что подлинной датой начала Второй мировой войны следует считать не 1 сентября 1939 г., а 7 июля 1937 г. — день, когда Япония развязала полномасштабную войну против Китая. Если принять эту точку зрения и не стремиться искусственно разделять Западный и Восточный фронты, появляется тем больше оснований называть антифашистскую войну… Великой мировой».

Китайские офицеры. Квейлин, июнь 1944 года

С мнением китайских коллег соглашается и автор статьи в коллективной монографии, крупный отечественный китаевед действительный член РАН В.С. Мясников, который немало делает для восстановления исторической справедливости, должной оценки вклада китайского народа в победу над стремившимися к закабалению народов и мировому господству так называемых «стран оси» — Германии, Японии и Италии. Авторитетный ученый пишет:

«Что касается начала Второй мировой войны, то существует две главные версии: европейская и китайская… Китайская историография давно уже утверждает, что пора отойти от европоцентризма (который, по существу, подобен негритюду) в оценке этого события и признать, что начало этой войны падает на 7 июля 1937 г. и связано с открытой агрессией Японии против Китая. Напомню, что территория Китая составляет 9,6 млн кв. км, то есть приблизительно равна территории Европы. К тому времени, когда началась война в Европе, большая часть Китая, где находились его крупнейшие города и экономические центры — Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Нанкин, Ухань, Гуанчжоу, была оккупирована японцами. В руки захватчиков попала практически вся железнодорожная сеть страны, было блокировано её морское побережье. Столицей Китая в годы войны стал Чунцин. Следует учитывать, что Китай потерял в войне сопротивления Японии 35 млн человек. Европейская общественность недостаточно осведомлена о чудовищных преступлениях японских военных. Так, 13 декабря 1937 г. японские войска захватили тогдашнюю столицу Китая — Нанкин и учинили массовое истребление мирных жителей и ограбление города. Жертвами этого преступления стали 300 тыс. человек. Эти и другие преступления были осуждены Международным военным трибуналом для Дальнего Востока на Токийском процессе (1946 — 1948 гг.). Но, наконец, и в нашей историографии стали появляться объективные подходы к этой проблеме… В коллективном труде дана развернутая картина военных и дипломатических ходов, которая полностью подтверждает необходимость и обоснованность пересмотра устаревшей европоцентристской точки зрения».

Со своей стороны хотелось бы отметить, что предлагаемый пересмотр вызовет сопротивление проправительственных историков Японии, которые не только не признают агрессивный характер действий своей страны в Китае и количество жертв в войне, но и не считают войной восьмилетнее уничтожение китайского населения и всемерное разграбление Китая. Японо-китайскую войну они упорно именуют возникшим якобы по вине Китая «инцидентом», несмотря на всю абсурдность такого названия боевых и карательных действий, в ходе которых были убиты десятки миллионов людей. Не признают они агрессию Японии в Китае и составной частью Второй мировой войны, утверждая, что участвовали в мировом конфликте, противостоя лишь США и Великобритании.

В заключение следует признать, что в нашей стране всегда объективно и всесторонне оценивался вклад китайского народа в победу стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Высокие оценки героизма и самопожертвования воинов Китая в этой войне даются и в современной России, причем как историками, так и руководителями Российской Федерации. Такие оценки в должной мере содержатся и в выпущенном министерством обороны РФ к 70-летию Великой Победы 12-томном труде видных российских историков «Великая Отечественная война 1941—1945 годов». А потому есть основания ожидать, что наши ученые и политики во время намеченных к предстоящему 80-летию начала японо-китайской войны мероприятий с пониманием и солидарностью отнесутся к позиции китайских товарищей, считающих произошедшие в июле 1937 г. события отправной точкой обрушившейся затем практически на весь мир невиданной ранее планетарной трагедии.

Анатолий Кошкин