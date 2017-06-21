Е.Ю. Спицын: Как создавали ложь о Сталине и о 22-м июня 1941 года

Говоря о заявлении ТАСС перед самым началом Великой Отечественной войны, Евгений Юрьевич Спицын не счёл возможным упомянуть ещё один крайне важный момент, на который в своё время обратил внимание Андрей Ильич Фурсов.Момент следующий: США тогда выжидали и руководствовались следующим принципом. Если агрессию проявит Германия, то Штаты будут помогать СССР. И наоборот: в случае воинственных действий Советского Союза по отношению к Гитлеру, США стали бы на сторону последнего.Поэтому Сталин всеми способами старался показать миролюбие СССР по отношению к агрессивному европейскому соседу. Соответственно, проводить масштабные военные работы на западной границе он не мог.

Источник: ss69100.livejournal.com