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Е.Ю. Спицын: Как создавали ложь о Сталине и о 22-м июня 1941 года

20:04. 21 июня 2017 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:
Говоря о заявлении ТАСС перед самым началом Великой Отечественной войны, Евгений Юрьевич Спицын не счёл возможным упомянуть ещё один крайне важный момент, на который в своё время обратил внимание Андрей Ильич Фурсов.

Момент следующий: США тогда выжидали и руководствовались следующим принципом. Если агрессию проявит Германия, то Штаты будут помогать СССР. И наоборот: в случае воинственных действий Советского Союза по отношению к Гитлеру, США стали бы на сторону последнего.

Поэтому Сталин всеми способами старался показать миролюбие СССР по отношению к агрессивному европейскому соседу. Соответственно, проводить масштабные военные работы на западной границе он не мог.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, войска, Германия, Гитлер, история, ложь, советский, Спицын, ссср, сталин, США
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