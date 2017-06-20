Жажда наживы до добра не доводит

..., что Петр Порошенко даст свое добро. Ведь он сам неоднократно призывал... между Украиной и Крымом. Ослепленные жаждой наживы, эти паразитирующие элементы уже не... Россией — всякий бизнес. На любые доводы о том, что санкции больно...