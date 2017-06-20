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Жажда наживы до добра не доводит

05:50. 20 июня 2017 Просмотров - 151 Один комментарий Опубликовал:


Коротко на тему смерти американского студента Вамбиера, который был арестован в КНДР 1,5 года назад и недавно отпущен в США, где вскоре умер http://news.vse42.ru/feed/show/id/27345878.
Напомню, что его обвиняли в том, что он находясь в составе туристической группы проник в служебное помещение гостиницы и сорвал один из агитплакатов, за что ему и впаяли 15 лет. Именно в таком виде эту историю сейчас подают, заботливо опуская или замыливая причины, по которым он это сделал, пытаясь сделать вид, что "пострадал ни за что" и это была невинная шалость. А сделал он это из-за денег и желания вступить в "тайное общество", причем его арест был материально стимулирован и даже желателен.



Про этот случай в свое время писал. Напоминаю:


Твое лицо, когда ты пытался украсть пропагандистский плакат КНДР и тебя поймали.

Отто Уомбиер пытался попасть в свое закрытое "Общество Z" в Вирджинском университете , условием вступление в которое была кража пропагандистского плаката КНДР в КНДР. При этом член методистской церкви в Цинциннати обещала Отто 10 тыс. долларов если он сможет привести плакат и 200 тыс. долларов семье, если его таки поймают и плакат он не привезет. Персонаж приехал под видом туриста в КНДР и был пойман во время попытки украсть плакат в том же отеле, в котором проживал. Теперь вместо университетских "тайных тусовок" светит ему 15 лет увлекательных корейских лагерей.
Что тут можно сказать – сказочный дол…б (с) Даун Хаус
Отто уже публично покаялся в том, что его ввели в заблуждение манипуляции американского правительства и попросил прощения.
Касательно его дальнейшей судьбы, думаю весь срок он не отсидит, как только накал информационной войны вокруг КНДР спадет, его в рамках очередных торгов на что-то обменяют, но годик ему конечно было бы полезно поработать, чтобы оценить высокую стоимость северо-корейских пропагандистских плакатов.

http://colonelcassad.livejournal.com/2662505.html – цинк


Вот сюда стремился похититель северо-корейских плакатов.


А попал в трудовой лагерь вроде этого.

План видимо был таков – имитировать похищение плаката, получить немного нервотрепки от корейцев, выехать из страны, получить 200 000 долларов. Или альтернатива – украсть плакат незаметно, получить 10 000 долларов и вступить в "тайное общество". Но не фартануло. Кто ж знал, что за плакат можно на 15 лет присесть. Такая вот "невинная жертва кровавого режима Ким Чен Ына".



В общем, тот случай, когда жажда денег до добра не довела. Надеюсь семья получила обещанные методистами деньги.
Как и предсказывалось, весь срок он не отсидел – видимо пребывание в северо-корейских лагерях на пользу здоровью американских студентов не идет  - одно дело тусоваться на собрании "тайного общества" в Вирджинии, совсем другое дело махать киркой в лагере в Северной Корее.


Мораль простая – не стоит воровать северо-корейские плакаты. Даже ради "тайных обществ", денежного вознаграждения и манипуляций американского правительства.
Тут нет смысла горевать или злорадствовать по поводу печальной судьбы данного персонажа – перед нами классический лауреат премии Дарвина.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, кндр, плакаты, США, Тайные общества
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Один комментарий»

  • 2260 58
    Михаил 20 июня 2017 в 10:47 Ссылка Пометить
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    Умер молодой парень от черепно-мозговой травмы. То что он сделал – это максимум хулиганство. Но он попал в лапы безжалостного режима.
    А ведь в России такие же выродки были у власти 70 лет. Достаточно было подтереть зад газетой с фото вождя, что бы уехать на 25 лет валить лес.

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