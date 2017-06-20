Захар Прилепин. О «немытой России» Лермонтова. Патриотизм не должен быть идиотизмом!

Наблюдая за реакцией т.н. патриотической общественности на прочтение г-ом Порошенко классических стихов М.Ю. Лермонтова, я с печалью осознал, что дорогие россияне, конкретные русские люди, в том числе профессиональные патриоты и патриоты-любители, лет, кажется, уже тридцать не читали стихов. То есть вообще.

В последние дни вдруг стало модным – у патриотов свои трэнды! – доказывать, что Лермонтов стихов про «немытую Россию» вообще не писал.

Но как это доказывают!

Лермонтов, говорят нам, не мог Россию назвать «немытой», ведь русские были... очень чистоплотным народом. И Лермонтов про это знал. Он наверняка мылся вместе с русскими мужиками, а иногда и с русскими женщинами.

Это, друзья мои, просто ужасно. Ужасно это, потому что вы – глухие.

Вы не понимаете, что такое поэтический образ, не осознаёте, что такое поэтическая метафора, вы вообще не понимаете, что такое поэтическая речь, и лезете туда, где вам вообще не место.

Можно искать автограф этого стихотворения – хотя в русской классике, между прочим, фигурируют сотни стихов, вообще не имеющих автографов. Можно воспроизводить бездоказательную байку о том, что стихи эти написал поэт Минаев, не зная даже, кто это вообще такой и не прочитав ни одного его стихотворения (а зачем?), и уж точно не желая иметь на руках автограф, сделанный рукой этого самого Минаева (чего это вдруг? какие ещё доказательства вам нужны? Сказано Минаев – значит, Минаев; автор книги «Духлесс»).

Всё это можно, друзья мои! Нельзя только судить о стихах человеку, который не читает их в принципе или читал последний раз в школе.

Отличный политический публицист Роман Носиков пишет на чистом глазу: «Можете ли вы указать свидетельства, что Лермонтов полагал Россию – диким Востоком, Азией, не Европой? Что полагал людей, народ России нечистоплотным по сравнению с другими народами, более раболепными? Есть такое в остальном творчестве Лермонтова? Укажите».

О, Боги мои!

Люди читают стихи как бухгалтерскую книгу, люди вообще не осознают состава и смысла поэтической эмоции: она может быть эмоциональна до мазохизма, абсолютно алогична, она может быть сиюминутна, потому что внутреннее противоречие – само по себе правило поэтической жизни. Ровны и непротиворечивы только графоманы.

Отъявленный русофил и русский офицер Лермонтов в неоконченном романе «Вадим» мог позволить себе написать: "Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо, он согласен служить – но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина".

И что, это кого-то в чём-то убеждает?

Больше логики, господа, больше! Надо всё рассмотреть с позиций логики!

Был у нас другой поэт, за которого русские люди глотку порвут любому – едва ли кто-то рискнёт обвинить его в русофобии.

Давайте попробуем, пользуясь методом Романа Носикова перечитать Есенина.

«О красном вечере задумалась дорога,

Кусты рябин туманней глубины.

Изба-старуха челюстью порога

Жует пахучий мякиш тишины».

Верно ли мы понимаем, что русские избы имели челюсти и жрали тишину? Им что, и пожевать больше было нечего?

Или цитируем ещё Есенина:

«Бедные, бедные крестьяне!

Вы, наверно, стали некрасивыми,

Так же боитесь Бога и болотных недр...»

Верно ли мы понимаем, что русские крестьяне были не только бедны, но и уродливы, и пугались болот? Русофобская сволочь этот ваш хвалёный Есенин! Нет, почему мы некрасивые, с чего это? Если все иностранцы говорили, что мы наоборот красивые? И смелые, очень смелые – даже наши дети не боялись на болотах собирать ягоды. Наверняка кто-то подделал эти стихи, чтоб опорочить нашего златокудрого гения. Быть может, всё тот же Минаев, написавший роман «The тёлки».

А как Есенин описывал дореволюционную жизнь?

«Россия... Царщина...

Тоска...

И снисходительность дворянства.

Ну что ж!

Так принимай, Москва,

Отчаянное хулиганство.

Посмотрим –

Кто кого возьмет!

И вот в стихах моих

Забила

В салонный вылощенный

Сброд

Мочой рязанская кобыла».

Верно ли мы понимаем, что Есенин не только презирал дореволюционную Россию, мать нашу, находя её тоскливой, но, более того, посещал аристократические салоны на лошади, принуждая животное справлять свои надобности непосредственно на лучших людей России?

Нет, подайте автограф.

А вот ещё признание:

«Только мне, как псаломщику, петь

Над родимой страной аллилуйя.

Оттого-то вросла тужиль

В переборы тальянки звонкой.

И соломой пропахший мужик

Захлебнулся лихой самогонкой».

Верно ли, что Есенин решил отпеть раньше времени мать нашу Россию?

И верно ли мы понимаем, что Есенин обвиняет какого-то русского мужика в том, что он пахнет соломой? А как же традиционная чистоплотность русских людей?

Он ведь ещё и самогонкой захлебнулся. Но ведь русские отлично пьют, это все иностранцы знают. Могут очень много выпить и не захлебнуться.

Кстати, как фамилия этого мужика? Надо выяснить, кто это конкретно. Может, это был не совсем русский мужик.

Или, Боже упаси, Есенин здесь имеет в виду вообще русского мужика, как тип? Значит, все наши мужики пахнут соломой?

Нет, это невозможно. Есенин же в единственном числе написал. Это какой-то один мужик. Наверное, его сосед.

Но, беда, у Есенина есть ещё одно классическое стихотворение на ту же самую тему.

«Ах, сегодня так весело россам,

Самогонного спирта – река.

Гармонист с провалившимся носом

Им про Волгу поёт и про Чека.

Что-то злое во взорах безумных,

Непокорное в громких речах.

Жалко им тех дурашливых, юных,

Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Нет! таких не подмять, не рассеять.

Бесшабашность им гнилью дана.

Ты, Рассея моя… Рас… сея…

Азиатская сторона!»

Это ж что получается – россы, великие наши россы, непобедимые, выставлены здесь натуральными алкоголиками? И развлекает их гармонист-сифилитик?

И вообще, прямо в ответ Роману Носикову, Есенин называет Россию нашу просвещённую – Азией. Кошмар!

И взоры у нас «безумные»! И наша «бесшабашность» – она от гнили.

Это значит, мы не только «немытые» и «некрасивые» – мы ещё и гнилые?

Просто катастрофа. Как он мог, златокудрый наш?

Нет, надо разобраться. Есть ли автограф этих стихов? И если есть автограф, нужно найти магнитофонную запись, или даже лучше видеозапись чтения этих стихов. Потому что автограф могут подделать. И голос тоже могут подделать враги России, хоть даже и Порошенко. Пусть будет видеозапись. Желательно, что б в роли Есенина был Безруков.

Что б уж наверняка мы поняли: это наш Серёга, это он.

И чтоб на записи он отказывался от этих своих стихов. Чтоб не огорчать профессиональных патриотов России.

И вот от этих стихов заодно пусть Есенин откажется:

«Облаки лают,

Ревет златозубая высь…

Пою и взываю:

Господи, отелись!»

Потому что: русские всегда мылись, Лермонтов знал, что ехал не "за стену" Кавказа, а только "до стены", а Господь наш не корова и телиться не может.

Да вообще пусть от всех стихов Есенин откажется сразу, слишком много у него всякой гнили и грязи, и вообще – русофобии. Мы потом создадим комиссию и отберём вещи, которые, так сказать, не вступают в противоречие.

А авторство остальных Минаеву отдадим. Минаеву всё равно.

Только, знаете, я тогда буду считать первым поэтом России – Минаева.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110093/19138/-