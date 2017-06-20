Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 июня 2017

Как ранее сообщала «Русская Весна», 18 июня американский истребитель F-18 атаковал сирийский Су-22 над провинцией Ракка.

Сейчас стали известны подробности этого воздушного боя.

Напомним, что события происходили южнее города Табка. По данным коалиции, около 18:45 самолет ВВС САР нанес бомбовый удар около позиций проамериканских «Сирийских демократических сил». «В соответствии с правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet», — заявили в тот же день в штабе международной коалиции.

Несколько часов назад Мэри Уэлш — продюсер CBS News, отвечающая за связи с Пентагоном, сообщила новые подробности скоротечного воздушного боя в небе над провинцией Ракка.

«Новые подробности по сбитому сирийскому самолету. F-18 ВВС США выпустил 2 ракеты с расстояния 6 миль. Первая промахнулась, вторая сорвала заднюю часть Су-22, (был) замечен парашют», — рассказала сотрудница телеканала CBS.

Подчеркнем, что старый советский истребитель-бомбардировщик Су-22 противостоял американскому палубному истребителю-бомбардировщику F/A-18E/F «Супер Хорнет» (глубокая переработка истребителя F/A-18). Партия Су-22 была поставлена в Сирию еще в далеком 1978 году.

«Умелым противоракетным маневром пилот ВВС САР уклонился от самой современной американской ракеты малой дальности AIM-9X, даже вторая не смогла поразить его прямо в цель».

Об этом сообщил сирийский медиа-ресурс «Визин Сирия», регулярно публикующий инсайдерскую информацию о войне в САР.

За штурвалом Су-22 находился подполковник Военно-воздушных сил САР Али Фахд, который давал интервью российским журналистам в 2016 году, когда он проходил службу на авиабазе T-4 (Тияс/Тифор) под Пальмирой:

Ракета АIМ-9Х, или МиГ-29 всегда побеждал F-16 в воздушном бою

АIМ-9Х — управляемая ракета малой дальности класса «воздух-воздух», предназначена для поражения воздушных целей в ближнем маневренном воздушном бою в любое время суток.

Острая необходимость в создании этой ракеты появилась в середине 90-х годов прошлого века. Специалисты НАТО сделали однозначный вывод о недостаточной боевой эффективности тактических истребителей США в условиях ближнего воздушного боя. К такому заключению специалисты НАТО в области противовоздушного ракетного вооружения пришли, проанализировав результаты воздушных боев американских боевых самолетов F-16, оснащенных управляемыми ракетами «Sidewinder», с советскими многоцелевыми истребителями МиГ-29, состоявшими на вооружении ВВС ФРГ и вооруженными ракетами Р-73, сопрягаемыми с нашлемной системой целеуказания.

Известно, что тренировочные бои в подавляющем большинстве случаев завершались победами МиГ-29, несмотря на то, что, как подчеркивают эксперты, их летчикам приходилось тратить больше времени на подготовку своих ракет к пуску и следить за величиной перегрузки истребителей.

На F-16 эти операции осуществляются автоматически.

Американские специалисты по вооружению считают, что главным достоинством авиационных ракетных комплексов перехвата российской разработки является высокая маневренность ракет, их способность наводиться на цель при угловом отклонении от курса самолета-носителя до 60 градусов и использование нашлемной системы целеуказания.

Отметим, что в заявлении командования Вооруженных сил САР, которое ранее приводила «Русская Весна», уточнялось, что сбитый самолет выполнял боевые задачи по борьбе с террористами ИГИЛ*.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка