Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 июня 2017
- 08:11 Су-22 ушел от ракеты F-18 в Сирии — подробности воздушного боя над Раккой (ФОТО) .
- 04:44 Армия Сирии атаковала позиции проамериканских сил SDF, чтобы спасти пилота Су-22, сбитого коалицией США.
- 03:10 Освобожденная Ресафа.
Су-22 ушел от ракеты F-18 в Сирии — подробности воздушного боя над Раккой (ФОТО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», 18 июня американский истребитель F-18 атаковал сирийский Су-22 над провинцией Ракка.
Сейчас стали известны подробности этого воздушного боя.
Напомним, что события происходили южнее города Табка. По данным коалиции, около 18:45 самолет ВВС САР нанес бомбовый удар около позиций проамериканских «Сирийских демократических сил». «В соответствии с правилами самообороны, он был немедленно сбит американским истребителем F/A-18E Super Hornet», — заявили в тот же день в штабе международной коалиции.
Несколько часов назад Мэри Уэлш — продюсер CBS News, отвечающая за связи с Пентагоном, сообщила новые подробности скоротечного воздушного боя в небе над провинцией Ракка.
«Новые подробности по сбитому сирийскому самолету. F-18 ВВС США выпустил 2 ракеты с расстояния 6 миль. Первая промахнулась, вторая сорвала заднюю часть Су-22, (был) замечен парашют», — рассказала сотрудница телеканала CBS.
Подчеркнем, что старый советский истребитель-бомбардировщик Су-22 противостоял американскому палубному истребителю-бомбардировщику F/A-18E/F «Супер Хорнет» (глубокая переработка истребителя F/A-18). Партия Су-22 была поставлена в Сирию еще в далеком 1978 году.
«Умелым противоракетным маневром пилот ВВС САР уклонился от самой современной американской ракеты малой дальности AIM-9X, даже вторая не смогла поразить его прямо в цель».
Об этом сообщил сирийский медиа-ресурс «Визин Сирия», регулярно публикующий инсайдерскую информацию о войне в САР.
За штурвалом Су-22 находился подполковник Военно-воздушных сил САР Али Фахд, который давал интервью российским журналистам в 2016 году, когда он проходил службу на авиабазе T-4 (Тияс/Тифор) под Пальмирой:
Ракета АIМ-9Х, или МиГ-29 всегда побеждал F-16 в воздушном бою
АIМ-9Х — управляемая ракета малой дальности класса «воздух-воздух», предназначена для поражения воздушных целей в ближнем маневренном воздушном бою в любое время суток.
Острая необходимость в создании этой ракеты появилась в середине 90-х годов прошлого века. Специалисты НАТО сделали однозначный вывод о недостаточной боевой эффективности тактических истребителей США в условиях ближнего воздушного боя. К такому заключению специалисты НАТО в области противовоздушного ракетного вооружения пришли, проанализировав результаты воздушных боев американских боевых самолетов F-16, оснащенных управляемыми ракетами «Sidewinder», с советскими многоцелевыми истребителями МиГ-29, состоявшими на вооружении ВВС ФРГ и вооруженными ракетами Р-73, сопрягаемыми с нашлемной системой целеуказания.
Известно, что тренировочные бои в подавляющем большинстве случаев завершались победами МиГ-29, несмотря на то, что, как подчеркивают эксперты, их летчикам приходилось тратить больше времени на подготовку своих ракет к пуску и следить за величиной перегрузки истребителей.
На F-16 эти операции осуществляются автоматически.
Американские специалисты по вооружению считают, что главным достоинством авиационных ракетных комплексов перехвата российской разработки является высокая маневренность ракет, их способность наводиться на цель при угловом отклонении от курса самолета-носителя до 60 градусов и использование нашлемной системы целеуказания.
Отметим, что в заявлении командования Вооруженных сил САР, которое ранее приводила «Русская Весна», уточнялось, что сбитый самолет выполнял боевые задачи по борьбе с террористами ИГИЛ*.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Армия Сирии атаковала позиции проамериканских сил SDF, чтобы спасти пилота Су-22, сбитого коалицией США
Бои между курдами и Сирийской армией усилились после того, как коалиция США сбила истребитель-бомбардировщик Су-22.
В понедельник на западе провинции Ракка разразились интенсивные бои между Сирийской Арабской Армией и поддерживаемыми США «Сирийскими демократическими силами» (SDF/СДС).
Вооруженные силы САР попытались прорвать линию фронта SDF, чтобы спасти пилота Су-22, ранее сбитого истребителем коалиции США и попавшего руки курдов, передают арабские СМИ.
Это привело к ожесточенным боестолкновениям, которые продолжались несколько часов вблизи ключевого города Ресафа в западной части провинции Ракка. Сообщается, что одновременно с этим шли переговоры о выдаче плененного летчика между командованием САА и SDF.
В тоже время официальный спикер СДС Талаль Салу сделала заявление по поводу причин воздушной атаки F-18 против самолёта ВВС Сирии. Курдский представитель объявила, что с 17 июня САА и союзные ей формирования ведут при поддержке авиации, танков и артиллерии наступление на позиции СДС в провинции Ракка. Она добавила, что SDF будут защищаться.
Курдские медиа ранее заявили, что сбитый Су-22 бомбил позиции YPG (Отряды народной самообороны Курдистана) у г. Табка.
Пилот, которого пытались спасти с помощью военной операции, был идентифицирован как Али Фахд, офицер Сирийских ВВС из города Саламия (восток провинции Хама).
Напомним, ближе к вечеру телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что сбитого американцами пилота ВВС Сирии удалось спасти. По предварительным данным «Русской Весны», эта информация была преждевременной и курды все еще ведут переговоры о выдаче летчика представителям правительственных войск.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Освобожденная Ресафа
Сирийские солдаты в районе древних римских развалин в Ресафе. По каким-то причинам боевики воздержались от их уничтожения по примеру Пальмиры.
Возможно руки не дошли, возможно посчитали их незначительными. Вот описание этих мест из журнала "Православный паломник", сделанное уже в ходе войны.
Так сказать для предания важному оперативному достижению исторического бэкграунда.
На заезженной порядком «Сафе» таксист вез нас к руинам древнего Сергиополиса, а точнее Ресафе. Столица провинции Аль-Ракка осталась позади, в окнах то и дело мелькали маленькие деревушки, больше похожие на оптовые рынки. Внезапно зеленые луга долины Евфрата закончились, и начались пески пустыни. Через двадцать минут машина подъехала к внушительной крепости посреди бескрайней равнины.
История этого места уходит в далекие времена. Первое укрепление появилось здесь еще при ассирийцах в 9 веке до н. э., а во времена Римской империи был построен небольшой форт, контролирующий торговые пути. Благодаря выгодному положению крепость вскоре превратилась в густонаселенный и отнюдь не бедный город. В Библии он упоминается как Рецеф (4 Цар. 19, 12, Ис. 37, 12). Именно здесь был казнен римский военачальник-христианин Сергий.
Предание гласит, что Сергий и его брат Вакх с юных лет служили в армии и довольно быстро достигли высокого офицерского звания, которое позволило им занять важное место при дворе римского цезаря Галерия Максимиана. Все изменилось, когда правителю донесли, что братья исповедуют новую религию – христианство и отказываются делать жертвоприношения языческим богам. Решив проучить фаворитов, правитель разжаловал их в солдаты, приказал одеть в женское платье и в таком жалком виде провести по улицам города. Однако это не сломило веры братьев. Тогда оба были отправлены в Сирию, где предстали перед трибуналом.
Сергий.
Вакх был забит до смерти плетьми и похоронен в Барбалисосе на берегу Евфрата, а Сергия в кандалах отправили в Ресафу, где зарубили мечом. Случилось это примерно в 305 году по Р.Х. После кончины братьев стали почитать в христианском мире как святых мучеников, а Ресафа стал местом паломничества к мощам святого Сергия, многие болящие получали здесь исцеление.
В Ресафе был построен храм в честь святого Сергия, на месте которого в начале VI века возвели новый величественный собор. Тогда же город переименовали в Анастасиополис – в честь византийского императора Анастасия, который заново отстроил крепость. Однако вскоре он же издал указ о новом названии города в честь святого – Сергиополис. В VII веке город занимают сначала арабы, а затем грабят персы. В VIII веке, после завоевания Сирии мусульманами, Сергиополис становится любимым местом омейядского халифа Хишама. Рядом с городским собором он возводит мечеть и дворец.
Город просуществовал до 1259 года, когда будущий султан Сирии и Египта Бейбарс I приказал всем жителям переселиться в Хаму, опасаясь влияния воинственной секты ассасинов на население. Постепенно здания и стены начали ветшать, дороги засыпаться песком, да и поток паломников после поражения крестоносцев иссяк. Последними Сергиополис покинули солдаты.
Вновь о древнем городе европейцы услышали от караванщиков спустя пять веков. Тогда же начались первые раскопки, которые продолжались до недавнего времени. Однако о масштабных работах говорить не приходится – большая часть зданий по-прежнему скрыта под многометровыми наслоениями глины и песка – расчищено только несколько участков, включая главную улицу и площадь у городского собора.
Полностью здесь https://goo.gl/edDfN7 Плюс примечательное довоенное видео 2007 года https://youtu.be/K42V9uUAWqc за 4 года до начала попыток свержения Асада. Можно увидеть ту Сирию, которой уже нет.
Ну а ниже, солдаты Сирийской Армии в освобожденной Ресафе.
По ситуации в районе Ресафы.
1. Как пишут сирийцы, во время гонке к дорожной развязки, SDF проиграли гонку буквально на финишной ленточке – отставание составляло всего 2-3 километра. На данный момент SDF сидят в поселке к северу от Ресафы в четырех километрах.
2. Немногочисленные отряды Халифата отступили на восток, образуя тонкую завесу, которая врядли сможет сдержать наступление САА в случае дальнейшего продвижения. Столкновения САА и SDF врядли им сильно помогут.
3. Проявились разночтения по судьбе пилота Су-22, о спасении которого вчера сообщили сирийские источники http://colonelcassad.livejournal.com/349
Сам пилот кстати светился даже на российском ТВ, В прошлом году он появился в репортаже с авиабазы Тияс, где давал интервью в летном шлеме.
Машина на заднем плане, скорее всего та "сушка", которая и была сбита в районе Ресафы.
4. В Белом Доме отреагировали на заявления России о выходе из соглашения о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии. Было заявлено, что США оставляют за собой право на "легитимную самооборону" (Оруэлл отдыхает), но "риска войны с Россией нет". При этом, Пентагон достаточно серьезно отнесся к озвученным МО РФ угрозам и по сообщениям американских военных источников, зоны полетов американской авиации были изменены.
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