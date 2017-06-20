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Россияне рассказали, что государству делать с ценами

16:58. 20 июня 2017 Просмотров - 124 Один комментарий Опубликовал:

Подавляющее большинство россиян считает, что государство должно жестко регулировать цены на продукты.

За госконтроль выступили 72% участников опроса «Рамблер-новостей». 19% опрошенных полагает, что государство должно регулировать цены лишь на продукты первой необходимости.

7% напротив считают, что вмешиваться не нужно вообще. 2% находят достаточными проверки ФАС.

Более 2,6 тысяч граждан приняли участие в опросе.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в 2016 году, по данным Росстата составила 5,4 процента. Проведенный в декабре опрос показал, что важнейшим событием уходящего года, по мнению россиян, является рост цен и обесценивание денег.

 

http://svpressa.ru/economy/news/175048/

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Один комментарий»

  • 1792 1319
    любопытный 20 июня 2017 в 19:01 Ссылка Пометить
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    Государство должно ввести другой налог на прибыль, как во многих странах. Если наценка до 30процентов, то налог минимальный, если от 30 – 60 налог увеличивается в полтора раза, а если 80-90 процентов, то налог соответствующий. А у нас наценка бывает и 500 процентов, а ставка налога такая же как и 20 процентов.

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