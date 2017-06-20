Россияне рассказали, что государству делать с ценами

Подавляющее большинство россиян считает, что государство должно жестко регулировать цены на продукты.

За госконтроль выступили 72% участников опроса «Рамблер-новостей». 19% опрошенных полагает, что государство должно регулировать цены лишь на продукты первой необходимости.

7% напротив считают, что вмешиваться не нужно вообще. 2% находят достаточными проверки ФАС.

Более 2,6 тысяч граждан приняли участие в опросе.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в 2016 году, по данным Росстата составила 5,4 процента. Проведенный в декабре опрос показал, что важнейшим событием уходящего года, по мнению россиян, является рост цен и обесценивание денег.