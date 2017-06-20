Россияне рассказали, что государству делать с ценами
Подавляющее большинство россиян считает, что государство должно жестко регулировать цены на продукты.
За госконтроль выступили 72% участников опроса «Рамблер-новостей». 19% опрошенных полагает, что государство должно регулировать цены лишь на продукты первой необходимости.
7% напротив считают, что вмешиваться не нужно вообще. 2% находят достаточными проверки ФАС.
Более 2,6 тысяч граждан приняли участие в опросе.
Ранее сообщалось, что инфляция в России в 2016 году, по данным Росстата составила 5,4 процента. Проведенный в декабре опрос показал, что важнейшим событием уходящего года, по мнению россиян, является рост цен и обесценивание денег.
http://svpressa.ru/economy/news/175048/
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Государство должно ввести другой налог на прибыль, как во многих странах. Если наценка до 30процентов, то налог минимальный, если от 30 – 60 налог увеличивается в полтора раза, а если 80-90 процентов, то налог соответствующий. А у нас наценка бывает и 500 процентов, а ставка налога такая же как и 20 процентов.