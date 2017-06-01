Путин. Документальный фильм Оливера Стоуна

Часть первая



смотреть фильм

Первый канал представляет четырехсерийный документальный фильм знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна «Путин». В ходе работы над фильмом Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение последних двух лет. Никогда прежде Владимир Путин не общался с иностранным интервьюером столь продолжительно и подробно. Ни одна из тем, интересовавших Стоуна, не была оставлена без ответа.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com