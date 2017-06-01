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Путин. Документальный фильм Оливера Стоуна

15:34. 20 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Часть первая

bandicam 2017-06-20 14-46-58-399
смотреть фильм

Первый канал представляет четырехсерийный документальный фильм знаменитого американского режиссера Оливера Стоуна «Путин». В ходе работы над фильмом Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение последних двух лет. Никогда прежде Владимир Путин не общался с иностранным интервьюером столь продолжительно и подробно. Ни одна из тем, интересовавших Стоуна, не была оставлена без ответа.

 

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, документальный фильм, оливер стоун, Путин
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